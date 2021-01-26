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Предательство элиты привело к краху. Русские вынуждены ждать справедливости
26 января 2021, 22:30 • 248 • Политика
В этом году будет ровно 30 лет с момента официального развала Советского Союза. Последствия были катастрофические – миллионы погибших людей, разорванные родственные и экономические связи, холуйское поведение местных элит перед Западом. Прошли десятилетия, но даже в России, где имеются колоссальные возможности и ресурсы, до сих пор у людей нет уверенности в завтрашнем дне, а справедливость стала главным требованием общества к власти.
Автор:
Юрий Пронько
В российском обществе сейчас наблюдается не просто ностальгия по преданной и униженной Родине, люди идеализируют недавнее прошлое. Речь идёт не только о тех, кто знает, как оно было в Союзе, но и тех, кто в тот период не жил. И на то имеются, на мой взгляд, два ключевых обстоятельства – справедливость и уверенность в завтрашнем дне.
"Да, колбасы не было и многие продукты нужно было "доставать", но образование и медицина были бесплатными, проблема с жильём решалась, ипотека (ЖСК) и коммуналка стоили копейки, по ночным улицам можно было ходить без опаски, а коррупционеров регулярно отлавливали и сажали, – говорит доктор экономических наук Никита Кричевский. – Сегодня есть и колбаса, и машины, и даже (забудем про пандемию) заграница. А справедливости, национальной идеи русского народа нет. Фантасмагория какая-то: Павел Бажов творил, чтоб сказку сделать былью, а его родной внук по линии матери Егор Гайдар быль превратил обратно в сказку. Так что надо либо срочно что-то кардинально менять, либо готовиться к тому, что протест будет нарастать".
Действительно, один был сказочником, а другой превратил страну в развалины. Именно предательство элиты того времени – партноменклатуры, которая решила не только развалить и приватизировать лакомые активы отечественной экономики, стало ключевой причиной развала страны.
Доктор экономических наук Елена Ведута полагает, что причина была не в плановой экономике или её отсутствии.
Этого добра сейчас хватает на каждом углу. Мы неоднократно рассказывали про вопиющие случаи произвола со стороны тех, кто должен служить народу и Отечеству. Вместо этого они набивают свою мошну, стерев границу между личными и государственными интересами. Ключевой становится проблема справедливости. Помимо чудовищного расслоения, например, у нас фактически действует регрессивная, а не плоская шкала налогообложения. Взносы работодателей в России – отдельная песня. Самый большой взнос, 22%, – в Пенсионный фонд России; еще 5,1% – в Федеральный фонд обязательного медстрахования; плюс 2,9% – в Фонд соцстрахования. Фактически каждый работодатель в нашей стране платит за своего работника не 13% НДФЛ, а 43%! Прибавьте к этому косвенные налоги, и вы поймёте, что с российских граждан, которые имеют небольшие доходы, государство "дерёт три шкуры". Однако если ваша зарплата превышает 1,29 млн руб. (нарастающим итогом с начала года), то ставка, например, пенсионных взносов снизится до 10%. Иными словами, у нас даже не плоская, а регрессивная шкала налогообложения, но только для состоятельных граждан.
Экономист Виталий Калугин отмечает, что справедливость – одно из базовых, если не главное человеческое право.
"Соответственно, справедливость – это не уравниловка, когда каждому в руки по килограмму колбасы. Справедливость – это когда за равный труд платят равные деньги, а правосудие такое, что за одно и то же преступление всех судят одинаково. Вот это справедливость. Что касается справедливости в доходах, да, сейчас у нас крайне несправедливое распределение доходов, но это вообще тот предмет, к которому действительно стоит возвращаться, потому что любое несправедливое распределение доходов приводит рано или поздно к социальным волнениям, чего я категорически не приемлю. Надо пойти, наверное, по пути Швеции, Норвегии и скандинавских стран, некоторых стран Европы, которые построили свою налоговую систему так, что коэффициент доходов верхних 10 процентов населения отличается от доходов нижних процентов населения, но не так, как у нас, в двадцать раз, а хотя бы раза в 4-5. Вот это может быть похоже на справедливость. А возвращаться в СССР – нет, я категорически не хочу".
Понимаю, что равенство в доходах – это, безусловно, утопия. Даже в советское время среди равных были более равные, но государство обязано демпфировать рост социального напряжения. И для этого у него более чем достаточно инструментов.
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