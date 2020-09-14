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«Правый сектор» намерен сорвать перемирие в Донбассе

14 сентября 2020, 20:45  •  153 • Украина

Боевики экстремистской радикальной организации «Правый сектор» готовят операцию по срыву действующего перемирия в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

«На Украине набирает обороты конфронтация между действующей властью и националистами. Прибывшие в зону ООС боевики „Правого сектора” намерены дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения с привлечением СМИ», — говорится в заявлении военного ведомства Республики.

По данным источников УНМ ДНР, в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ работает съёмочная группа «5 канала», которой руководит журналистка по фамилии Ковалёва. По указанию лидера «Правого сектора» Тарасенко националисты должны принять участие в подготовке видеосюжета о, якобы, обстреле со стороны ДНР в районе Авдеевки. В этих целях они планируют произвести около десяти выстрелов из РПГ-7 на окраине населённого пункта.

«Предупреждаем украинское командование, что действия радикалов будут расценены как провокация. Требуем немедленного реагирования на исключение возможности проведения подобной акции», — подытожили в командовании.

Напомним, на линии соприкосновения в Донбассе с 27 июля действует перемирие. Оно не раз находилось под угрозой срыва, однако, к счастью, до сих пор этого удавалось избегать.

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