Предательство элиты привело к краху. Русские вынуждены ждать справедливости

Автор:

Юрий Пронько

В российском обществе сейчас наблюдается не просто ностальгия по преданной и униженной Родине, люди идеализируют недавнее прошлое. Речь идёт не только о тех, кто знает, как оно было в Союзе, но и тех, кто в тот период не жил. И на то имеются, на мой взгляд, два ключевых обстоятельства – справедливость и уверенность в завтрашнем дне.

"Да, колбасы не было и многие продукты нужно было "доставать", но образование и медицина были бесплатными, проблема с жильём решалась, ипотека (ЖСК) и коммуналка стоили копейки, по ночным улицам можно было ходить без опаски, а коррупционеров регулярно отлавливали и сажали, – говорит доктор экономических наук Никита Кричевский. – Сегодня есть и колбаса, и машины, и даже (забудем про пандемию) заграница. А справедливости, национальной идеи русского народа нет. Фантасмагория какая-то: Павел Бажов творил, чтоб сказку сделать былью, а его родной внук по линии матери Егор Гайдар быль превратил обратно в сказку. Так что надо либо срочно что-то кардинально менять, либо готовиться к тому, что протест будет нарастать".

Действительно, один был сказочником, а другой превратил страну в развалины. Именно предательство элиты того времени – партноменклатуры, которая решила не только развалить и приватизировать лакомые активы отечественной экономики, стало ключевой причиной развала страны.

Доктор экономических наук Елена Ведута полагает, что причина была не в плановой экономике или её отсутствии.

Причина была в том, что партия, номенклатура решила сделать фиксированными цены на колбасу, и эти цены не выражали равенства между спросом и предложением, они создали искусственный дефицит, к которому не имел отношения наш план, поскольку план был всегда занят расчётом производственных связей, нацеленных на выпуск конечного продукта, а уже как делить этот конечный продукт, так решила номенклатура. Фиксировала цены, отсюда дефицит, отсюда – все ездили в Москву. Это недочёт, именно связанный с интересами номенклатуры, но не с самой идеей Советского Союза, как он был создан согласно планированию экономики.

Этого добра сейчас хватает на каждом углу. Мы неоднократно рассказывали про вопиющие случаи произвола со стороны тех, кто должен служить народу и Отечеству. Вместо этого они набивают свою мошну, стерев границу между личными и государственными интересами. Ключевой становится проблема справедливости. Помимо чудовищного расслоения, например, у нас фактически действует регрессивная, а не плоская шкала налогообложения. Взносы работодателей в России – отдельная песня. Самый большой взнос, 22%, – в Пенсионный фонд России; еще 5,1% – в Федеральный фонд обязательного медстрахования; плюс 2,9% – в Фонд соцстрахования. Фактически каждый работодатель в нашей стране платит за своего работника не 13% НДФЛ, а 43%! Прибавьте к этому косвенные налоги, и вы поймёте, что с российских граждан, которые имеют небольшие доходы, государство "дерёт три шкуры". Однако если ваша зарплата превышает 1,29 млн руб. (нарастающим итогом с начала года), то ставка, например, пенсионных взносов снизится до 10%. Иными словами, у нас даже не плоская, а регрессивная шкала налогообложения, но только для состоятельных граждан.

Экономист Виталий Калугин отмечает, что справедливость – одно из базовых, если не главное человеческое право.

"Соответственно, справедливость – это не уравниловка, когда каждому в руки по килограмму колбасы. Справедливость – это когда за равный труд платят равные деньги, а правосудие такое, что за одно и то же преступление всех судят одинаково. Вот это справедливость. Что касается справедливости в доходах, да, сейчас у нас крайне несправедливое распределение доходов, но это вообще тот предмет, к которому действительно стоит возвращаться, потому что любое несправедливое распределение доходов приводит рано или поздно к социальным волнениям, чего я категорически не приемлю. Надо пойти, наверное, по пути Швеции, Норвегии и скандинавских стран, некоторых стран Европы, которые построили свою налоговую систему так, что коэффициент доходов верхних 10 процентов населения отличается от доходов нижних процентов населения, но не так, как у нас, в двадцать раз, а хотя бы раза в 4-5. Вот это может быть похоже на справедливость. А возвращаться в СССР – нет, я категорически не хочу".

Понимаю, что равенство в доходах – это, безусловно, утопия. Даже в советское время среди равных были более равные, но государство обязано демпфировать рост социального напряжения. И для этого у него более чем достаточно инструментов.