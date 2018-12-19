«Праздник неолиберальной мировой тусовки»: почему Financial Times выбрала Сороса человеком года

Британское издание Financial Times назвало человеком года миллиардера Джорджа Сороса, которого в ряде стран мира, в том числе в некоторых государствах Запада, обвиняют во вмешательстве во внутренние дела и попытках дестабилизировать политическую ситуацию. Автор статьи указывает на «достижения» скандально известного финансиста, называет его «филантропом» и «знаменосцем либеральной демократии». Как подчёркивают эксперты, совершенно закономерно, что газета FT, которая традиционно представляет интересы обеспеченных слоёв населения, выбрала глобалиста Сороса. По мнению аналитиков, так неолибералы стараются показать, что ещё сохраняют влияние в мире, хотя в последнее время оно существенно снизилось.

Американский финансист Джордж Сорос признан человеком года по версии Financial Times. При этом издание перечисляет список его «заслуг». В него входит, прежде всего, поддержка «либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов».

«На протяжении более трех десятилетий Сорос при помощи филантропии борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Из-за его приверженности к открытости, свободе СМИ и защите прав человека на протяжении долгого времени он привлекает на себя гнев авторитарных режимов и все больше популистов, которые продолжают укреплять своё положение, особенно в Европе», — говорится в статье издания.

FT Person of the Year: George Soros https://t.co/nZR1pgQ3Bb — Financial Times (@FT) December 19, 2018

Автор текста также поясняет, что обычно человеком года выбирают некую персону за определённые заслуги и достижения. Что касается Сороса, то его выбрали ещё и за «ценности», которые он представляет. По оценке издания, он — «знаменосец либеральной демократии и открытого общества».

При этом отмечается, что за долгие годы борьбы с тоталитарными режимами и несправедливостью финансист «нажил немало врагов». Поэтому, как отмечают в Financial Times, и дня не проходит без того, чтобы в СМИ или соцсетях не появились обвинения в адрес Сороса, которого называют «манипулятором глобальной политики».

«Получать максимальную прибыль»

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта в беседе с RT пояснил, что выбор Financial Times вполне объясним, поскольку в мире господствует неолиберальный миропорядок, и США «возглавляют этот интернациональный проект».

«Сорос в данном случае выступает успешным идеологом и реализатором этих идей. Это идея формирования глобального гражданского общества, где национальные, религиозные, этнические границы устранены, существует полная свобода движения капитала, где никакие национальные правительства, никакие традиции, устои не мешают получать максимальную прибыль», — пояснил эксперт.

Во многих странах мира неоднократно осуждали попытки фондов Сороса вмешиваться во внутренние дела. Так на родине финансиста, в Венгрии полагают, что он наносит огромный ущерб местному обществу. Фонд миллиардера «Открытое общество»* в итоге перенёс офис из Будапешта в Берлин. Как сообщается, в Венгрии для противодействия НКО был разработан законопроект под неофициальным названием «Стоп Сорос». В документе отмечается, что организация поддерживала нелегальную миграцию.

Акция протеста в Будапеште против нового закона, который в том числе нацелен против основанного Соросом Центрально-Европейского университета, не имеющего филиала по месту своей регистрации в Нью-Йорке.

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Как пояснил Юрий Почта, сторонники Сороса выступают в поддержку мигрантов в ЕС, потому что они способствуют «размытию еропейского общества и исчезновению границ». Это, в свою очередь, убирает границы и в передвижении капитала, что выгодно власть имущим.

«Когда говорят, что он — большой защитник либеральной демократии, это их риторика (западных СМИ. — RT). Если либерализм безграничен, то там уже нет демократии. Защищаются права немногих индивидов, которые достигли максимального успеха, а все остальные — лузеры. Это праздник неолиберальной мировой тусовки», — заключил Юрий Почта.

Рупор глобалистов

Как отметил профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин, необходимо учитывать, что создатели и текущие владельцы британского издания Financial Times представляют интересы обеспеченных слоёв населения.

«Financial Times — один из рупоров, нет ничего удивительного в том, что издание называет Сороса человеком года. Конечно, это даёт знак всем другим глобалистам, что мы поражение не терпим, мы остаёмся во главе мировой экономики, Джордж Сорос — вечно живой, всегда будет с нами», — пояснил RT профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

По оценке эксперта, выбор FT можно расценить как некое послание: «Глобалисты терпят поражение (как они надеются, временное) из-за победы Трампа, но требуют реванша».

Домрин напоминает, что глобалисты или так называемый «коллективный Сорос» поддерживали именно Хиллари Клинтон. А многочисленные протесты, которые быстро были организованы после победы Трампа на президентских выборах финансировались фондами предпринимателя. Глава Белого дома и сам не раз отмечал удивительную слаженность в работе протестующих.

«Не покупайтесь на это! Посмотрите на все их одинаковые, фабрично изготовленные плакаты. За всё это заплатили Сорос и ему подобные», — написал Трамп в своём микроблоге Twitter, комментируя протесты против его выдвиженца на должность члена Верховного суда Бретта Кавано.

Более того, в сентябре 2017 года на сайте Белого дома была зарегистрирована петиция, которая призывала правительство США признать Джорджа Сороса террористом и конфисковать его имущество.

Спонсор революций

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает странным выбор Financial Times.

«Не совсем понятно, как издание может выбирать его человеком года, который занимался внутренней политической деятельностью в отдельно взятых странах. Это очень специфический выбор», — сказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Напомним, финансист Джорж Сорос и аффилированные с ним организации выделяли миллионы долларов на спонсирование оппозиционных движений в Европе, в частности на Украине, ряде стран СНГ и Сербии, а также в Турции.

Сторонники евроинтеграции Украины принимают участие в столкновениях с подразделениями милиции в центре Киева

РИА Новости

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В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фонд Сороса финансировал беспорядки в стране в 2013 году. Тогда масштабные акции начались в Стамбуле под предлогом протеста против вырубки деревьев в парке Гези, а затем демонстрации перешли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы применяли против радикально настроенных протестующих слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули. В конце ноября стало известно, что фонд Сороса покидает Турцию.

В России фонд Сороса «Открытое общество» признан нежелательной организацией с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организация представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.