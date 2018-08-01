Предатели Асада опять превратились в его верных псов

Чтобы понять сегодняшнюю ситуацию в Сирию, важно вспомнить, с чего начинались в этой стране все события.

На первых этапах массовых протестов в Сирии Башар Асад не испытывал особых проблем. Демонстрации, конечно, собирали огромное количество людей, но это вряд ли как-то угрожало правящим кругам. Ибо они продолжали контролировать полицейских и военных. Перелом наступил в тот момент, когда силовикам был отдан приказ разгонять акции сирийских граждан оружием. Это насилие, в принципе оправданное, породило ответную реакцию. Население дало отпор, и в итоге относительно мирные демонстрации переросли в беспорядки. За короткое время были разграблены многие полицейские и военные арсеналы. Люди вооружились, кроме того, к гражданским оружие попадало и другими способами. Во всяком случае, сообщалось о поставках в Даръа из Иордании при содействии некоторых иностранных сил. Со временем бывшие мирные демонстранты организовывались в некие полуполитические военизированные формирования, способные не просто противостоять местным силовикам, но и даже побеждать их. Так и начался полный хаос в арабской республике.

Полиция и военные под разными предлогами начали переходить на сторону вооруженной оппозиции. С приходом Исламского государства эта тенденция не сошла на нет. Напротив, силовики и бывшие силовики, ранее примкнувшие к противникам Асада, толпами присягали на верность «халифу» Абу Бакру Багдади (лидер Исламского государств — авт.). К середине 2015 года Дамаску оставались верны считанные проценты от той армии, что контролировалась им еще каких-то пять лет назад. Избежать катастрофы Асаду помогла Россия. Он попросил ее о помощи, и она отправила в его страну свои самолеты и своих военных. Всего два года понадобилось для того, чтобы уничтожить основных врагов официальных властей. При этом с сирийским населением происходили весьма интересные трансформации — обратные тем, что творились с ним в первые годы гражданской войны. Теперь уже различные оппозиционеры и боевики старались переходить на сторону Сирийской арабской армии.

Известны даже случаи, когда бывшие военные, некогда переметнувшиеся на сторону врага, восстанавливались на службе и получали все полагающиеся привилегии. Вообще, сейчас в Сирии военные остаются, пожалуй, единственной группой населения, которой действительно доступные кое-какие привилегии. Что же до оппозиции, то зачастую ее представители переходят на сторону Асада целыми группировками. Как, например, это произошло с запрещенной в России «Шаабаб ас-Сунна». Полтысячи ее бойцов сейчас сражаются бок о бок с Сирийской арабской армией против ИГИЛ. До этого сражались со своими недавними товарищами по оппозиции. А ведь всего лишь год назад Дамаск и Москва на официальном уровне обвиняли эту группу в том, что она обладает химическим оружием и готовится применить его с целью провокации против Асада. К тому же «Шаабаб ас-Сунна» ранее всегда считалась так или иначе связанной с Джебхат ан-Нусрой**, которая в свою очередь является представителем Аль-Каиды*** в Сирии.

Но и это еще не все. Так в рядах проасадовских групп время от времени обнаруживаются люди, не так давно верой и правдой служившие идеи создания псевдохалифата во всем мире. Да, речь о террористах Исламского государства.

Турецкий эксперт Эндер Имрек не видит в этом ничего удивительно, потому как подобный переход был одним из немногих вариантов спасения для террористов.

— Исламское государство проиграло, оно всегда проигрывало после того, как США и Россия отправили свои войска в Сирию. В первое время преданность халифу, конечно, присутствовала, но со временем это просто стало неактуально. Иногда режим предлагал сдаваться и переместиться в какую-нибудь другую часть Сирии. Это был выход, но рано или поздно террористам снова предстояло сражаться с силами режима. По этой причине для многих из них самым предпочтительным вариантом был переход на сторону побеждающих. Это на самом деле не так легко достигнуть. Для начала надо было избежать смерти от рук режима и ИГ. Каждая из сторон старалась ликвидировать предателей. Но при определенной доле везения можно было избежать смерти и попасть в плен. Процедура перевоспитания не предусматривается. Тюрьмы режима забиты бывшими сторонниками ИГ или оппозиции. Многих из них, если они раньше состояли на службе у режима, убивают. Но есть отдельные группы террористов, которые не просто избежали смерти, но сумели выйти из тюрьмы и снова взять в руки оружие, но на это раз они поклялись служить Асаду. Таких не очень много, но они есть. Скорее всего, у них есть влиятельные родственники, поддерживающие хорошие связи с режимом. Ходатайства таких людей бывает достаточно.

«СП»: — А что в случае с группировкой «Шаббаб ас-Сунна»? Ее членам даже не пришлось сложить оружие.

— Это другой случай, такое тоже раньше происходило. Такие группы еще до своего разгрома прекращали полноценное сопротивление. Они понимали итог такого поведения, поэтому предпочитали спокойно дожидаться прихода режима. Когда это произошло, они сразу же выступили с предложением действовать совместно. Но по окончанию операции на юго-западе, я полагаю, эта группа все равно будет ликвидирована и ее члены, скорее всего, подвергнутся репрессиям.

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*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

**Джебхат ан-Нусра решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

*** Аль-Каида решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.