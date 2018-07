Предать президента

• 146 • Аналитика

Американское политико-академическое сообщество резко раскритиковало Трампа за саммит в Хельсинки, на котором он, по их мнению, прогнулся перед Путиным. Хотя критиковать они должны лишь себя.

Зря защитил

Американские СМИ, считающие себя самыми свободными и профессиональными в мире, продолжают пробивать дно. Сначала они опозорили (по-другому и не скажешь) своего президента и свою страну на самом саммите в Хельсинки. В то время как российские журналисты задавали важные вопросы мировой повестки (например, по Крыму или по Северному потоку-2), их коллег из США интересовало лишь вмешательство России в американские выборы. Возможно, что в стране-сверхдержаве нет больше иных проблем, связанных так или иначе с Россией (ядерная КНДР, растущая мощь Ирана на Ближнем Востоке, неспособность сдержать Китай, развал транатлантической оси, невозможность куда-нибудь отдать на содержание Украину), кроме якобы влияния России на выборы США в 2016 году. Однако даже если эта тема интересна, то журналистам надо было все-таки задавать вопросы, а не делать утверждения из серии «почему американцы и Трамп должны Вам верить, что Россия не вмешивалась в выборы в 2016 году?». Дошло до того, что американский президент вынужден был защищать российского от некорректного поведения сограждан.

Что, собственно, согражданам-пропагандистам и было нужно. Если суммировать статьи и комментарии американских СМИ по итогам саммита, то можно увидеть, что они не обращали внимание ни на Сирию, ни на Украину, ни на разоружение, ни на рабочие группы – 95% реакции было посвящено «неприемлемому» и «позорному» поведению Трампа. «Вместо того, чтобы стоять в защиту Америки, Трамп склонился», - написала The Washington Post. «Трамп и Путин против Америки» - именно так звучит заголовок статьи Томаса Фридмана в The New York Times.

А новичок?

Естественно, наибольшую активность проявляют его персональные враги, которые наконец-то получили возможность оспорить главный столп легитимности Трампа – его жесткость в отстаивании американских национальных интересов. «Это был день, когда американский президент на чужой земле стоял рядом с жестоким, лживым негодяем и отказался поддержать собственную страну», - возмущался бывший директор ФБР Джеймс Коми (тот самый, который поддержал жестокую и лживую Хиллари, отказавшись действовать по закону и защитить собственную страну от крестового похода против собственного президента и конституции). Однако (к сожалению для Трампа) к вою критиков подключились и многие республиканцы. Так, аналогичного мнения придерживается и сенатор-республиканец Джефф Флейк, который, по его словам, и не думал, что доживет до такого дня. Республиканцам не понравилось прежде всего то, что Трамп перед Путиным поставил под вопрос выводы национальной разведки о вмешательстве РФ в предвыборный процесс. И хоть американский президент уже немного сдал назад (заявив, что он высоко ценит разведсообщество, просто хочет оставить прошлое в прошлом) волна гнева не утихает.

Доходит до паранойи. Так, досталось и футбольному мячу, который Путин подарил Трампу и который американский президент пообещал отдать своему младшему сыну Бэрону. «Я бы проверил этот мяч на предмет прослушивающих устройств, и вообще не заносил бы его в Белый дом», - отметил сенатор Линдси Грэм. Ну да, вдруг мяч обильно смазан «новичком»?

Глупость, предательство, или национальный интерес?

Если же говорить об акцентах, то расхождение в статьях было в основном в вопросе причин капитуляции Трампа перед Путиным. Некоторые писали о том, что Трампу не хватило профессионализма и выдержки. По данным The Washington Post, помощники президента перед саммитом приготовили для него аж 100 листов различных советов, хитростей и фактов для того, чтобы Трамп вел переговоры с Путиным с позиции силы – однако президент все это проигнорировал.

Другие же уверяют, что дело не в нехватке кое-чего у американского президента, а в наличие кое-чего у российского. «Слабость президента Трампа перед лицом Путина смущает, а также доказывает, что у русских есть что-то на президента. Что-то в плане личной жизни, финансов, или политической деятельности», - говорит лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелози. А бывший директор ЦРУ Джон Бреннан прямым текстом намекнул на то, что речь идет о предательстве со стороны американского президента. И любопытно, станут ли демократы развивать эту мысль дальше, ведь предательство (в отличие от целого ряда других обвинений, которые истеблишмент выдвигает против Трампа) является четким основанием для начала процедуры импичмента.

Предательство действительно имело место быть – но не со стороны Трампа, а со стороны политико-академического сообщества. Немногие голоса разума (специалиста по России Стивена Коэна) пытались объяснять очевидное. Трамп делает то, что делали до него другие американские президенты – встречается с хозяином Кремля для недопущения ядерной войны. Кроме того, американский президент пытается сбросить шелуху с отношений и превратить Россию из соперника в инструмент американской внешней политики – средство сдерживания того же Ирана или Китая. Однако объявившие ему крестовый поход либералы и глобалисты подрывают все усилия хозяина Белого дома, ослабляя тем самым позиции Вашингтона на мировой арене. Правда, импичмент им за это никто не объявит – они же, в конце концов, ни за что не отвечают и, по словам Трампа, «не хотят ничего делать, кроме обструкции». А президент, в отличие от них, готов взять «политический риск на себя для того, чтобы достичь мира, вместо того чтобы рисковать миром и предавать политику».

