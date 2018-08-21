Правящие партии в ФРГ терпят бедствие: Чем это грозит Европе и миру

Популярность созданной с большим трудом в ФРГ правящей коалиции в лице трещащего по швам блока ХДС/ХСС и СДПГ достигла рекордно низкого уровня. Запаса прочности нет, поэтому в ближайшие месяцы возможно любое развитие событий

Автор:

Латышев Сергей

Популярность правящей коалиции в Германии достигла рекордно низкого уровня, оппозиция, напротив, в целом укрепляет свои позиции. Причем совершенно невозможно представить, что должно произойти, чтобы изменить этот тренд. Данная ситуация отчасти напоминает медленно погружающийся корабль, наскочивший перед этим на риф под названием «беженцы», но остающийся пока на плаву. До определенного момента эта ситуация допустима, однако однажды оказавшийся в таком положении корабль опрокинется. То же самое, скорее всего, произойдёт и с правящей в ФРГ коалицией, и без того очень хрупкой. Если бы выборы проводились сегодня, она бы уже не набрала парламентского большинства.

Когда запаса прочности нет, а согласия зачастую не наблюдается даже между «сестринскими» партиями ХДС канцлера Ангелы Меркель и ХСС главы МВД Хорста Зеехофера, не говоря уже о подозрительных к обеим «христианским» партиям социал-демократах (СДПГ), то повод для развала кабинета может найтись очень быстро.

Этого пока не произошло, хотя недавний конфликт из-за «беженцев» между политически ослабленной Меркель и Зеехофером, которому дышат в затылок осенние региональные выборы в его родной Баварии, поставил кабинет министров на грань развала, а страну, Европу и мир - перед новой неопределенностью.

Х. Зеехофер и А. Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Тонущие лидеры