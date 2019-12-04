Праздник НАТО, или Без нас вас просто не будет • 96 • Аналитика



Вы никогда не задумывались о том, как трудно сегодня быть руководителем военного блока? Как сложно ежегодно убеждать взрослых людей в том, чего нет на самом деле? Причем не просто убеждать, а ещё и заставлять ежегодно платить за химеры, которые выдумываются в армейских штабах или в горячих головах политиков? Платить больше, чем год назад. И так из года в год.



Как мы проигрываем и выигрываем соперничество с НАТО



Как вы уже поняли, я о блоке НАТО и его руководителях. О тех, кто призван защищать западную демократию от всех внешних врагов. Раньше, когда был жив СССР, работать было легко. Русские сильны, русские имеют сто тысяч танков на нашей границе, русские могут нас захватить за сутки, двое, неделю, месяц… И испуганный обыватель, который помнил мощь советской армии ещё с 1945 года, бежит за последними сбережениями. Обыватель готов платить кому угодно, чтобы не воевать самому.



После распада СССР опасность вроде бы миновала. Но военные очень хотели продолжать защищать демократию. От кого угодно. Лишь бы за большие деньги. Помните страшный Иран, который предположительно мог создать атомную бомбу и предположительно ударить по Европе. А Европе предположительно нечем было ответить. Блок НАТО тогда деньги получал от европейских государств совсем не предположительно. Реальные деньги получал. Реальные и большие. И так продолжалось 70 (!) лет.



В новом тысячелетии НАТО вполне успешно справляется со своими обязанностями. Ни Россия, ни Иран, ни Китай и даже ни племя умба-юмба на страны альянса не нападал. Хотя на счету самого альянса достаточно приличное количество разоренных стран и убитых мирных жителей.



У НАТО всего один надежный противник

Только вот с противниками у альянса стало туго. Террористы? Как-то и упоминать о героической борьбе блока с этими самыми террористами в Сирии, например, неудобно. Вся борьба была на очень большом расстоянии. Стая гиен за спиной тигра. Альянс за спиной США.



А тут ещё и Россия явно настроена против альянса. Ведь знаем, что без нас альянс не может существовать. Мы, Россия, часть идеологии блока. Мы тот самый внешний враг, с которым надо постоянно бороться, постоянно побеждать. Причем война НАТО с Россией ведется с переменным успехом. В зависимости от времени года.



С начала любого года, весной и летом, НАТО побеждает на всех фронтах. Натовская техника уже одним своим видом заставляет российские бронированные машины глохнуть и опускать орудия в землю. Натовские солдаты и офицеры на любых учениях показывают такую выучку, что русские десантники бегут даже быстрее спецназовцев ГРУ. А русский флот дальше собственных территориальных вод не высовывается.



Но ближе к осени, а особенно к началу зимы, картина резко меняется. Русские танки начинают свободно раскатывать вдоль границ европейских государств. Русские самолеты летают свободно по всему миру. А десантники, как начинают купаться в фонтанах 2 августа, так и продолжают до самого Крещения 19 января. Причем сразу во всех странах мира. От Северного до Южного полюса. Блок НАТО опять просит дать денег на вооружение и укрепление границ.



3 декабря, а это как раз время побед России, как написано выше, генсека НАТО Йенса Столтенберга в Варшаве спросили о том, является ли Россия врагом НАТО. Вот так, в лоб и в надежде на точный ответ. Увы, генсек выразился очень дипломатично, заверил, что альянс «не квалифицирует Россию таким образом».



Что же, по моему мнению, это достойный ответ. Ответ, который показывает зрелость Столтенберга как политика. А значит, позволяет надеяться на то, что во главе НАТО реалисты, а не любители быстрых побед за счет чужих жизней.



Как мы «воюем» с НАТО на западной границе

Гораздо интереснее для нас действия НАТО на наших западных границах. Особенно в Прибалтике и Польше. Не секрет, что активность блока там просто зашкаливает. Мы не особо обращаем внимание на многочисленные учения, которые проходят в этом регионе. Чаще веселимся над ляпами, которые совершают натовские солдаты и офицеры на учениях. А ведь любой ляп, любую ошибку на учениях устраняют. Тренируют солдат так, чтобы ошибок больше не было.



