Праздник в Харькове: Броню единственного заказанного танка уже покрасили

Танк «Оплот», заказанный госкомпанией «Укрспецэкспорт» на харьковском «Заводе им. Малышева» в феврале, будет готов через три недели, сообщил генеральный директор госпредприятия Василий Крылас на брифинге 19 июля. Его слова приводит «Укринформ»Крупнейший на Украине танковый завод терпит многомиллионные убытки на протяжении последних лет из-за отсутствия заказов, долги предприятия достигли почти 2 млрд грн (5,5 млрд рублей), предприятие на грани банкротства.«Башня уже находится в сборке, у нас полностью готовы все основные узлы. Завтра переходим к корпусу. Он уже окрашен, там проходят калибровочные работы — и он становится на сбор. И за две-три недели, я думаю, танк будет собран», — сказал Крылас.По его словам, это будет демонстрационная машина для работы с потенциальными заказчиками.«Это будет "Оплот", с которым мы будем ездить в те страны, куда нас приглашать, чтобы мы могли продемонстрировать свою технику, ее тактико-технические возможности», — отметил директор.По его словам, себестоимость данной машины оказалась крайне низкой из-за уступок всех поставщиков, поставлявших комплектующие по себестоимости — $3,5 млн долларов (261 млн рублей).Представитель госконцерна «Укроборонпром» Евгений Анфалов заявил, что продадут танк за $5 млн (373,4 млн руб) — при условии, что найдут на него покупателя.