Предатели в России пытались сдать Донбасс. И теперь мы обязаны выиграть эту войну - Дугин

Если Киев начнёт наступление в Донбассе, Россия вынуждена будет вмешаться. И если этой войны не избежать, то её следует во что бы то ни стало выиграть, уверен Александр Дугин. Философ не только высказался о сегодняшней стратегии, которой следует придерживаться, но и напомнил о предателях внутри России, в своё время пытавшихся сдать Донбасс.

Философ Александр Дугин представил тезисы по эскалации в Донбассе. Как известно, Киев делает сегодня всё возможное для обострения ситуации и провокации военных действий в надежде втянуть в столкновения и Россию. Безусловно, кукловоды сегодняшней украинской администрации Украины находятся в США. Но важно не только это. Александр Дугин говорит о потерянном времени, ведь проект Новороссия власти России могли реализовать ещй в 2014 году, когда Крым вернулся в состав нашей страны.

Александр Дугин на страницах "Катехона" напоминает о том, как мог бы выглядеть проект "Новороссия" или, как его ещё называли "Русская весна", "Русский мир":

не признание Киевской хунты, захватившей власть в ходе насильственного и нелегального переворота,

просьба Януковича выступить за восстановление конституционного строя,

поддержка восстания на Восточной Украине,

введение войск по просьбе легитимного Президента (модель Асад),

установление контроля над половиной территории Украины,

движение на Киев.

В 2014 года "Москва удовлетворилась воссоединением с Крымом и вялой помощью Донбассу", говорит Дугин, добавляя, "Слава Богу, что вообще не сдали". Несколько лет назад отказ брать Донбасс объяснили "хитрым планом", однако спустя семь лет становится ясно, что и не было никакого "хитрого плана", а те, кто за него выступил - "подлецы и трусы". С Россией сыграла злую шутка надежда на баланс. И Александр Дугин полагает, что отказаться от плана "Новороссия" предложили представители так называемой 6-й колонны. Ещё до признания Крыма Дугин дал важный, как он подчёркивает, структурный анализ. На отечественных телеканалах этот анализ был озвучен. Равно как и на страницах многих изданий. Состоял он из следующих тезисов:

Если признаем Крым, восстанет 5-ая колонна, то откровенные иностранные агенты, не стесняющиеся того, что работают напрямую на враждебную России силу. Если втянемся в созидание Новороссии – восстанет 6-ая колонна, то есть либералы во власти, олигархи и та значительная, если не основная – часть элиты, которая, будучи формально лояльной патриотическому курсу президента Путина, органически связана с Западом и безмерно тяготится этим курсом. Если же Новороссия состоится, 5-ая а затем и 6-ая колонна логически будут разгромлены, начнется русский поворот и полноценное имперостроительство с контргегемонистской идеологией. Для меня было ясно, что действовать надо было только так.

В книге "Украина. Моя война" Александр Дугин разобрал каждую из фаз. Книга была практически запрещена. А сам Дугин, как он добавляет в своей статье, подвергся опале и на федеральных каналах. Проект "Новороссия" был отложен, но по прошествии нескольких лет ситуация усугубилась. Украина становится всё ближе к НАТО. А военные действия на линии соприкосновения юго-востока страны не прекращаются. В этой связи философ констатирует:

Всему всегда приходит конец. Я не уверен на 100%, что именно это и происходит сейчас, но определенная – и весьма значительная – вероятность есть. Конец приходит компромиссу между (не последовательным) патриотизмом и (ещё менее последовательным) либерализмом (прежде всего в экономике, культуре, образовании), между которыми – пытаясь сочетать несочетаемое – как канатоходец - балансировала российская власть.

И это в каком-то смысле совершено незакономерно, если не сказать, хорошо, полагает Дугин.

"Лучше поздно, чем никогда. Я не говорю, что нам надо начинать первыми. Это пусть говорят те, кому сегодня всё позволено. Я просто хочу сказать, что если Киев начнёт наступление на Донбасс, у нас просто не будет шанса уклониться от неизбежного. А если войны не избежать, её остается только выиграть, - подчёркивает Александр Дугин. - Далее же мы вернёмся к тому же самому, что было подробно описано в книге "Украина. Моя война", то есть к Новороссии, Русской весне, окончательному освобождению от 6-ой колонны, полноценному и финальному духовному возрождению России. Это очень трудный путь. Но никакого иного выхода у нас, вероятно, нет".