Если внимательно посмотреть на то, сколько различных учений проходит в регионе, то получается достаточно серьезная цифра. Грубо говоря, каждый месяц кто-то чему-то там обучается и проверяется готовность. Для примера приведу несколько наиболее известных учений конца этого года.





«Железный волк 2019-II», Литва, полигон имени генерала Сильвестраса Жукаускаса (Швенчёнеляйский район) и прилегающие районы. 11 стран НАТО, 4000 военнослужащих, до 1000 единиц техники. Только что закончились (18 ноября).



Чуть раньше в Латвии закончились учения «Серебряная стрела 2019» (начале октября). В конце октября там же стартовали учения «Яростный топор» под руководством британских военнослужащих.



А были ещё и военно-морские учения в июне. Помните «Baltops 2019»? 18 стран участниц, 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля, 40 летательных аппаратов…



Столтенберг, естественно, вынужден был отвечать и на вопрос о количестве учений. И вот тут генсеку было уже не отвертеться от правдивого ответа. Согласитесь, сложно связать действия террористов где-нибудь в Сирии или Иране и маневры в Прибалтике или Польше и при этом остаться в глазах журналистов всего мира психически полноценным человеком.



«Своим присутствием в Польше и странах Балтии силы НАТО посылают России весьма мощный сигнал: в случае нападения на Польшу или балтийские страны весь альянс ответит».



Кстати, если чуть внимательнее посмотреть то, что говорит генсек НАТО, мы получим ответ и на ещё один важный для нас вопрос. Стоит или не стоит укреплять Калининградскую область?



«Во-первых, у нас есть планы защиты этого региона [Польши и Балтии]. Во-вторых, у нас есть не только планы, но и боевые возможности, которые шире, чем когда-либо. У нас есть там солдаты и силы быстрого реагирования».



Не в поле, так в киберпространстве



Внимательный читатель, наверное, заметил, что как-то в стороне осталась ещё одна очень агрессивная страна, подобная той собачке из басни Крылова «Слон и Моська». Увы, Эстония в стороне не остается никогда.



Конечно, с населением чуть больше миллиона человек сложно воевать даже с батальоном российской армии, а вот нагадить в мирное время через интернет вполне возможно. И солдат много не надо и всегда можно вопить о нападении на маленьких, если за руку схватят. Помните «Агрессии не проявляем» в исполнении украинских моряков? Из той же серии.



2 декабря именно в Эстонии начались очередные, седьмые по счету, крупные киберучения НАТО «Cyber Coalition». Одновременно в учениях принимают участие 27 стран. 4 дня военнослужащие будут отрабатывать действия «по защите сетей НАТО в рамках сценариев-симуляций по сдерживанию киберугроз».



«Cyber Coalition — это самые масштабные учения НАТО, проводящиеся под руководством Верховного главнокомандования по трансформации. В эстонском городе Тарту 27 стран НАТО вместе с государствами-партнёрами будут отрабатывать действия по подготовке и защите сетей НАТО в рамках сценариев-симуляций по сдерживанию киберугроз. В этом году учения пройдут со 2 по 6 декабря».



Кстати, эти учения прямо касаются не только российских военных, но и, к примеру, прессу. В том числе и наше издание. Вот что сказал по этому поводу заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов:



«Созданные альянсом центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге и объединённый центр передового опыта в области киберзащиты в Таллине нацелены на ведение масштабной информационной войны.

Основная задача указанных структур — выведение из строя вычислительных сетей критически важных объектов и инфраструктуры потенциального противника — как вы понимаете, прежде всего России, — путём нарушения функционирования систем государственного управления, финансовых институтов, предприятий, электростанций, ЖД вокзалов и аэропортов». "Нафтогаз" готов к победе. Что греет украинскую душу, если нет газа



Так бояться нам или не бояться НАТО

Итак, саммит НАТО, посвященный 70-летию создания блока, уже начат в Лондоне. Как нам относиться к альянсу? Является ли НАТО для нас угрозой? Согласитесь, эти вопросы действительно важны для нас. Слишком уж часто мы ошибались в выборе друзей.



