Правый анархист и либертарианец? Украинский политолог предупредил об опасной идеологии партии Зеленского

В эфире YouTube-канала GolosTV.UA эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики политолог Даниил Богатырев заявил об опасной идеологии партии лидера Незалежной Владимира Зеленского.

"Определение "либертарианство" применительно к идеологии партии Зеленского – это отнюдь не фигура речи, - говорит Богатырев. - Что такое либертарианство – это, по сути, правый анархизм".

Опасность в том, говорит он, что государство не несет никакой социальной ответственности или обязательств. А тем временем те, у кого есть деньги, могут свободно покупать и продавать "все, что вздумается".

Политолог также отмечает, что большинство инициатив, озвучиваемых соратниками Зеленского, направлены именно на это, предупредил эксперт.

"В итоге мы получим государство без социальных обязательств, - предупреждает украинский политолог. – И этому государству мы будем платить все те же большие налоги, а также огромную коммуналку".