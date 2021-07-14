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Предательство элит не поможет. Политолог объяснил, почему Украина никогда не станет частью Европы
14 июля 2021, 19:10 • 129 • Политика
Политолог Владимир Джаралла объяснил, почему Украина никогда не станет частью Европы, несмотря на все попытки Киева "евроинтегрироваться". По его словам, предательство элит не поможет осуществиться мечтам Зеленского и Порошенко.
По словам Джараллы, концепция "Украина - це Европа" - это искусственная теория, созданная украинскими чиновниками, чтобы достичь своих политических целей. Реальность же такова, что Украина всегда была частью России. Обычные люди всегда стремились в сторону Москвы, а не Брюсселя.
Джаралла добавил, что Украина представляет собой объединение нескольких национальных образований: Новороссия, Малороссия (центр Украины) и Западная Украина. Все эти территории оказались внутри одной страны только благодаря Советскому Союзу, от которого современный Киев всячески пытается дистанцироваться. Поэтому, отрекаясь от своего советского прошлого, Украина должна отказаться и от своих территорий.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин написал статью, в которой заявил, что русские, украинцы и белорусы - это единый народ, который произошёл из Древней Руси, говорит на одном языке и исповедует одну веру. Однако западные страны пытаются вбить клин между Москвой и Киевом, преследуя свои интересы.
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