Лучше всего на эти вопросы ответят сами представители блока. Просто потому, что точно такие же вопросы задают и им граждане стран-членов альянса. Профессор Майкл Кларк:

«Россия будет главным раздражителем для НАТО еще лет 10-20, и тот факт, что политического консенсуса среди государств альянса нет, играет на руку Путину. Но по раскладу сил Россия может бросить нам серьезный стратегический вызов только в том случае, если мы им это позволим».



Американский эксперт, заместитель директора Института международных стратегических исследований Кори Шаке:

«Россия, видимо, понимает, что войну с НАТО она проиграет, но она пробует нащупать границы, понять, как мы можем ответить, пытается внести раскол между Америкой и Европой, сделать так, чтобы американские гарантии безопасности Европы выглядели ненадежными, чтобы ближайшие к России страны чувствовали себя уязвимыми, потому что это дает России ощущение своей силы».



Думаю, комментарии излишни. Американские эксперты четко выражают точку зрения командования блока НАТО на нас и свое отношение к России. Европейцы, как обычно, выражаются более туманно, но в целом в том же ключе.



В начале материала я написал, что противостояние России является частью идеологии альянса. Без этого противостояния само существование блока становится бессмысленным. Любые разговоры о создании европейской системы безопасности, о совместной системе ПРО и тому подобные останутся просто разговорами столько времени, сколько будет существовать блок НАТО. Это аксиома!



А может, поздравить с юбилеем? Устами американского президента

А праздник для членов НАТО хочется подкрепить одной цифрой, о которой в альянсе хорошо знают. Не зря президент США Дональд Трамп давит на европейцев. Хотя, по моему мнению, давит он мало.



Итак, в 2014 году, после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, страны блока договорились в течение 10 последующих лет довести военные расходы до 2% ВВП. Кстати, обратите внимание на год. Это было ДО избрания Трампа президентом США.



Сегодня эту договоренность выполняют целых семь стран. Не откажу себе в удовольствии перечислить их. США — это, понятно, основной локомотив альянса. Британия, тоже понятно, «смотрящий» за Европой от США.



Далее Греция — тоже понятно, финансовую помощь доставляют в Афины уже за вычетом налога на НАТО. Польша, тот же вариант, что и у Греции, но с учетом большого желания поляков выбиться «из грязи в князи» в европейской политике. Ну и троица агрессивных левреток: Эстония, Латвия и Литва. Тут все дело в надежде на то, что на их территории разместятся военные базы, которые хоть как-то улучшат экономическую ситуацию.



НАТО 70 лет. Позволю себе быть невежливым и поздравлять наших партнеров не буду. За меня это сделает Дональд Трамп. В свете написанного чуть выше о расходах стран.



