Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
С рыбой, без алкоголя и прогулками по Тверской: Депутаты Госдумы о планах на Нов...
Москва и Лондон запустили процесс восстановления дипотношений после инцидента в ...
США уходят из Сирии: что это значит для России? Евгений Сатановский. Большое инт...
Порошенко предсказали поражение на выборах из-за "фатальной ошибки"
Главная / В мире

Праздник с размахом: Катар готовится к ЧМ-2022

28 декабря 2018, 15:39  •  31 • В мире
Несмотря на нарастающее геополитическое давление, Катар готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года, который станет самым дорогим в истории
Автор:
Дементьев Иван
Жаркое солнце не помеха, равно как и санкционное давление международных «партнёров». Уже в ближайшее время в Катаре будет завершено строительство стадиона Qatar Foundation (Фонд Катара) к чемпионату мира по футболу 2022 года. На спортивной площадке вовсю работают краны, как конструктор собираются трибуны, устанавливаются колонны, которые будут удерживать крышу, массой 4500 тонн. Особое внимание специалисты уделяют выбору покрытия газона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

31
Источник
Похожие новости
27 декабря 2018, 23:24
В Раду - через психиатра: Кандидатов в депутаты Украины могут обязать проходить осмотр у специалистов
28 декабря 2018, 09:09
Спецпрокурор Мюллер получил подтверждение визита экс-адвоката Трампа в Прагу - источники
27 декабря 2018, 20:09
Объединенные Арабские Эмираты через 7 лет войны открывают в Сирии свою дипмиссию

28 декабря 2018, 15:39
Катар устроил фестиваль скидок
27 декабря 2018, 16:54
В ходе авиаударов Израиля в Сирии могли погибнуть трое офицеров Ирана - СМИ
27 декабря 2018, 19:54
Смена амплуа: как Трамп пообещал избавить США от роли мирового жандарма
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — &...
28 декабря 2018, 05:54
В посольстве рассказали, в чём США обвиняют задержанную в Финляндии русскую девушку
28 декабря 2018, 02:39
Британия испугалась календаря Минобороны России. А потом обиделась (Анна Сочина)
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кре...
28 декабря 2018, 02:24
Стремительное сдерживание: названы предельные показатели скорости ракетного комплекса...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
25 декабря 2018, 06:24
Хакеры узнали о возможных взрывах шести заводов на территории Украины. Обвинят Россию
25 декабря 2018, 03:10
Канада начала что-то подозревать: Украина заняла 300 млн долларов на спутник, который никуда не полетел
24 декабря 2018, 23:39
Эксперт оценил заявление Киева про утрату документов об «украинском Крыме»
27 декабря 2018, 20:09
"Как метеорит, как огненный шар": Западные СМИ в панике от испытаний российского "Авангарда"
23 декабря 2018, 12:09
Хакеры вскрыли переписку чиновников ЕС о Путине, Трампе и Украине
22 декабря 2018, 23:09
Теперь иск против России сможет выиграть любой желающий
23 декабря 2018, 08:54
"Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова": Обнародован список стран, не поддержавших Россию в ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.