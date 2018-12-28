Праздник с размахом: Катар готовится к ЧМ-2022

Несмотря на нарастающее геополитическое давление, Катар готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года, который станет самым дорогим в истории

Автор:

Дементьев Иван

Жаркое солнце не помеха, равно как и санкционное давление международных «партнёров». Уже в ближайшее время в Катаре будет завершено строительство стадиона Qatar Foundation (Фонд Катара) к чемпионату мира по футболу 2022 года. На спортивной площадке вовсю работают краны, как конструктор собираются трибуны, устанавливаются колонны, которые будут удерживать крышу, массой 4500 тонн. Особое внимание специалисты уделяют выбору покрытия газона.