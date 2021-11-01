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Праздничные дни будут самыми тёплыми: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на неделе

01 ноября 2021, 17:00  •  98 • В России
В праздничные дни 4 и 5 ноября жителей Московского региона ожидает тёплая погода. По словам синоптиков, в четверг температура в столице и области поднимется до +12°С. При этом в пятницу сохранится облачная погода, ночью начнётся дождь, который усилится на следующий день. В период с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, введённый с целью борьбы с распространением коронавируса.
 
АГН «Москва» © Софья Сандурская
 

В праздничные дни 4 и 5 ноября жителей Московского региона ожидает тёплая погода. Об этом RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в начале ноября, в понедельник и вторник, в Москве и Подмосковье сохранится солнечная погода.

«Уже после полудня, повсюду, в столичном регионе, будет солнечная погода. Второго числа у нас погоду будет определять по-прежнему периферия антициклона, при переменной облачности осадков не ожидается, в Москве температура -1…+1°С, в центре до +3°С. По области завтра температура может понизиться до -3°С, дневная температура тоже не высока, всего +5…+7°С в городе, и от 4 до 9°С по области», — рассказала специалист.

При этом в среду произойдёт смена характера погоды: ночью осадков ещё не будет, но днём местами соберётся небольшой дождь. Ночью в Москве ожидается до +3…+5°С, по области +2…+7°С.

Дневная температура не сильно будет отличаться от ночной за счёт того, что будет много облаков — температура повысится всего до +6…+8°С, днём местами возможны порывы ветра 12-15 м/с.

«Наиболее тёплым днём ожидается день 4, может быть даже и 5 ноября, потому что мы будем находиться в тёплом секторе атлантического циклона, ночь станет заметно теплее, в Москве порядка +6…+8°С, по области от +4…+9°С, дневная температура 4 числа, в Москве +10…+12°С, по области +7…+12°С, и ветер будет ещё южным, но не столь сильным, плотным, 5-10 м/с», — рассказала она.

При этом в пятницу сохранится облачная погода, ночью начнётся дождь, который усилится днём.

«Потому что нас уже будет пересекать холодный атмосферный фронт, температура воздуха за счёт того, что будет облачно и дождливо, существенно не изменится. Она будет в пределах +9…+10°С. И 6 числа погода облачная, местами небольшой дождь, ночью +4…+9°С, дневная температура на уровне +7…+12°С по региону, но погода и днём в пятницу, и днём в течение суток в субботу, будет довольно ветреной, порывы местами могут достигать 12-15 м/с. Дождь и ветер не будет способствовать большему прогреву, чем мы бы того хотели», — рассказала синоптик.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT также подтвердил, что 4 и 5 ноября станут самыми тёплыми на текущей неделе, а самыми солнечными — понедельник и вторник. По его словам, в ближайшие дни в регионе температура будет держаться выше климатической нормы.

«При это сегодня будет самая холодная ночь — 0…-2°С, заморозки будут по области везде. За счёт того, что малооблачно. Завтра солнышко, но если сегодня по прогнозу +10…+12°С, то завтра +5…+7°С. То есть солнечно, но уже попрохладнее, но всё равно выше нормы», — отметил синоптик. 

Со среды до воскресенья в регионе начнёт наплывать облачность. В ночь на среду начнётся небольшой дождь, ночная температура составит +3…+5°С, днём +7…+10°С.

«В четверг облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью +6…+8°С, днём +10…+12°С, то есть тёплый фронт. В пятницу облачно, дождь. Больше всего дождя будет в пятницу. Температура +5…+10°С ночью… В субботу и в воскресенье фронт будет потихоньку уходить, тем не менее, в субботу ещё облачно, небольшой дождь. В воскресенье облачно, без осадков, ночью +3…+8°С, днём +4…+9°С. Самые хорошие и солнечные дни — сегодня-завтра, а самый дождливый — это пятница», — заключил специалист.

Напомним, 20 октября президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением заработной платы. В столице и ряде российских регионов в период нерабочих дней действуют дополнительные ограничительные меры, введённые с целью замедлить распространение коронавируса. 

  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

С предложением о введении нерабочих дней к Путину в ходе совещания с членами правительства обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Глава государства поддержал предложение, отметив, что ситуация с COVID-19 складывается сложная, во многих регионах растут темпы распространения эпидемии, при этом уровень вакцинации граждан остаётся невысоким, что во многом предопределяет скорость распространения инфекции.

«Сейчас особенно важно «сбить» пик новой волны эпидемии. В этой связи с учётом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — отмечал президент.

Он также призвал россиян, в семье у которых кто-то заболел, получить больничный и остаться дома, не допуская дальнейшего распространения инфекции и не подвергая риску своих знакомых, друзей и коллег по работе.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подчёркивал, что нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от COVID-19, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания.

«Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни», — призвал мэр.

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