Предателей нет: Русский посол заочно пресёк попытки ФБР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал статью The Washington Post о попытках ФБР вербовать русских дипломатов.

Среди дипломатов России в США предателей нет. Так лаконично ответил посол США в России Анатолий Антонов на вопрос журналиста.

Антонова попросили прокомментировать статью The Washington Post, в которой говорится о попытках ФБР вербовать русских дипломатов через объявления в соцсетях.

Дипломат признался, что такая статья вызывает лишь одно впечатление: спецслужбы заказали её с целью рекламы своих вербовочных "инноваций".

"Попытки посеять смуту и организовать дезертирство среди сотрудников посольства смехотворны. Хочу заверить американских коллег, что в нашем коллективе предателей и отступников вы не найдёте", - подчеркнул он.

Антонов указал, что американским стратегам следовало бы учитывать то, что они категорически не желают замечать.

"Решение о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины опирается на широкую и прочную поддержку в российском обществе. Это следовало бы учитывать вашингтонским стратегам", - отметил посол.