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Пребывание Лукашенко на посту президента больно ударит по России
25 ноября 2020, 23:40 • 116 • Политика
Лидера нации призывают бежать за пределы страны, лучше в РФ
Россия может получить новую порцию западных санкций в том случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко и дальше будет держаться за свое кресло. Более того, бацьке нужно эмигрировать в РФ. С таким мнением выступил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
"Лучший вариант для Лукашенко - постараться провести трансфер власти и уйти в отставку, покинув страну. Если он не сделает этого, то США и Европа ударят по Республике жесткими санкциями, из-за которых может пострадать Россия", – сказал изданию URA.RU эксперт.
Политолог убежден, что у Александра Григорьевича нет другого выхода, поскольку граждане страны будут настаивать на суде над действующим главой государства.
Сейчас в Белоруссии идет гражданская война, считает Болкунец. По его данным, в противостоянии с властями уже погибли около десяти человек и свыше 30 тыс пострадали. На таком фоне с бацькой не будут вести переговоры, уверен эксперт.
Он прогнозирует, что Лукашенко никуда не уйдет и попытается победить оппозицию, однако в стране появятся новые лидеры протестов.
Ранее в октябре Болкунец заявил, что активные жители Республики меняют методы противостояния с властями и переходят к партизанщине. Тогда политолог предположил, что бацька надеется на затухание протестных выступлений ближе к Новому году.
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