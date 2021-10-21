"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны

"Предатель и ничтожество" — толстенная книга, 630 страниц, практически фолиант: во Франции опубликовано расследование о жизни и о работе Эммануэля Макрона на посту президента республики.

Затронуты и предыдущие этапы его карьеры — как чиновника, так и банкира.

Елисейский дворец, которого многочисленные куртизаны от бомонда и прессы поставили в известность, что такая книга готовится, издал специальное распоряжение, запретив под страхом санкций общаться с журналистами Жераром Даве и Фабрисом Леммом всем сотрудникам (включая даже обслуживающий персонал).

Те же потратили на сбор материалов не менее четырех лет.

"Предатель и ничтожество" — политическая вивисекция деятельности восьмого по счету президента Пятой республики, в которой каждое утверждение подтверждено фактами, цифрами и свидетельствами.

Портрет главы страны, который настоятельно и постоянно всегда подчеркивает свою приверженность всем добродетелям, на деле оказывается, как это сумели выяснить авторы, "лжецом и манипулятором", чьи политические манеры в решении вопросов не просто напоминают абсолютистскую эпоху, но и в точности соответствуют знаменитому "Государство — это я!".

Но если Людовик XIV, которому эта фраза приписывается, страну собирал, культуру ее оберегал, а славы Франции не стеснялся, то Макрон действует (как это явствует из изложенного в книге) диаметрально противоположным образом.

Решения, что он принимал (зачастую вопреки советам тех, кто курировал то или иное направление в политике), раскололи общество так, что многие заговорили о холодной гражданской войне. Экономические нововведения, продиктованные не нуждами страны и ее граждан, а требованиями евробюрократов, привели к резкому росту бедности и безработицы. Национальное строительство как способ консолидации социума Макрон заменил тезисами о важности "мультикультурализма", дойдя не так давно до утверждения, что "французский язык нужно слушать не только на набережной Сены, но и на берегах озера Чад".

Авторы, разумеется, не могли не задаться вопросом: в чем причина, что лидер страны, культурная традиция которой насчитывает полторы тысячи лет, а государственный аппарат был на протяжении столетий образцом эффективности и чья экономика сохраняла устойчивость даже в периоды кризисов, все это пытается разрушить?

Откуда этот комплекс Герострата у человека, получившего отменное образование?

И ответ они нашли отнюдь не в сфере психологии — все оказалось гораздо проще и вульгарнее.

Макрон, который ставил целью взобраться на французский политический олимп, по мнению авторов, решил это сделать не честным и открытым путем, которым проходили его предшественники (чаще всего старт они брали, начиная со скромных должностей либо в законодательной, либо в исполнительной ветвях власти), а как Тартюф.

Он рассуждал о "социальной справедливости и о движении вперед", одновременно договариваясь о поддержке с глобалистами — в обмен на оказанные услуги.

Знакомства, как в фискальном ведомстве Франции, где он начал свою трудовую биографию, так и у Ротшильдов, давали Эммануэлю Макрону абсолютно невиданные в истории страны связи и финансовые ресурсы.

Но не только.

В ответ на оказанную поддержку он обещает содействовать (или как минимум не возражать) против продажи стратегически важных для промышленности Франции активов, например, американцам. Так он, будучи еще министром экономического развития, "благословил" сделку между компанией Alstom и General Electric. Тем самым он лишает свою родину не только рабочих мест, а ее казну — доходов. Он отдает на откуп чужой промышленности имеющиеся у французов инженерные и конструкторские решения, которых у американцев не было. Но после завершения сделки они — благодаря Макрону — получают их практически бесплатно.

Всякий раз, когда информация о продаже становилась достоянием гласности, Макрон приезжал на место, так сказать, преступления, где клялся и божился, что "все будет хорошо", и, как водится это у тартюфов, обманывал.

Авторы расследования упоминают, что подобные слияния и поглощения сопровождались в том числе и выплатами "комиссионных". Так на французском именуется то, что в России принято в разговоре называть откатами. Причем о существовании таких откатов юстиция была в курсе, однако всякий раз проверки заканчивались ничем и дела просто клали под сукно.

Взятые обязательства перед спонсорами его будущей избирательной кампании касались даже того, как, точнее, во что будет, если его изберут президентом, одеваться Брижит Макрон (представительские наряды и драгоценности нынешней первой дамы всегда и исключительно — от домов моды, входящих в концерн LVMH). Ведь его владелец Бернар Арно Макрону оказал и продолжает оказывать колоссальную поддержку.

© AP Photo / Thibault Camus Президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон в Елисейском дворце в Париже

Оба журналиста, и Жерар Даве, и Фабрис Лемм, опираясь на собранные свидетельства, делают два вывода.

Первое. Эммануэль Макрон умеет лгать так, что у него получилось обвести вокруг пальца практически все прежние политические элиты страны, которые даже представить не могли, что этот чрезвычайно воспитанный, вежливый, с изысканными манерами молодой человек способен предавать — и оптом, и в розницу — всех тех, кто помогал ему взбираться на самый верх.

И второе. Оба журналиста акцентируют внимание на, так сказать, целевой аудитории нынешнего французского лидера, когда тот плетет свои интриги и решает исключительно свои задачи: почти всегда это пожилые и очень пожилые мужчины, которым Макрон, как они замечают, "умеет нравиться".

Нравиться на практически профессиональном уровне. Это, кстати, один из навыков, требуемый для работы тех, кого еще называют "девушками с низкой социальной ответственностью".

Только если девушки продают себя и свое тело для заработка и/или удовольствия, то президент Франции торгует страной и судьбами тех, кто в ней живет.