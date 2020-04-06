Предали своих граждан ради спасения мигрантов

Автор:

Латышев Сергей

Вице-президент итальянской палаты депутатов Фабио Рампелли снял в своём кабинете флаг Евросоюза, обвинив Брюссель, что он не оказывает помощи странам сообщества, ведущим борьбу с коронавирусом. Этот видный итальянский политик правоконсервативного толка, в медицинской маске и перчатках, в видеоролике, размещённом в YouTube, намекнул на грядущий разрыв с ЕС по этой причине: "Может, увидимся позже. Может быть". А может быть и нет?

Бывший вице-премьер и лидер "Лиги", остающейся властью в Северной Италии, Маттео Сальвини назвал на днях ЕС – за отказ в просьбе о массированной финансовой помощи своей стране – не союзом, а "гнездом змей и шакалов". По его словам, помощь нужна немедленно, так как скоро его соотечественники из-за строгого карантина и закрытия многих предприятий начнут умирать от голода и бедности.

Сальвини, у которого прекрасные шансы вернуться во власть на федеральном уровне, указал, что после того, как Италия победит коронавирус, ей следует задуматься о выходе из ЕС "без всяких слов благодарности".

Гнев народа

Такие настроения очень популярны в народе. Некоторые люди (все итальянцы – прекрасные артисты) в знак протеста против неспособности Брюсселя помочь им в трудную минуту снимают флаги ЕС и меняют на российские. Так поступил, в частности, житель Пьемонта Фредерико Кане, отреагировавший таким образом на известие об инициативном предоставлении Россией конкретной гуманитарной помощи Италии и заснявший замену флагов на видео, гуляющее теперь по интернету. Ставший знаменитым пьемонтец заявил в эксклюзивном интервью российской "Звезде":

Я хочу поблагодарить Владимира Путина. Спасибо вам большое от всего народа Италии. Мы очень благодарны вам и готовы принять помощь от России. Россия помогает Италии, в отличие от ЕС,

- подчеркнул он.

Очень показательно в этой связи и рвущее интернет (даже с русским переводом) эмоционально-пропагандистское видео от имени некой "итальянской девушки". Она хорошо поставленным и полным обиды голосом обвиняет ведущие страны Европы в равнодушии, безразличии, жадности, предательстве итальянцев, которые этого не заслужили, поскольку дали миру всё, хотя греки с этим вряд ли согласятся. В ролике содержатся даже угрозы в адрес итальянских традиционных партнёров.

Цель – немецкий кошелёк

Разгневан позицией Брюсселя и премьер-министр Джузеппе Конте, заблокировавший принятие на последнем саммите ЕС, проводившемся "на удалёнке" и посвящённом эпидемии коронавируса, проекта совместного заявления. Премьер счёл его недостаточным, подчеркнув, что меры нужны оперативные и решительные. Заручившись поддержкой целого ряда нацелившихся на немецкий кошелёк (что даёт Брюссель, то даёт в основном Германия) стран ЕС, в том числе Франции, Бельгии, Испании и Ирландии, Конте потребовал в десятидневный срок решить проблему выпуска "совместных" облигаций для получения дополнительных средств с целью борьбы с коронавирусом. Эти, по словам итальянского премьера, "инновационные финансовые инструменты" должны представлять собой, как указали в совместном заявлении страны – сторонники этой меры, среди которых затесались и Люксембург, и Греция, "совместные облигации в достаточном объёме и с длительным сроком погашения".

Понятно, что респектабельность и уважение на финансовом рынке этим ценным бумагам должна обеспечить своей экономической мощью Германия, взвалив на себя надолго тяжёлую финансовую кабалу, хотя у неё масса своих проблем.

Итальянский премьер Джузеппе Конте требует в виде помощи своей стране у Германии таких денег, которые она дать не может, если не хочет стать "дойной коровой" по примеру РСФСР в СССР. Фото: Cosimo Martemucci / Globallookpress

Таким образом, аж девять стран ЕС во главе со стратегическим партнёром ФРГ - Францией, уже не один год добивающейся от Берлина создания "общего бюджета еврозоны" (президент Эммануэль Макрон хочет создать под себя супер-Европу на немецкие деньги), полны решимости через "коронабонды" превратить Германию в своего рода РСФСР в СССР, то есть в "дойную корову". Чтобы все решали свои проблемы за счёт немцев и других поддерживающих их богатых или сильно зависимых от них стран ЕС и ни в чём не знали нужды.

Они, похоже, решились

Сейчас можно констатировать, что итальянские политики самого различного толка, воспользовавшись форс-мажором коронавируса и жалостью в мире к итальянцам, застигнутым, как обычно, врасплох и несущим такие чувствительные потери, решили, что пришло время поставить вопрос ребром: или Германия (вместе с её союзниками в ЕС) платит за всех, или Евросоюза после этой эпидемии просто не будет.

Понятно, что это натуральный шантаж. Причём у каждой из сторон конфликта, угрожающего целостности ещё не оправившегося от шока Brexit ЕС, есть своя правда.

