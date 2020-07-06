Праздник исчезнувшей морской державы • 52 • Аналитика

Украина отпраздновала День ВМС. Понятно, что мы не можем не заметить этот праздник. Не можем уже потому, что, по новым данным украинских историков, это один из самых «возрастных» флотов мира. Именно украинские моряки в далеком 907 году н.э. совершили блестящий морской поход на Константинополь и одержали победу в июне-июле этого же года под Константинополем. И руководил ими великий украинский киевский князь Олег!





Я довольно долго искал факт, к которому «привязан» праздник. И нашел. 5 июля 1918 года был обнародован закон об униформе для украинского флота. Вполне подходящая дата. Правда, там же есть и другие, резервные, даты «на всякий случай». Так, 18 июля 1918 года был принят закон о военно-морском флаге Украины, а чуть позже создано целое военно-морское соединение Украины — бригада тральщиков!..



Понятно, что изучать находки украинских историков сегодня достаточно интересно. Как интересно слушать любого «повернутого» на каком-то деле специалиста. Однако были же и реальные факты. Уже в современной истории Украины. 21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешел под юрисдикцию Украины. Были первые оперативно-тактические учения «Море-96» 30 июля — 1 августа 1996 года.



Униформа оказалась важнее просто потому, что остальные даты очень близки к российскому Дню ВМФ. Хотя первый День ВМС Украины, который был установлен указом президента Кучмы указом от 17 августа 1996 года, и отмечался 1 августа, он был привязан именно к учениям «Море-96».



А ведь было время, когда Украина была действительно морской державой. Совсем недавно. Каких-то 20—25 лет назад. Помните болезненное разделение Черноморского флота СССР? Указы Кравчука (6 апреля 1992 года) и Ельцина (7 апреля) о переводе флота под юрисдикцию Украины и России. Помните реакцию экипажей кораблей на эти указы? Почти открытая конфронтация, которая привела к отмене обоих указов.



А дальше пять мучительно долгих лет раздела флота. Помните знаменитую сцену принятия присяги экипажем подводной лодки? Это почти документальная история, через которую прошли многие матросы и офицеры флота тогда. Но 1 июля 1997 года военно-морской флот Украины сформирован. Посмотрите состав флота на конец 1997 года:



— большая подводная лодка Запорожье (Б-435);

— три фрегата: «Севастополь» («Разительный»), «Днепропетровск» («Беззаветный»), «Николаев» («Безукоризненный»);

— корветы «Одесса» и «Сумы»;

— морские тральщики «Черкассы» и «Желтые Воды»;

— три ракетных катера;

— 39 судов обеспечения;

— 4 командных пункта;

— 2 узла связи;

— 2 госпиталя и др.



Специально перечислю суммарный состав украинского военно-морского флота: 43 корабля, 132 судна и катера, 12 самолетов, 30 вертолетов, 227 береговых объектов флота, большое количество техники и вооружения, огромное количество боеприпасов. Как все это эксплуатировалось украинским флотом, мы увидели в 2014 году.



Я вспоминаю разговоры в МО Украины в то время. На вопросы о технике и боеприпасах, которые были брошены в Крыму, тогда прямо говорили: «Непригодны к применению». При этом фактически обвиняли Россию в том, что двадцать лет назад русские специально передали непригодные для использования боевые машины и боеприпасы.



Кстати, по данным МО Украины, в 2014 году в Крыму остался 51 корабль. Только 10 кораблей и судов ушли под украинским флагом в Одессу. Остальные «сдались». Расклад по личному составу флота тогда таким: треть ушла на Украину, треть уволилась и треть перешла в ВМФ России. Согласитесь, это показатель отношения к украинскому флоту самих моряков.



Россия вернула украинским морякам 35 судов, которые хоть как-то могли ходить, ну, или плавать — более точно в данном случае. Вспомним, сняв головные уборы, о подводной лодке «Запорожье».



Сегодня флот Украины соответствует статусу государства. Увы, но все разговоры о возрождении и «великой морской державе» — всего лишь несбыточные мечты. Военный корабль — это не картина на стене. Купил, повесил и смотри. Корабль — это живое существо, которому для жизни необходимо очень многое. Потому и не бывает «моряков вообще». Каждый моряк — часть «своего» корабля на всю жизнь.



