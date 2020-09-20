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Правящий бургомистр Берлина: Отказ от "Северного потока - 2" аукнется значительными последствиями

20 сентября 2020, 13:20  •  80 • В мире
Главы регионов Восточной Германии высказались в пользу "Северного потока - 2". Как отметил правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, отказ от проекта обернулся бы значительными последствиями для электроснабжения страны.
В Восточной Германии убеждены, что проект газопровода "Северный поток - 2" должен быть реализован. К таким выводам пришли главы шести регионов страны. Во встрече принимали участие представители таких земель, как Берлин, Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.
По словам политиков, отказ от данного проекта обернулся бы для страны значительными последствиями.
Как отметил правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, прежде всего речь идёт о влиянии на сферу электроснабжения.
Газопровод нужен ФРГ и с экономической точки зрения, добавил премьер Саксонии Михаэль Кречмер. Важно понимать, что строительство хаба также необходимо для сохранения хороших отношений с РФ.
Напомним, ранее премьер Саксонии Михаэль Кречмер отметил, что "Северный поток — 2" важен не только с экономической точки зрения, но и для сохранения связи с Россией, о чём писали "Невские новости".
Напомним, ранее Бундестаг Германии большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток - 2".

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