Помнится, в августе у американского президента в «Твитере» уже было предварительное поздравление. После знакомства с июньским отчетов НАТО. Что-то вроде «это очень не честно по отношению к США». Думаю, продолжение фразы мы скоро услышим из Лондона… Вы никогда не задумывались о том, как трудно сегодня быть руководителем военного блока? Как сложно ежегодно убеждать взрослых людей в том, чего нет на самом деле? Причем не просто убеждать, а ещё и заставлять ежегодно платить за химеры, которые выдумываются в армейских штабах или в горячих головах политиков? Платить больше, чем год назад. И так из года в год.Как вы уже поняли, я о блоке НАТО и его руководителях. О тех, кто призван защищать западную демократию от всех внешних врагов. Раньше, когда был жив СССР, работать было легко. Русские сильны, русские имеют сто тысяч танков на нашей границе, русские могут нас захватить за сутки, двое, неделю, месяц… И испуганный обыватель, который помнил мощь советской армии ещё с 1945 года, бежит за последними сбережениями. Обыватель готов платить кому угодно, чтобы не воевать самому.После распада СССР опасность вроде бы миновала. Но военные очень хотели продолжать защищать демократию. От кого угодно. Лишь бы за большие деньги. Помните страшный Иран, который предположительно мог создать атомную бомбу и предположительно ударить по Европе. А Европе предположительно нечем было ответить. Блок НАТО тогда деньги получал от европейских государств совсем не предположительно. Реальные деньги получал. Реальные и большие. И так продолжалось 70 (!) лет.В новом тысячелетии НАТО вполне успешно справляется со своими обязанностями. Ни Россия, ни Иран, ни Китай и даже ни племя умба-юмба на страны альянса не нападал. Хотя на счету самого альянса достаточно приличное количество разоренных стран и убитых мирных жителей.Только вот с противниками у альянса стало туго. Террористы? Как-то и упоминать о героической борьбе блока с этими самыми террористами в Сирии, например, неудобно. Вся борьба была на очень большом расстоянии. Стая гиен за спиной тигра. Альянс за спиной США.А тут ещё и Россия явно настроена против альянса. Ведь знаем, что без нас альянс не может существовать. Мы, Россия, часть идеологии блока. Мы тот самый внешний враг, с которым надо постоянно бороться, постоянно побеждать. Причем война НАТО с Россией ведется с переменным успехом. В зависимости от времени года.С начала любого года, весной и летом, НАТО побеждает на всех фронтах. Натовская техника уже одним своим видом заставляет российские бронированные машины глохнуть и опускать орудия в землю. Натовские солдаты и офицеры на любых учениях показывают такую выучку, что русские десантники бегут даже быстрее спецназовцев ГРУ. А русский флот дальше собственных территориальных вод не высовывается.Но ближе к осени, а особенно к началу зимы, картина резко меняется. Русские танки начинают свободно раскатывать вдоль границ европейских государств. Русские самолеты летают свободно по всему миру. А десантники, как начинают купаться в фонтанах 2 августа, так и продолжают до самого Крещения 19 января. Причем сразу во всех странах мира. От Северного до Южного полюса. Блок НАТО опять просит дать денег на вооружение и укрепление границ.3 декабря, а это как раз время побед России, как написано выше, генсека НАТО Йенса Столтенберга в Варшаве спросили о том, является ли Россия врагом НАТО. Вот так, в лоб и в надежде на точный ответ. Увы, генсек выразился очень дипломатично, заверил, что альянс «не квалифицирует Россию таким образом».Что же, по моему мнению, это достойный ответ. Ответ, который показывает зрелость Столтенберга как политика. А значит, позволяет надеяться на то, что во главе НАТО реалисты, а не любители быстрых побед за счет чужих жизней.Гораздо интереснее для нас действия НАТО на наших западных границах. Особенно в Прибалтике и Польше. Не секрет, что активность блока там просто зашкаливает. Мы не особо обращаем внимание на многочисленные учения, которые проходят в этом регионе. Чаще веселимся над ляпами, которые совершают натовские солдаты и офицеры на учениях. А ведь любой ляп, любую ошибку на учениях устраняют. Тренируют солдат так, чтобы ошибок больше не было.Если внимательно посмотреть на то, сколько различных учений проходит в регионе, то получается достаточно серьезная цифра. Грубо говоря, каждый месяц кто-то чему-то там обучается и проверяется готовность. Для примера приведу несколько наиболее известных учений конца этого года.«Железный волк 2019-II», Литва, полигон имени генерала Сильвестраса Жукаускаса (Швенчёнеляйский район) и прилегающие районы. 11 стран НАТО, 4000 военнослужащих, до 1000 единиц техники. Только что закончились (18 ноября).Чуть раньше в Латвии закончились учения «Серебряная стрела 2019» (начале октября). В конце октября там же стартовали учения «Яростный топор» под руководством британских военнослужащих.