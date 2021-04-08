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Предатели в России пытались сдать Донбасс. И теперь мы обязаны выиграть эту войну - Дугин
08 апреля 2021, 12:10 • 284 • Политика
Если Киев начнёт наступление в Донбассе, Россия вынуждена будет вмешаться. И если этой войны не избежать, то её следует во что бы то ни стало выиграть, уверен Александр Дугин. Философ не только высказался о сегодняшней стратегии, которой следует придерживаться, но и напомнил о предателях внутри России, в своё время пытавшихся сдать Донбасс.
Философ Александр Дугин представил тезисы по эскалации в Донбассе. Как известно, Киев делает сегодня всё возможное для обострения ситуации и провокации военных действий в надежде втянуть в столкновения и Россию. Безусловно, кукловоды сегодняшней украинской администрации Украины находятся в США. Но важно не только это. Александр Дугин говорит о потерянном времени, ведь проект Новороссия власти России могли реализовать ещй в 2014 году, когда Крым вернулся в состав нашей страны.
Александр Дугин на страницах "Катехона" напоминает о том, как мог бы выглядеть проект "Новороссия" или, как его ещё называли "Русская весна", "Русский мир":
В 2014 года "Москва удовлетворилась воссоединением с Крымом и вялой помощью Донбассу", говорит Дугин, добавляя, "Слава Богу, что вообще не сдали". Несколько лет назад отказ брать Донбасс объяснили "хитрым планом", однако спустя семь лет становится ясно, что и не было никакого "хитрого плана", а те, кто за него выступил - "подлецы и трусы". С Россией сыграла злую шутка надежда на баланс. И Александр Дугин полагает, что отказаться от плана "Новороссия" предложили представители так называемой 6-й колонны. Ещё до признания Крыма Дугин дал важный, как он подчёркивает, структурный анализ. На отечественных телеканалах этот анализ был озвучен. Равно как и на страницах многих изданий. Состоял он из следующих тезисов:
В книге "Украина. Моя война" Александр Дугин разобрал каждую из фаз. Книга была практически запрещена. А сам Дугин, как он добавляет в своей статье, подвергся опале и на федеральных каналах. Проект "Новороссия" был отложен, но по прошествии нескольких лет ситуация усугубилась. Украина становится всё ближе к НАТО. А военные действия на линии соприкосновения юго-востока страны не прекращаются. В этой связи философ констатирует:
И это в каком-то смысле совершено незакономерно, если не сказать, хорошо, полагает Дугин.
"Лучше поздно, чем никогда. Я не говорю, что нам надо начинать первыми. Это пусть говорят те, кому сегодня всё позволено. Я просто хочу сказать, что если Киев начнёт наступление на Донбасс, у нас просто не будет шанса уклониться от неизбежного. А если войны не избежать, её остается только выиграть, - подчёркивает Александр Дугин. - Далее же мы вернёмся к тому же самому, что было подробно описано в книге "Украина. Моя война", то есть к Новороссии, Русской весне, окончательному освобождению от 6-ой колонны, полноценному и финальному духовному возрождению России. Это очень трудный путь. Но никакого иного выхода у нас, вероятно, нет".
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