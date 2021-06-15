«Правый сектор» создает украинский Гитлерюгенд

Официальные власти Украины заявляют, что в стране нет фашизма. Однако, факты свидетельствуют об обратном.В ходе празднования Дня Киева в центре украинской столицы националистами было организовано милитаристское шоу для детей. Члены «Правого сектора» и организации «Правая молодежь» на Андреевском спуске устроили импровизированный тир, где желающим предоставлялась возможность пострелять по макету московского кремля и по фигурам «русских колорадов». Кроме того молодежь учили обращению с автоматом.«Неонацистские партии развивают все более активную деятельность, в том числе в центре Киева, со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова и службами вербовки молодых людей в ополчения, которые явно заявляют о нацистской идеологии. Документы, удостоверяющие личность нацистских солдат, погибших во время войны, в том числе членов зондеркоманды, распространяются на Андреевском спуске.Эти действия сочетаются с обучением ополченцев, выступающих за превосходство белой расы, которые подстрекают к атакам по всей Европе от имени печально известного полка «Азов». Эти действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии» – говорится в тексте специального письма французских сенаторов, которые посетили недавно Киев, министру иностранных дел Франции Жану-Иву Ле Дриану.О приобщении детей к нацизму свидетельствует фотография из молодежного лагеря «Правого сектора», на которой показано, как подростки своими телами выкладывают свастику. Указанным лагерем руководит Диана Виноградова, которая отбывала срок за соучастие в убийстве гражданина Нигерии, совершенном на почве расисткой ненависти, и прославилась антисемитским выступлением на сцене Евромайдана.«Детские лагеря праворадикальных групп получают финансирование от Министерства молодёжи и спорта в рамках поддержки «национально-патриотического воспитания молодёжи» — сообщает издание «Евроньюс».«Националистов обвиняют в насилии и расизме, но они… поддерживают связи с правительством. Министерство молодежи и спорта выделило 4 миллиона гривен, на финансирование некоторых молодежных лагерей среди десятков, построенных националистами», – констатирует американская газета Washington Post.Из этих репортажей видно, что это даже западных журналистов шокирует положение дел в Украине, особенно приобщение детей к нацистской идеологии и подготовка ультраправыми «активистами» подростков к националистическому джихаду.