У всех своя правда

Германия и симпатизирующие ей страны не хотят раскошеливаться, потому что сами бросили все силы и ресурсы на борьбу с той же угрозой. А также потому, что понимают: их правительствам не простят избиратели, если им придётся платить по счетам других, спасать от долгов тех, кто сделал и набрал их по собственной инициативе. С другой стороны, если "общего долга" в ЕС не появится, то на следующих выборах во многих пострадавших странах, выступающих сейчас в роли просителей, будут иметь прекрасные шансы на победу партии, обещающие избирателям отомстить Брюсселю и Берлину или, как минимум, не подчиняться им дальше.

При этом если у противников Берлина получится, то умеющие считать деньги немецкие избиратели, многие из которых не простили своему канцлеру Ангеле Меркель истории с "беженцами", откажут правящим партиям в доверии на следующих же выборах, а асистемную "Альтернативу для Германии" ждёт новый расцвет. Об этом предпочитают не говорить, но богатство Германии как страны мало вяжется с уровнем жизни рядовых немцев, вынужденных упорно трудиться за относительно небольшие зарплаты, постоянно экономить почти на всём. Итальянцы, испанцы, до относительно недавнего времени греки на индивидуальном уровне по различным причинам жили комфортнее, а то и лучше немцев, а те им завидовали, когда оказывались в их странах как обладатели самых дешёвых путёвок. Хотя на государственном уровне, повторим, всё выглядело иначе.

Кто заплатит за коронавирус, вот в чём вопрос. Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Globallookpress

Тем не менее противники Германии тоже по-своему правы. С одной стороны, они слышат призывы проявлять "солидарность" в перераспределении "приглашённых" в ЕС без их согласия Меркель сотен тысяч "беженцев". От них требуют проводить меры "жёсткой экономии", которые реальны для немцев, но нереальны для итальянцев, испанцев и греков. Или вводить "совместные", совершенно невыгодные им санкции против России. А с другой стороны, они видят отсутствие "солидарности" в борьбе с коронавирусом, атаковавшим их страны, когда Италии деятельно помогает даже подсанкционная Россия. Да, конечно, ФРГ, чтобы избежать обвинений в полном равнодушии, принимает в свои больницы небольшое число подцепивших коронавирус французов и итальянцев, но это почти всё.

Двусмысленность ситуации, показавшей всем разбежавшимся в условиях кризиса по национальным квартирам странам и их народам, что никакая Евросоюз не "семья", в которой все заботятся друг о друге, таким образом, налицо. Из неё всё равно придётся выходить. Решать этот очень трудный вопрос будут прежде всего в Берлине. И уже сейчас можно сказать, в каком ключе.

Что грядёт?

Германии нужны ЕС и еврозона – как рынок сбыта своей продукции, но платить по долгам стран, больших, чем Греция, на которую ушло несколько сотен миллиардов евро, например Испании или Италии, финансовая система которой и до нынешнего кризиса находилась на грани краха, Берлин не будет. Поскольку у него нет на это ни желания, ни необходимых средств. Немцам хватило "беженцев", отравивших им жизнь и обременивших сильно в финансовом отношении (на их обустройство тратится столько же средств, как на армию, и без особого успеха). Нового покушения на свой карман они не поймут.

Ну а раз недовольные, менее благополучные страны – члены ЕС больших денег от немцев не получат, их заинтересованность в дальнейшем нахождении в сообществе, где верховодит Германия, становится действительно проблематичной. Brexit как пример у них есть. В отличие от Польши или Ирландии, которые по ряду причин сильно поднялись, вступив в ЕС, с Италией этого не произошло. Для неё, по мнению целого ряда экономистов, в том числе итальянских, было бы лучше вообще туда не вступать. Осознание этого факта и движет сегодня, кстати, многими итальянскими критиками ЕС. Уже юбилейный Римский саммит сообщества 2017 года показал, что Большой ЕС, в котором запущен принцип "Европы двух скоростей", доживает последние годы. Поскольку это сообщество объединяет страны и народы с разной ментальностью и культурой, несопоставимыми уровнями экономического развития, "выравнивать" которые не всегда получается. Обратных примеров – деиндустриализации, обнищания, подсаживания на жизнь в долг, вплоть до исчезновения всякого кредита – больше.

В результате нынешнего кризиса Евросоюзу угрожает развал на две части. Во-первых, это будет группа богатых и прибившихся к ним стран, которые станут первым полностью во всём подчиняться. Они и создадут, но в меньшем масштабе, тот самый единый и солидарный Евросоюз, о котором сегодня грезят в Италии. В нём будут заправлять немцы – не исключено, что вместе с французами, если те откажутся от излишних амбиций. И во-вторых, появится группа других, не столь богатых, но дорожащих своей самобытностью стран – что-нибудь вроде "Средиземноморской федерации", первые намётки которой уже существуют. Её членом, безусловно, станет Италия, а кто возглавит, будет зависеть от того, как определятся французы.

Будут ли оба эти объединения хотя бы формально частью одного целого, не столь важно, поскольку приоритеты развития и кошельки у них будут разные. Так коронавирус политически мутирует в Евросоюзе, который в нынешнем виде имеет много шансов стать его жертвой.