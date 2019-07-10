Праздник удался: На День независимости США только Пентагон потратил 1,2 миллиона долларов – СМИ

По данным телеканала CBS, в эту сумму обошлось мероприятие под названием "Салют Америке", во время которого над американской столицей состоялся авиационный парад, а также транспортировка в Вашингтон боевых машин пехоты M2 Bradley и двух танков M1A2 Abrams. Завершением церемонии стал грандиозный праздничный салют.

Кроме этого, пишет The Washington Post, 2,5 миллиона долларов выделила для праздника в столице Национальная парковая служба США. Эта сумма была взята из средств, которые предназначались для ухода за городскими парками.

Накануне праздника голливудская актриса Миа Фэрроу обругала президента США Дональда Трампа в "Твиттере". Артистку возмутили безумные траты на празднование Дня независимости, которые Трамп назвал "скромными". Припомнив, что президент США собрался устроить даже парад военной техники, Фэрроу заявила: "Никакие танки не прикроют саморекламы".

Трамп обещал американцам устроить такой праздник в честь Дня независимости, который они ещё не видели. В том числе он решил устроить парад военной техники, на котором продемонстрируют новейшие виды вооружения - к примеру, танки "Абрамс" и "лучшие в мире истребители".