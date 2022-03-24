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Предателей нет: Русский посол заочно пресёк попытки ФБР

24 марта 2022, 19:15  •  91 • В мире
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал статью The Washington Post о попытках ФБР вербовать русских дипломатов.
Среди дипломатов России в США предателей нет. Так лаконично ответил посол США в России Анатолий Антонов на вопрос журналиста.
Антонова попросили прокомментировать статью The Washington Post, в которой говорится о попытках ФБР вербовать русских дипломатов через объявления в соцсетях.
Дипломат признался, что такая статья вызывает лишь одно впечатление: спецслужбы заказали её с целью рекламы своих вербовочных "инноваций".
"Попытки посеять смуту и организовать дезертирство среди сотрудников посольства смехотворны. Хочу заверить американских коллег, что в нашем коллективе предателей и отступников вы не найдёте", - подчеркнул он.
Антонов указал, что американским стратегам следовало бы учитывать то, что они категорически не желают замечать.
"Решение о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины опирается на широкую и прочную поддержку в российском обществе. Это следовало бы учитывать вашингтонским стратегам", - отметил посол.

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