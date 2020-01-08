Праздники кончились, война на пороге

Самое глупое сейчас – думать, что мы сторонние наблюдатели и в кои-то веки можем просто запастись попкорном и посмотреть на чужую войну, словно это боксерский матч в Лас Вегасе.

К сожалению, это не так. Мы – на Ближнем Востоке по самые уши. Наша военная база Хмеймим, где находятся сотни российских солдат и офицеров, расположена на расстоянии менее 900 километров от американской военной базы Аль-Асад, которую сегодня ночью иранцы подвергли ракетному обстрелу. Сколько иранских военных частей находятся на самой территории Сирии – можно только догадываться. И главное. Иран уже несколько лет является фактически нашим военным союзником.

Американскую военную машину уже ничто не сможет остановить. Президент Трамп сам себя загнал в ловушку образа «крутого парня». Президентская кампания по выборам президента США в ноябре 2020 уже идет, а это значит, что любое решение Трампа будет приниматься в контексте того, как это воспримет американский избиратель, которому четыре года назад он пообещали сделать Америку «снова великой».

Великая Америка совершенно точно не может позволить себе военного поражения и даже намека на бессилие. Особенно после совершенно голливудского убийства иранского генерала Сулеймани.

Американская военная база Аль-Асад.Фото: REUTERS

Голливудский характер американской политики теперь будет определять и политические и военные решения.

Трамп назвал Сулеймани «монстром».

Это плохо Америки и это плохо для всех. Оптимистичные расчёты некоторых российских политологов на то, что иранские события заставят Белый дом и Капитолий отвлечься наконец от России, выглядят довольно нелепо. Особенно теперь.

8 января 2020 года Америка вступила в новую большую войну. Если подтвердится, что в результате иранской ракетной атаки погибло несколько десятков американских военных, весь мир за пару дней будет поделен на союзников и врагов Америки. Остальным будет предложено заткнуться со своим нейтральным статусом и помалкивать, пока США побеждают очередное глобальное зло.

И не нужно аналогий с Вьетнамом. В вьетнамской войне на стороне Хошимина был огромный Советский Союз с его огромными военными и финансовыми ресурсами. Не говоря уже о прямом участии советских военных, которые внесли немалый вклад в военное поражение США.

Сегодня Советского Союза нет, и никто не в состоянии противостоять американской военной машине в неядерной войне.

Российская военная база в Хмеймим.Фото: REUTERS

Европа, как всегда, выразит озабоченность и приготовится принять еще несколько миллионов беженцев. Другого от нее никто и не ожидает.

Китай, который является крупнейшим экономическим игроком на Ближнем Востоке, снова будет спокойно рассматривать, как летят ракеты и падают бомбы. Его военная база на берегу Персидского залива выполняет простую и понятную функцию – охраняет китайские сухогрузы и танкеры, которые идут нескончаемым потоком через Ормузский пролив. Полный нейтралитет. Чистый бизнес.

Владимир Жириновский: Ядерный конфликт на Ближнем Востоке спланирован 10 лет назад. Там будет 50 миллионов жертв, еще 200 миллионов - в конфликте Индии и Пакистана

Россия же никакого внятного экономического интереса на Ближнем Востоке не имеет. Зато о политических и военных интересах сказано очень много.

И теперь «наши американские партнеры», в лучшем случае, сухо поинтересуются нашей позицией в этом конфликте, а, скорее всего, предъявят очередной ультиматум. Хорошо, если не публично, а по закрытым каналам связи. Например, выключить радары российских систем ПВО в Сирии и не покидать расположения мест постоянной дислокации, потому что, US Air Force собираются бомбить иранские позиции по всей территории этой страны и высаживать морских пехотинцев, которые будут проводить последующую «зачистку» территории.

Ракетные удары по военной базе в Ираке.Фото: Скриншот с видео

А, может быть, в логике голливудского фильма Россия будет объявлена политическим и идейным союзником злодейского Ирана и на нас будет обрушено американское эмбарго с запретом, например, использовать американский доллар и заморозкой российских активов. Военная и предвыборная логика допускает почти любые сценарии.

Этой ночью наступило очень тревожное и опасное время. Праздники кончились.

Ракетная атака Ирана на американские базы в Ираке.

Что известно об авиаудареФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

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