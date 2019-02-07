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Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради Израиля подставил Иран и Сирию через С-300
07 февраля 2019, 13:54 • 138 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в беседе с Царьградом говорил о чаяниях Израиля обеспечить себе безопасное небо в Сирии. Сегодня становится ясно, что Россия не отступит от своей позиции, – сирийцев защитят. Однако еще несколько лет назад Медведев - в свой президентский срок - ради Израиля подставил Иран и Сирию через С-300, напомнил Баранец. Фактически предал, а когда понял, что наделал, "стал отползать назад", подчеркнул эксперт.
Израиль продолжает строить планы по нанесению ударов в Сирии. Последняя серия была относительно недавно. Однако теперь, когда Россия поставила в Сирию С-300, ситуация изменилась. Полеты притормозили. Баранец полагает, что Москва готова отстаивать интересы сирийцев и дальше. От своей позиции не отступит. Однако еще несколько лет назад ситуация была иной - в период президентства Дмитрия Медведева, вспоминает эксперт.
"Мне кажется, мы слишком долго нянчимся с израильтянами. Вы знаете, это такая капризная страна. Что получалось тогда, что мы шли на предательские шаги? Подчеркните 30 раз, мы по просьбе Израиля несколько раз предавали Иран. Да, да, да, я говорю, мы предавали Иран по просьбе Тель-Авива, - говорит военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, не сдерживая эмоций. - А когда же предавали? А когда мы заключили контракт на поставку С-300 в Иран. Тут же чертики из Израиля появились, и премьер-министр, и министр обороны, и стали уговаривать Медведева: не продавайте, Дмитрий Анатольевич, нам будет больно. Ну и что сделал Медведев? Медведев порушил контракт. Иранцы абсолютно правильно сделали, подав на нас в международный суд и выкатив нам неустойку 860 миллионов долларов. Вот тут медведевский Кремль почесал репу и стал отползать назад. Но мы были опозорены Ираном. Нас не стали считать серьезными партнерами".
Добавим, сейчас Израиль оправдывает свои удары по Сирии "защитой суверенитета". Однако по факту совершаются военные преступления.
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