Пражский «гауляйтер» поддержал атаки вандалов на памятник маршалу Коневу

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал слова главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о том, что городская администрация не собирается очищать памятник советскому полководцу, дважды Герою Советского Союза Ивану Коневу от оскорбительной надписи и краски, которую плеснули неизвестные вандалы. «Такое мог заявить только местный гауляйтер», – отметил Мединский.

Вице-премьер Чехии Ян Хамачек назвал комментарий российского министра оскорбительным, а министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что потребует от Москвы извинений.

Коларж предложил российскому посольству перенести монумент на свою территорию из-за того, что памятник регулярно оскверняют: «То, что происходит, однозначно указывает на то, что жители Праги-6 не хотят, чтобы здесь стоял этот памятник... На этот раз мы решили оставить всё как есть». То есть не отмывать памятник от краски.

Ранее этот чешский чиновник инициировал установку дополнительных табличек на памятнике Коневу с текстом: «Летом 1968 г. маршал Конев лично руководил разведывательной миссией перед вторжением в Чехословакию войск стран Варшавского договора».

Памятник Коневу – традиционный объект для нападений чешских русофобов. В 1945 г. Конев командовал операцией по освобождению Праги от гитлеровской оккупации. Войска Конева спасли жителей чехословацкой столицы от окончательного уничтожения в нацистской оккупации.

В 1956 г. Конев участвует в подавлении профашистского мятежа в Венгрии, инициированного сторонниками бывшего союзника Гитлера Миклоша Хорти при содействии американских спецслужб. В 1968 г. Конев входит в состав делегации советских генералов в Чехословакии для изучения военно-политической обстановки в момент антисоветского мятежа, поднятого при поддержке США и ФРГ для срыва крупного советского энергетического проекта по поставкам нефти и газа через Чехословакию в страны Южной и Западной Европы.

Ставить Коневу в вину подавление «демократических выступлений» нелепо, потому что кровавые мятежи в Венгрии и Чехословакии с убийствами несогласных граждан, сотрудников венгерских и чехословацких правоохранительных органов и советских солдат с демократией ничего общего не имели.

В администрации президента Чехии Милоша Земана не поддержали гауляйтерские замашки Коларжа. Пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек заявил, что президент понимает возмущение российского министра и разделяет его.