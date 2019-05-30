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Празднование столетия дипотношений Москвы и Кабула превратилось в межафганские переговоры

30 мая 2019, 02:54  •  47 • Политика

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Участники межафганской встречи в Москве по итогам двухдневных консультаций пока не смогли согласовать итоговое заявление. Как сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам, камнем преткновения стал вопрос прекращения огня - талибы (участники движения "Талибан", запрещена в РФ) выступили против включения в текст этого пункта.

О том, что 28 мая в Москве состоится торжественное заседание по случаю 100-летия установления российско-афганских дипломатических отношений с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, было известно заранее. Но что на мероприятие приедут талибы, а официальная часть плавно перетечет в межафганские переговоры, журналисты узнали буквально накануне.

Делегация катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) прибыла в Москву уже в третий раз: в ноябре талибы впервые приняли участие в консультациях по Афганистану в московском формате, а в феврале приехали на первую конференцию межафганского диалога. По ее итогам удалось согласовать совместное заявление с призывом к выводу войск США из Афганистана и снятию санкций с талибов.

На открытии официального заседания во вторник выступили глава МИД РФ, представитель катарского политического офиса "Талибана" Мотаки Латиф Хан, экс-президент Афганистана Хамид Карзай и ряд других афганских политиков. Приветствие Лаврову направил министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани. В послании, которое зачитал посол республики в РФ Мохаммад Латиф Баханд, глава афганского МИД констатировал общность интересов двух стран и высоко оценил роль Москвы в борьбе с терроризмом.

Контактами в рамках заседания российская сторона и талибы не ограничились. Как сообщил журналистам экс-глава политофиса движения Шер Мохаммад Аббас Станикзай, делегация провела отдельную закрытую встречу с российским министром. Кроме того, в среду с талибами встретился спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Как сообщил дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС, главной темой встречи стали пути ускорения процесса национального примирения в Афганистане. Однако, добавил Кабулов, детали переговоров не раскрываются.

Место встречи 

Еще по итогам первой межафганской конференции в феврале была достигнута договоренность об организации второй встречи в Дохе, где базируется политический офис движения "Талибан". Однако она неоднократно переносилась и в конечном итоге была сорвана: талибы выступили против направления на конференцию делегации официального Кабула, состоящей из 250 человек.

Собрать афганцев вновь удалось в Москве. При этом на вторую встречу приехали почти все участники первой конференции. Примечательно, что если февральское мероприятие официальный Кабул демонстративно проигнорировал, то на этот раз во встрече принял участие посол Афганистана в РФ.

Главная интрига

Главная интрига заключалась в том, удастся ли сторонам все-таки согласовать совместное заявление. Пока часть участников сидела за переговорным столом, другая вела непринужденные беседы в холле "Президент-отеля". Однако и после завершения переговоров делегаты торопились не к журналистам, а на ифтар - традиционное разговение в рамадан.

В одиннадцатом часу ночи организаторы попросили журналистов разойтись. Удалось ли сторонам найти взаимоприемлемые формулировки, станет известно только в четверг.

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