Сегодня ВМСУ состоят из двух бригад надводных кораблей, двух дивизионов охраны и обеспечения и дивизиона поисково-спасательных судов. Флот располагается на трех базах, правда, одна все ещё в процессе строительства. Основная база находится в Одессе, Западная военно-морская база. Южная база ВМФУ — в Николаеве, куда была перемещена из крымского залива Донузлав. Азовская база — в Бердянске с дополнительным базированием в Мариуполе и Геническе.





Фото с парада в День ВМС ВСУ

Боевой состав флота составляют 18 судов. Флагман флота — фрегат «Гетман Сагайдачный» (возраст 25 лет). Есть ещё десантный корабль «Юрий Олефиренко» выпуска 1970 года, ракетный катер «Прилуки», десантный катер «Сватово» (сейчас на ремонте), 10 артиллерийских катеров, два десантно-штурмовых катера «Кентавр» и два патрульных катера класса Island. Добавим к боевому составу 40 вспомогательных судов и катеров. На некоторых, вроде буксира «Яны Капу», установлены пулеметы.



Про десяток пограничных катеров и около 30 вспомогательных судов пограничников упоминать не буду. Просто потому, что они не входят в состав флота «великой морской державы».



Представляю, как издевательски прозвучали поздравления с праздником для ветеранов ВМФ СССР, которые озвучили первые лица Украины. Вот что сказал спикер Рады Дмитрий Разумков:



Военно-морские силы всегда играли важную роль в обеспечении обороноспособности нашей страны. Украина является морской державой, и мы гордимся теми, кто защищает ее граждан и границы на воде.

Но переплюнул всех президент Зеленский:



Экипажи корабельно-катерного состава и морской авиации, подразделения морского направления — мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель — системно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы Военно-морские силы Украины во многих смыслах этого слова пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем.

ВМФУ будет самым сильным флотом на Черном море... Даже мне, сухопутному человеку, слышать эту ересь грустно. Особенно в контексте дальнейшего выступления руководителя Украины:



Важнейшим являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун". Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. Также в ближайших планах — получение катеров «Айленд» и «Марк VI» в рамках военной помощи со стороны США.

Потому и поздравление Зеленского военным морякам выглядит издевательством:



Сегодня вся страна поздравляет с профессиональным праздником стражей морских рубежей нашей Родины. Смелых и несокрушимых людей, которые и днем, и ночью стоят на защите юга нашей страны. Тех, кто, цитируя марш ВМС, «станет грудью за Черное море, наш замечательный и волшебный Крым». Это наши украинские военные моряки. Мы гордимся вами. Мы благодарим вас.





Конечно, станут грудью… На американских списанных "Айлендах" и артиллерийских катерах порошенковского производства. Такой вот праздник исчезнувшей морской державы.



