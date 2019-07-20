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Правящей коалиции в Молдове всё труднее находить компромиссы

20 июля 2019, 22:24  •  51 • Украина
Но Додон и Санду не теряют оптимизма
В молдавском парламенте сложилась очень непростая правящая коалиция – пророссийские социалисты и проевропейская правая оппозиция, самый противоречивый из всех вариантов.
Президент Молдовы Игорь Додон полон оптимизма и надеется, что эта коалиция продержится весь срок мандата – все четыре года. Если будут идти навстречу друг другу, конечно, отметил президент.
«Коалиция очень непростая, но соответствует самой структуре населения Молдовы. Давайте скажем честно: половина или 45-40 процентов смотрят на ЕС, хотят быть ближе к Европе, 40-45 процентов смотрят только на Россию. Мы разные. До сих пор у власти были представители то одной, то другой части, и всегда были конфликты. Когда были левые – всегда правые были против, и у нас были конфликты внутри, в обществе было разделение. Сейчас у нас впервые есть шансы сплотить общество. Если нам, руководителям, хватит ума – и Додону, и Санду, и Гречаный, и Нэстасе – то мы этот шанс не упустим», – заявил Додон в эфире программы «Полюс» на телеканале Accent TV.
При этом глава государства подчеркнул, что всем сторонам коалиции «нужно двигаться вместе в одном направлении», а амбиции необходимо умерить, хотя бы на время.
«Если кто-то думает, что им отдали все министерства и они большие «правители», заявляющие разные декларации, то я хочу им напомнить, что у них 26 мандатов. Не 51 и даже не 35, как у социалистов. И ситуация может двигаться вперёд, только если мы вместе. И нельзя смотреть однобоко: их партия хочет это или это. Социалистам тоже нужно решать проблемы своих избирателей. Нам нужно с пенсиями разобраться, нужно запустить индексацию пенсий дважды в год. Это наша программа, которую мы обещали. Мы должны разобраться с тарифами – много вопросов есть социальных, мы не ставим других вопросов – только пока социальные. Если наши партнёры по коалиции это поймут, тогда всё будет двигаться дальше. Если не поймут – сколько обычно дают медовый месяц правительству? 90-100 дней, до начала сентября?», – прозвучали первые упрёки в адрес «партнёров».
Согласна с ним и премьер-министр Майя Санду, она также выступает за то, чтобы коалиция продержалась как можно дольше.
«Парламентское большинство и правительство создавались с большим трудом, так как его сформировали очень разные партии. Партнёрство с социалистами сталкивается со многими вызовами. Однако для изменений к лучшему требуется время», – признала премьер на встрече с представителями диаспоры в посольстве Молдовы в Германии.
Но, похоже, что впереди коалицию ждут большие испытания на прочность этого союза.
Так, Игорь Додон в интервью телеканалу Accent TV Programm заявил, что без согласия Партии социалистов Молдавия ни в какой блок НАТО вступать не будет.
«Чтобы изменить позицию государства, нужно изменить конституцию, в которой чётко прописано, что Молдова – нейтральное государство. Хотя бы половина власти об этом говорит. Другая половина власти ничего не сделает: они не вступят в НАТО без нас, а мы этого никогда не допустим. И никто вступать в НАТО без социалистов не будет. Признание нейтралитета на международном уровне – это одна из приоритетных задач партии социалистов», – напомнил Игорь Додон проевропейцам.
А в это время Майя Санду не перестаёт надеяться на интеграцию с Румынией, о чём она и заявила на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли новое правительство Молдовы объединить страну с Румынией.
«Мы понимаем, что принимать решение по данному поводу должны не политические партии, а всё население страны путём референдума. Но в Молдове есть партии, считающие, что объединение двух стран благоприятно повлияет на ситуацию в стране», – сказала Санду и привела в качестве доказательства данные социологического опроса за март 2018 года, согласно которым за «унирю» (объединение) высказались 25% респондентов. То есть – четверть всех опрошенных! По мнению премьер-министра, это веский аргумент.
Однако она не привела другие данные этого же опроса, которые говорят о том, что 62% опрошенных категорически против объединения двух стран, 8% не определились с ответом, 2% – вообще не ответили на вопрос, а 3% заявили, что не стали бы принимать участия в референдуме.
Таким образом, мечты премьер-министра об «унире» противоречат желанию как минимум 62% граждан Молдовы.
Тем временем в НАТО произошли изменения – назначен новый заместитель генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Им стал бывший министр иностранных дел Румынии Мирча Джоанэ первый румын на этой должности. Он сменит Роуз Готтемюллер из США. НАТО заговорит на румынском, и ещё настойчивее будет продвигать свои идеи в Молдове.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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