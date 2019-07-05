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Празднует: зачем Зеленский поехал в Донбасс

05 июля 2019, 21:39  •  114 • Война
Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Донецкую область для участия в городских мероприятиях, посвященных пятилетию перехода Славянска и Краматорска под контроль Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«В пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Отмечается, что мероприятия проходят в Краматорске. Также Зеленский представил нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Во время выступления на мероприятии президент Украины перешел на русский язык. Таким образом он показал, что никто не может помешать жителям региона использовать русский язык в повседневной речи.
«В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещаю говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех», — заявил Зеленский, предложив далее продолжить свою речь на русском языке во избежание дальнейших «манипуляций по этому поводу».
После этих слов, отмечает РИА «Новости», в зале раздались аплодисменты, а глава государства продолжил говорить по-русски.
Во время своего посещения Донецкой области Владимир Зеленский отметил, что не стоит делить жителей Донбасса «на своих и чужих людей», потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях «дефектов нет».
«Попрошу не делить на своих и чужих людей, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Они такие же люди, дефектов у них нет», — призвал Зеленский во время брифинга.
В то же время депутат Верховной рады Евгений Балицкий считает, что у президента Украины не хватит смелости пересечь линию разграничения и побывать на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«Я не верю, что сегодня на Украине есть политики кроме членов партий «Оппозиционный блок» или «За жизнь», которые в состоянии приехать в Донецк, как говорится, на ту сторону», — сказал парламентарий в интервью ФАН.
По его мнению, «все политики, в том числе и Зеленский», отправляются в Донбасс, чтобы «просто пиариться». Балицкий отметил, что тем же самым занимался и экс-глава Петр Порошенко.
«Хотя, скажу вам откровенно, это был бы очень сильный ход. Он, как гражданин Украины и человек, не завязанный в боевых действиях и напрямую не замешанный в крови в начале этого [военного] конфликта, мог бы спокойно [туда] поехать», — предположил депутат Рады.
Это не первая поездка украинского президента в Донбасс. Месяцем ранее он впервые в качестве главы государства отправился к линии соприкосновения и посмотрел, в каких условиях воюют и проживают бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 м», — рассказали тогда в пресс-службе украинского лидера.
Тем не менее, Украина, считает Зеленский, не готова к прямым переговорам с жителями самопровозглашенных республик, хотя это является одним из обязательных пунктов минских соглашений, которые подписал Киев. Это мнение глава страны выразил после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Владимир Зеленский уверен, что достичь мирного урегулирования конфликта можно только при помощи политико-дипломатического пути, то есть посредством «перезапуска» работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе».
Однако в украинском парламенте с ним не согласны. Так, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что изменения ситуации в Донбассе произойдут тогда, когда киевские власти решатся на прямые переговоры с другой стороной конфликта — с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народной республиками (ДНР и ЛНР).
«Результат может быть только в одном-единственном случае — это когда уже Украина решится на прямые переговоры», — сказал парламентарий в эфире телеканала «112. Украина».
Об этом же говорит и Россия — одна из подписантов минских соглашений. Так, президент России Владимир Путин считает прямой диалог с оппонентом направлением в решении конфликта. «А как тогда решать эти проблемы? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно», — сказал российский лидер.

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