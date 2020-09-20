Правящий бургомистр Берлина: Отказ от "Северного потока - 2" аукнется значительными последствиями

В Восточной Германии убеждены, что проект газопровода "Северный поток - 2" должен быть реализован. К таким выводам пришли главы шести регионов страны. Во встрече принимали участие представители таких земель, как Берлин, Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

По словам политиков, отказ от данного проекта обернулся бы для страны значительными последствиями.

Как отметил правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, прежде всего речь идёт о влиянии на сферу электроснабжения.

Газопровод нужен ФРГ и с экономической точки зрения, добавил премьер Саксонии Михаэль Кречмер. Важно понимать, что строительство хаба также необходимо для сохранения хороших отношений с РФ.

Напомним, ранее премьер Саксонии Михаэль Кречмер отметил, что "Северный поток — 2" важен не только с экономической точки зрения, но и для сохранения связи с Россией, о чём писали "Невские новости".

Напомним, ранее Бундестаг Германии большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток - 2".