Правые партии Молдовы рассчитывают на голоса диаспоры

Майя Санду пообещала евродепутатам «правильный» парламент

Делегация Европарламента продолжает свою работу в Кишинёве, встречаясь с президентом страны, представителями власти и политических партий. Тема этих встреч одна – проведение досрочных парламентских выборов.

Так, на встрече с президентом Молдавии Майей Санду евродепутаты Зигфрид Мурешан, Андрюс Кубилюс и Анджей Халицкий заявили о своих надеждах увидеть после выборов такой состав парламента, который поддержит проведение в стране всех необходимых реформ. А проведение «свободных и демократических выборов станет залогом хороших отношений между ЕС и Молдавией», напомнили евродепутаты.

Со своей стороны Санду пообещала, что победа её партии PAS, которая получит большинство в парламенте, «позволит сформировать проевропейское правительство, реализовать намеченные преобразования в экономике и разблокировать финансовую помощь внешних партнёров Молдовы по развитию».

Другими словами, победа партии PAS на грядущих парламентских выборах не обсуждается.

«Выразила надежду на то, что достаточное число избирателей поддержат во время выборов путь трансформации Республики Молдавия в современное государство. Это позволило бы нам начать истинную судебную реформу и предпринять антикоррупционные меры в стране»,

– рассказала Санду о встрече с делегацией Европарламента.

Ну а для того, чтобы никто не сомневался в победе прозападных сил, необходимо увеличить количество избирательных участков за рубежом – диаспора проголосует так, как надо, она это уже продемонстрировала во время ноябрьских президентских выборов.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии уже выступило с предложением увеличить количество избирательных участков за рубежом. В ведомстве объясняют это повышенным вниманием граждан Молдавии, которые работают в других странах, к предстоящим выборам.

Напомним, на ноябрьских президентских выборах кандидат от партии PAS Майя Санду смогла победить социалиста Игоря Додона только лишь за счёт голосов диаспоры. На досрочных парламентских выборах прозападные силы также уверены, что диаспора обеспечит им большинство в будущем парламенте. По словам главы ЦИК Молдавии Дорина Чимила, на парламентских выборах 11 июля откроется рекордное количество избирательных участков за рубежом.

«На июльских выборах диаспора скажет своё веское слово. Итоговый счёт во многом будет зависеть от неё, от диаспоры, именно она принесёт победу той или иной стороне. Учитывая, что диаспора традиционно голосует за проевропейские партии, можно говорить о золотом резерве проевропейской партии»,

– уверен политолог Анатолий Цэрану.