А были ещё и военно-морские учения в июне. Помните «Baltops 2019»? 18 стран участниц, 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля, 40 летательных аппаратов…Столтенберг, естественно, вынужден был отвечать и на вопрос о количестве учений. И вот тут генсеку было уже не отвертеться от правдивого ответа. Согласитесь, сложно связать действия террористов где-нибудь в Сирии или Иране и маневры в Прибалтике или Польше и при этом остаться в глазах журналистов всего мира психически полноценным человеком.Кстати, если чуть внимательнее посмотреть то, что говорит генсек НАТО, мы получим ответ и на ещё один важный для нас вопрос. Стоит или не стоит укреплять Калининградскую область?Не в поле, так в киберпространствеВнимательный читатель, наверное, заметил, что как-то в стороне осталась ещё одна очень агрессивная страна, подобная той собачке из басни Крылова «Слон и Моська». Увы, Эстония в стороне не остается никогда.Конечно, с населением чуть больше миллиона человек сложно воевать даже с батальоном российской армии, а вот нагадить в мирное время через интернет вполне возможно. И солдат много не надо и всегда можно вопить о нападении на маленьких, если за руку схватят. Помните «Агрессии не проявляем» в исполнении украинских моряков? Из той же серии.2 декабря именно в Эстонии начались очередные, седьмые по счету, крупные киберучения НАТО «Cyber Coalition». Одновременно в учениях принимают участие 27 стран. 4 дня военнослужащие будут отрабатывать действия «по защите сетей НАТО в рамках сценариев-симуляций по сдерживанию киберугроз».«Cyber Coalition — это самые масштабные учения НАТО, проводящиеся под руководством Верховного главнокомандования по трансформации. В эстонском городе Тарту 27 стран НАТО вместе с государствами-партнёрами будут отрабатывать действия по подготовке и защите сетей НАТО в рамках сценариев-симуляций по сдерживанию киберугроз. В этом году учения пройдут со 2 по 6 декабря».Кстати, эти учения прямо касаются не только российских военных, но и, к примеру, прессу. В том числе и наше издание. Вот что сказал по этому поводу заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов:Итак, саммит НАТО, посвященный 70-летию создания блока, уже начат в Лондоне. Как нам относиться к альянсу? Является ли НАТО для нас угрозой? Согласитесь, эти вопросы действительно важны для нас. Слишком уж часто мы ошибались в выборе друзей.Лучше всего на эти вопросы ответят сами представители блока. Просто потому, что точно такие же вопросы задают и им граждане стран-членов альянса. Профессор Майкл Кларк:Американский эксперт, заместитель директора Института международных стратегических исследований Кори Шаке:Думаю, комментарии излишни. Американские эксперты четко выражают точку зрения командования блока НАТО на нас и свое отношение к России. Европейцы, как обычно, выражаются более туманно, но в целом в том же ключе.В начале материала я написал, что противостояние России является частью идеологии альянса. Без этого противостояния само существование блока становится бессмысленным. Любые разговоры о создании европейской системы безопасности, о совместной системе ПРО и тому подобные останутся просто разговорами столько времени, сколько будет существовать блок НАТО. Это аксиома!А праздник для членов НАТО хочется подкрепить одной цифрой, о которой в альянсе хорошо знают. Не зря президент США Дональд Трамп давит на европейцев. Хотя, по моему мнению, давит он мало.Итак, в 2014 году, после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, страны блока договорились в течение 10 последующих лет довести военные расходы до 2% ВВП. Кстати, обратите внимание на год. Это было ДО избрания Трампа президентом США.Сегодня эту договоренность выполняют целых семь стран. Не откажу себе в удовольствии перечислить их. США — это, понятно, основной локомотив альянса. Британия, тоже понятно, «смотрящий» за Европой от США.Далее Греция — тоже понятно, финансовую помощь доставляют в Афины уже за вычетом налога на НАТО. Польша, тот же вариант, что и у Греции, но с учетом большого желания поляков выбиться «из грязи в князи» в европейской политике. Ну и троица агрессивных левреток: Эстония, Латвия и Литва. Тут все дело в надежде на то, что на их территории разместятся военные базы, которые хоть как-то улучшат экономическую ситуацию.НАТО 70 лет. Позволю себе быть невежливым и поздравлять наших партнеров не буду. За меня это сделает Дональд Трамп. В свете написанного чуть выше о расходах стран.Помнится, в августе у американского президента в «Твитере» уже было предварительное поздравление. После знакомства с июньским отчетов НАТО. Что-то вроде «это очень не честно по отношению к США». Думаю, продолжение фразы мы скоро услышим из Лондона… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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