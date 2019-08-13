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Правый анархист и либертарианец? Украинский политолог предупредил об опасной идеологии партии Зеленского
13 августа 2019, 11:54 • 268 • Политика
Идеология либертарианства, которой придерживается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", направлена на превращение Украины в государство без социальных обязательств. Об этом сказал украинский депутат, предупредив, что такая идеология опасна. "Либертарианство, по сути, это правый анархизм", - отметил он.
В эфире YouTube-канала GolosTV.UA эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики политолог Даниил Богатырев заявил об опасной идеологии партии лидера Незалежной Владимира Зеленского.
"Определение "либертарианство" применительно к идеологии партии Зеленского – это отнюдь не фигура речи, - говорит Богатырев. - Что такое либертарианство – это, по сути, правый анархизм".
Опасность в том, говорит он, что государство не несет никакой социальной ответственности или обязательств. А тем временем те, у кого есть деньги, могут свободно покупать и продавать "все, что вздумается".
Политолог также отмечает, что большинство инициатив, озвучиваемых соратниками Зеленского, направлены именно на это, предупредил эксперт.
"В итоге мы получим государство без социальных обязательств, - предупреждает украинский политолог. – И этому государству мы будем платить все те же большие налоги, а также огромную коммуналку".
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