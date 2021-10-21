Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в пре...
Главная / Аналитика

"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны

21 октября 2021, 09:15  •  332 • Аналитика
© REUTERS / Stephane Mahe/Pool
"Предатель и ничтожество" — толстенная книга, 630 страниц, практически фолиант: во Франции опубликовано расследование о жизни и о работе Эммануэля Макрона на посту президента республики.
Затронуты и предыдущие этапы его карьеры — как чиновника, так и банкира.
Елисейский дворец, которого многочисленные куртизаны от бомонда и прессы поставили в известность, что такая книга готовится, издал специальное распоряжение, запретив под страхом санкций общаться с журналистами Жераром Даве и Фабрисом Леммом всем сотрудникам (включая даже обслуживающий персонал).
Те же потратили на сбор материалов не менее четырех лет.
"Предатель и ничтожество" — политическая вивисекция деятельности восьмого по счету президента Пятой республики, в которой каждое утверждение подтверждено фактами, цифрами и свидетельствами.
Портрет главы страны, который настоятельно и постоянно всегда подчеркивает свою приверженность всем добродетелям, на деле оказывается, как это сумели выяснить авторы, "лжецом и манипулятором", чьи политические манеры в решении вопросов не просто напоминают абсолютистскую эпоху, но и в точности соответствуют знаменитому "Государство — это я!".
Но если Людовик XIV, которому эта фраза приписывается, страну собирал, культуру ее оберегал, а славы Франции не стеснялся, то Макрон действует (как это явствует из изложенного в книге) диаметрально противоположным образом.
Решения, что он принимал (зачастую вопреки советам тех, кто курировал то или иное направление в политике), раскололи общество так, что многие заговорили о холодной гражданской войне. Экономические нововведения, продиктованные не нуждами страны и ее граждан, а требованиями евробюрократов, привели к резкому росту бедности и безработицы. Национальное строительство как способ консолидации социума Макрон заменил тезисами о важности "мультикультурализма", дойдя не так давно до утверждения, что "французский язык нужно слушать не только на набережной Сены, но и на берегах озера Чад".
Авторы, разумеется, не могли не задаться вопросом: в чем причина, что лидер страны, культурная традиция которой насчитывает полторы тысячи лет, а государственный аппарат был на протяжении столетий образцом эффективности и чья экономика сохраняла устойчивость даже в периоды кризисов, все это пытается разрушить?
Откуда этот комплекс Герострата у человека, получившего отменное образование?
И ответ они нашли отнюдь не в сфере психологии — все оказалось гораздо проще и вульгарнее.
Макрон, который ставил целью взобраться на французский политический олимп, по мнению авторов, решил это сделать не честным и открытым путем, которым проходили его предшественники (чаще всего старт они брали, начиная со скромных должностей либо в законодательной, либо в исполнительной ветвях власти), а как Тартюф.
Он рассуждал о "социальной справедливости и о движении вперед", одновременно договариваясь о поддержке с глобалистами — в обмен на оказанные услуги.
Знакомства, как в фискальном ведомстве Франции, где он начал свою трудовую биографию, так и у Ротшильдов, давали Эммануэлю Макрону абсолютно невиданные в истории страны связи и финансовые ресурсы.
Но не только.
В ответ на оказанную поддержку он обещает содействовать (или как минимум не возражать) против продажи стратегически важных для промышленности Франции активов, например, американцам. Так он, будучи еще министром экономического развития, "благословил" сделку между компанией Alstom и General Electric. Тем самым он лишает свою родину не только рабочих мест, а ее казну — доходов. Он отдает на откуп чужой промышленности имеющиеся у французов инженерные и конструкторские решения, которых у американцев не было. Но после завершения сделки они — благодаря Макрону — получают их практически бесплатно.
Всякий раз, когда информация о продаже становилась достоянием гласности, Макрон приезжал на место, так сказать, преступления, где клялся и божился, что "все будет хорошо", и, как водится это у тартюфов, обманывал.
Авторы расследования упоминают, что подобные слияния и поглощения сопровождались в том числе и выплатами "комиссионных". Так на французском именуется то, что в России принято в разговоре называть откатами. Причем о существовании таких откатов юстиция была в курсе, однако всякий раз проверки заканчивались ничем и дела просто клали под сукно.
Взятые обязательства перед спонсорами его будущей избирательной кампании касались даже того, как, точнее, во что будет, если его изберут президентом, одеваться Брижит Макрон (представительские наряды и драгоценности нынешней первой дамы всегда и исключительно — от домов моды, входящих в концерн LVMH). Ведь его владелец Бернар Арно Макрону оказал и продолжает оказывать колоссальную поддержку.
© AP Photo / Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон в Елисейском дворце в Париже
Оба журналиста, и Жерар Даве, и Фабрис Лемм, опираясь на собранные свидетельства, делают два вывода.
Первое. Эммануэль Макрон умеет лгать так, что у него получилось обвести вокруг пальца практически все прежние политические элиты страны, которые даже представить не могли, что этот чрезвычайно воспитанный, вежливый, с изысканными манерами молодой человек способен предавать — и оптом, и в розницу — всех тех, кто помогал ему взбираться на самый верх.
И второе. Оба журналиста акцентируют внимание на, так сказать, целевой аудитории нынешнего французского лидера, когда тот плетет свои интриги и решает исключительно свои задачи: почти всегда это пожилые и очень пожилые мужчины, которым Макрон, как они замечают, "умеет нравиться".
Нравиться на практически профессиональном уровне. Это, кстати, один из навыков, требуемый для работы тех, кого еще называют "девушками с низкой социальной ответственностью".
Только если девушки продают себя и свое тело для заработка и/или удовольствия, то президент Франции торгует страной и судьбами тех, кто в ней живет.
Ведь даже в случае будущего возможного проигрыша на выборах этому современному Тартюфу лично не грозит ничего: глобалисты, на манер герцога Ришелье, видя объем принесенной им пользы (и ущерб, который Макрон нанес Франции), уже выписали охранную грамоту своему протеже.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





332
Источник
Похожие новости
18 октября 2021, 13:35
В массовом море птиц на севере Крыма может быть виновен олигарх Дмитрий Фирташ или американские биолаборатории
19 октября 2021, 10:00
Зеленский потерял надежду встретиться с Путиным
20 октября 2021, 08:45
"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей
18 октября 2021, 15:55
Как правильно читать статьи Путина и Медведева
20 октября 2021, 08:45
Ради прогресса Америка избавляется от среднего класса
20 октября 2021, 08:45
Что случилось между Китаем и Японией и почему обе страны вооружаются
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщик...
21 октября 2021, 04:35
Евросоюз не отпустит Польшу: Политолог оценил шансы Варшавы договориться с Россией по...
21 октября 2021, 02:15
Экс-президент Украины Кравчук продемонстрировал недоверие к родной медицине
21 октября 2021, 02:50
Почему мечты Зеленского о ЕС разлетятся в прах
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 01:25
Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 19:35
Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.