Украина отпраздновала День ВМС. Понятно, что мы не можем не заметить этот праздник. Не можем уже потому, что, по новым данным украинских историков, это один из самых «возрастных» флотов мира. Именно украинские моряки в далеком 907 году н.э. совершили блестящий морской поход на Константинополь и одержали победу в июне-июле этого же года под Константинополем. И руководил ими великий украинский киевский князь Олег!Я довольно долго искал факт, к которому «привязан» праздник. И нашел. 5 июля 1918 года был обнародован закон об униформе для украинского флота. Вполне подходящая дата. Правда, там же есть и другие, резервные, даты «на всякий случай». Так, 18 июля 1918 года был принят закон о военно-морском флаге Украины, а чуть позже создано целое военно-морское соединение Украины — бригада тральщиков!..Понятно, что изучать находки украинских историков сегодня достаточно интересно. Как интересно слушать любого «повернутого» на каком-то деле специалиста. Однако были же и реальные факты. Уже в современной истории Украины. 21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешел под юрисдикцию Украины. Были первые оперативно-тактические учения «Море-96» 30 июля — 1 августа 1996 года.Униформа оказалась важнее просто потому, что остальные даты очень близки к российскому Дню ВМФ. Хотя первый День ВМС Украины, который был установлен указом президента Кучмы указом от 17 августа 1996 года, и отмечался 1 августа, он был привязан именно к учениям «Море-96».А ведь было время, когда Украина была действительно морской державой. Совсем недавно. Каких-то 20—25 лет назад. Помните болезненное разделение Черноморского флота СССР? Указы Кравчука (6 апреля 1992 года) и Ельцина (7 апреля) о переводе флота под юрисдикцию Украины и России. Помните реакцию экипажей кораблей на эти указы? Почти открытая конфронтация, которая привела к отмене обоих указов.А дальше пять мучительно долгих лет раздела флота. Помните знаменитую сцену принятия присяги экипажем подводной лодки? Это почти документальная история, через которую прошли многие матросы и офицеры флота тогда. Но 1 июля 1997 года военно-морской флот Украины сформирован. Посмотрите состав флота на конец 1997 года:— большая подводная лодка Запорожье (Б-435);— три фрегата: «Севастополь» («Разительный»), «Днепропетровск» («Беззаветный»), «Николаев» («Безукоризненный»);— корветы «Одесса» и «Сумы»;— морские тральщики «Черкассы» и «Желтые Воды»;— три ракетных катера;— 39 судов обеспечения;— 4 командных пункта;— 2 узла связи;— 2 госпиталя и др.Специально перечислю суммарный состав украинского военно-морского флота: 43 корабля, 132 судна и катера, 12 самолетов, 30 вертолетов, 227 береговых объектов флота, большое количество техники и вооружения, огромное количество боеприпасов. Как все это эксплуатировалось украинским флотом, мы увидели в 2014 году.Я вспоминаю разговоры в МО Украины в то время. На вопросы о технике и боеприпасах, которые были брошены в Крыму, тогда прямо говорили: «Непригодны к применению». При этом фактически обвиняли Россию в том, что двадцать лет назад русские специально передали непригодные для использования боевые машины и боеприпасы.Кстати, по данным МО Украины, в 2014 году в Крыму остался 51 корабль. Только 10 кораблей и судов ушли под украинским флагом в Одессу. Остальные «сдались». Расклад по личному составу флота тогда таким: треть ушла на Украину, треть уволилась и треть перешла в ВМФ России. Согласитесь, это показатель отношения к украинскому флоту самих моряков.Россия вернула украинским морякам 35 судов, которые хоть как-то могли ходить, ну, или плавать — более точно в данном случае. Вспомним, сняв головные уборы, о подводной лодке «Запорожье».Сегодня флот Украины соответствует статусу государства. Увы, но все разговоры о возрождении и «великой морской державе» — всего лишь несбыточные мечты. Военный корабль — это не картина на стене. Купил, повесил и смотри. Корабль — это живое существо, которому для жизни необходимо очень многое. Потому и не бывает «моряков вообще». Каждый моряк — часть «своего» корабля на всю жизнь.Сегодня ВМСУ состоят из двух бригад надводных кораблей, двух дивизионов охраны и обеспечения и дивизиона поисково-спасательных судов. Флот располагается на трех базах, правда, одна все ещё в процессе строительства. Основная база находится в Одессе, Западная военно-морская база. Южная база ВМФУ — в Николаеве, куда была перемещена из крымского залива Донузлав. Азовская база — в Бердянске с дополнительным базированием в Мариуполе и Геническе.Боевой состав флота составляют 18 судов. Флагман флота — фрегат «Гетман Сагайдачный» (возраст 25 лет). Есть ещё десантный корабль «Юрий Олефиренко» выпуска 1970 года, ракетный катер «Прилуки», десантный катер «Сватово» (сейчас на ремонте), 10 артиллерийских катеров, два десантно-штурмовых катера «Кентавр» и два патрульных катера класса Island. Добавим к боевому составу 40 вспомогательных судов и катеров. На некоторых, вроде буксира «Яны Капу», установлены пулеметы.Про десяток пограничных катеров и около 30 вспомогательных судов пограничников упоминать не буду. Просто потому, что они не входят в состав флота «великой морской державы».Представляю, как издевательски прозвучали поздравления с праздником для ветеранов ВМФ СССР, которые озвучили первые лица Украины. Вот что сказал спикер Рады Дмитрий Разумков:Но переплюнул всех президент Зеленский:ВМФУ будет самым сильным флотом на Черном море... Даже мне, сухопутному человеку, слышать эту ересь грустно. Особенно в контексте дальнейшего выступления руководителя Украины:Потому и поздравление Зеленского военным морякам выглядит издевательством:Конечно, станут грудью… На американских списанных "Айлендах" и артиллерийских катерах порошенковского производства. Такой вот праздник исчезнувшей морской державы. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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