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Пражский чиновник написал кляузу в ЕК из-за России и пожаловался на прозвище

06 мая 2020, 16:10  •  132 • В мире
Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В своём послании он также выразил негодование из-за того, что его прозвали в соцсетях "гауляйтером".
Чешский политик, инициатор сноса памятника Ивану Коневу в Праге Ондржей Коларж обратился с посланием к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Причиной стала реакция Москвы на демонтаж монумента.
Однако сам чиновник считает себя жертвой в этом инциденте. В своём послании он указывает, что власти района действовали легально, а вот реакция России на эти действия была неадекватной.
Староста также выразил возмущение тем, что в рунете власти Праги-6 сравнивают с нацистами, а его самого называют "гауляйтером".
Кроме того, чешского политика не устраивают и сообщения в СМИ и соцсетях российских дипломатов и официальных представителей. По его мнению, всё это является попыткой воздействия на чешских граждан.
По словам старосты, Россия обвиняет Запад в фальсификации и переписывании истории и в то же время якобы ведёт против ЕС гибридную войну.
"Уважаемая госпожа председатель, прошу и призываю Вас, чтобы Вы приняли решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо", - завершает своё письмо в ЕК Коларж, передаёт "РИА Новости".

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