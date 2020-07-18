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«Предатели могут убить»: Свидетель готов раскрыть грязную правду о крушении «Боинга» MH17
18 июля 2020, 13:00 • 47 • Украина
Версий произошедшего в тот роковой день есть огромное количество, но следствие категорически отвергает те, что не совпадают с их официальной позицией. А, между тем, в деле появился реальный свидетель, готовый рассказать правду о трагедии.
Молодой человек готов дать официальные показания, но только под присягой. Он сильно опасается за свою жизнь, тем более, что ему уже пытались угрожать в соцсетях. Свидетель - парень, представившийся Артемом Трясковым. Именно он видел в небе два белых истребителя, круживших возле малайзийского лайнера.
Накануне на YouTube вышло небольшое интервью с Артемом, где он признался, что согласен дать показания по делу о крушении боинга, но только в суде. Он сказал журналистке Яне Ерлашовой, что с ним уже пытались связаться люди, вероятно, из «Белингкэт», поскольку после их непродолжительного разговора на британском ресурсе вышла статья об МН17. По словам Артема, материал - это полная ложь.
Учитывая, что «Белингкэт» называют главным фейкометчиком по делу малайзийского боинга, то словам молодого человека вполне можно поверить. Кроме того, Артем заявил, что связавшийся с ним журналист скрывался за фейковой страницей - там не было ни фото, ни описания профиля, а сам аккаунт несколько раз удаляли и снова восстанавливали. Вероятно, в «Белингкэт» не хотели «палиться».
«Мало ли кто он такой. Конечно, я ему напишу, что ничего не видел и ничего не знаю», - рассказал Артём, отметив, что боится за свою жизнь, поскольку «у нас предателей хватает»
Также Артем подтвердил Ерлашовой, что точно видел в небе два военных самолета.
«Гражданские с такой скоростью не летают. Они белые, маленькие»
По разным версиям, которые высказывались и российской стороной, и другими странами, а также независимыми экспертами, боинг могли либо сбить истребители, может быть даже «по ошибке», либо взорвать изнутри. Последней версии придерживается независимый эксперт Юрий Антипов, обнародовавший немало доказательств в пользу этой теории.
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