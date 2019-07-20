Правящей коалиции в Молдове всё труднее находить компромиссы

Но Додон и Санду не теряют оптимизма

В молдавском парламенте сложилась очень непростая правящая коалиция – пророссийские социалисты и проевропейская правая оппозиция, самый противоречивый из всех вариантов.

Президент Молдовы Игорь Додон полон оптимизма и надеется, что эта коалиция продержится весь срок мандата – все четыре года. Если будут идти навстречу друг другу, конечно, отметил президент.

«Коалиция очень непростая, но соответствует самой структуре населения Молдовы. Давайте скажем честно: половина или 45-40 процентов смотрят на ЕС, хотят быть ближе к Европе, 40-45 процентов смотрят только на Россию. Мы разные. До сих пор у власти были представители то одной, то другой части, и всегда были конфликты. Когда были левые – всегда правые были против, и у нас были конфликты внутри, в обществе было разделение. Сейчас у нас впервые есть шансы сплотить общество. Если нам, руководителям, хватит ума – и Додону, и Санду, и Гречаный, и Нэстасе – то мы этот шанс не упустим», – заявил Додон в эфире программы «Полюс» на телеканале Accent TV.

При этом глава государства подчеркнул, что всем сторонам коалиции «нужно двигаться вместе в одном направлении», а амбиции необходимо умерить, хотя бы на время.

«Если кто-то думает, что им отдали все министерства и они большие «правители», заявляющие разные декларации, то я хочу им напомнить, что у них 26 мандатов. Не 51 и даже не 35, как у социалистов. И ситуация может двигаться вперёд, только если мы вместе. И нельзя смотреть однобоко: их партия хочет это или это. Социалистам тоже нужно решать проблемы своих избирателей. Нам нужно с пенсиями разобраться, нужно запустить индексацию пенсий дважды в год. Это наша программа, которую мы обещали. Мы должны разобраться с тарифами – много вопросов есть социальных, мы не ставим других вопросов – только пока социальные. Если наши партнёры по коалиции это поймут, тогда всё будет двигаться дальше. Если не поймут – сколько обычно дают медовый месяц правительству? 90-100 дней, до начала сентября?», – прозвучали первые упрёки в адрес «партнёров».

Согласна с ним и премьер-министр Майя Санду, она также выступает за то, чтобы коалиция продержалась как можно дольше.

«Парламентское большинство и правительство создавались с большим трудом, так как его сформировали очень разные партии. Партнёрство с социалистами сталкивается со многими вызовами. Однако для изменений к лучшему требуется время», – признала премьер на встрече с представителями диаспоры в посольстве Молдовы в Германии.

Но, похоже, что впереди коалицию ждут большие испытания на прочность этого союза.

Так, Игорь Додон в интервью телеканалу Accent TV Programm заявил, что без согласия Партии социалистов Молдавия ни в какой блок НАТО вступать не будет.

«Чтобы изменить позицию государства, нужно изменить конституцию, в которой чётко прописано, что Молдова – нейтральное государство. Хотя бы половина власти об этом говорит. Другая половина власти ничего не сделает: они не вступят в НАТО без нас, а мы этого никогда не допустим. И никто вступать в НАТО без социалистов не будет. Признание нейтралитета на международном уровне – это одна из приоритетных задач партии социалистов», – напомнил Игорь Додон проевропейцам.

А в это время Майя Санду не перестаёт надеяться на интеграцию с Румынией, о чём она и заявила на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли новое правительство Молдовы объединить страну с Румынией.

«Мы понимаем, что принимать решение по данному поводу должны не политические партии, а всё население страны путём референдума. Но в Молдове есть партии, считающие, что объединение двух стран благоприятно повлияет на ситуацию в стране», – сказала Санду и привела в качестве доказательства данные социологического опроса за март 2018 года, согласно которым за «унирю» (объединение) высказались 25% респондентов. То есть – четверть всех опрошенных! По мнению премьер-министра, это веский аргумент.

Однако она не привела другие данные этого же опроса, которые говорят о том, что 62% опрошенных категорически против объединения двух стран, 8% не определились с ответом, 2% – вообще не ответили на вопрос, а 3% заявили, что не стали бы принимать участия в референдуме.

Таким образом, мечты премьер-министра об «унире» противоречат желанию как минимум 62% граждан Молдовы.

Тем временем в НАТО произошли изменения – назначен новый заместитель генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Им стал бывший министр иностранных дел Румынии Мирча Джоанэ – первый румын на этой должности. Он сменит Роуз Готтемюллер из США. НАТО заговорит на румынском, и ещё настойчивее будет продвигать свои идеи в Молдове.