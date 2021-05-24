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Праймериз "Единой России" атакуют хакеры: До 15 тысяч запросов в секунду

24 мая 2021, 13:50  •  11 • Политика
Глава IT-проектов "Единой России" заявил о крупной DDoS-атаке на сайт онлайн-голосования за кандидатов в депутаты.
На сайт предварительного голосования за кандидатов от "Единой России" началась DDoS-атака, утверждают в партии.
Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тысяч в секунду,
- заявил в официальном Telegram-канале партии глава IT-проектов Вячеслав Сатеев.
Специалист подчеркнул, что хакерская атака не повляет на праймериз, сайт будет работать нормально в ближайшее время. Атака будет ликвидирована совместно со специалистами Ростелекома, потери данных зарегистрированных избирателей "исключены", заверил Сатеев.
Праймериз партии проходят с 24 по 30 мая, онлайн-процедура работает в 43 регионах страны. По итогам онлайн-голования съезд партии утвердит кандидатов в депутаты 19 июня.
В онлайн-голосовании участвует 5,5 тысяч кандидатов. К 23 мая число зарегистрированных выборщиков, прошедших регистрацию через Госуслуги, достигло почти 6 млн человек, передаёт ТАСС.
Ранее стало известно, что в праймериз в Подмосковье смогут участвовать практически все избиратели.

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