Празднование 1030-летия Крещения Руси в Москве. Прямая онлайн-трансляция

В субботу, 28 июля, в Москве проходят торжественные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси. Участие в них принимает президент России Владимир Путин.

Праздничное богослужение состоится на Соборной площади московского Кремля, а затем состоится крестный ход к памятнику князю Владимиру и молебен на Боровицком холме.

Празднование 1030-летия Крещения Руси в Москве.Сегодня отмечается 1030-летие Крещения Руси! В мероприятиях принимает участие Владимир Путин. Следите за празднованием вместе с нами.

Как сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, в полдень колокола зазвонят во всех храмах столицы и Московской области, начиная с колокольни Ивана Великого.

Затем к волне колокольного звона присоединяются и другие города и страны, где живут православные, - от Украины и Молдавии до стран западной Европы. В торжественных мероприятиях примут участие тысячи верующих, в том числе представители и главы Поместных Православных Церквей из разных государств. В Москву приедут представители 10 поместных православных церквей.