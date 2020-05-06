Пражский чиновник написал кляузу в ЕК из-за России и пожаловался на прозвище

Чешский политик, инициатор сноса памятника Ивану Коневу в Праге Ондржей Коларж обратился с посланием к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Причиной стала реакция Москвы на демонтаж монумента.

Однако сам чиновник считает себя жертвой в этом инциденте. В своём послании он указывает, что власти района действовали легально, а вот реакция России на эти действия была неадекватной.

Староста также выразил возмущение тем, что в рунете власти Праги-6 сравнивают с нацистами, а его самого называют "гауляйтером".

Кроме того, чешского политика не устраивают и сообщения в СМИ и соцсетях российских дипломатов и официальных представителей. По его мнению, всё это является попыткой воздействия на чешских граждан.

По словам старосты, Россия обвиняет Запад в фальсификации и переписывании истории и в то же время якобы ведёт против ЕС гибридную войну.

"Уважаемая госпожа председатель, прошу и призываю Вас, чтобы Вы приняли решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо", - завершает своё письмо в ЕК Коларж, передаёт "РИА Новости".