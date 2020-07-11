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Правящая коалиция Молдовы пока переиграла оппозицию

11 июля 2020, 13:00  •  57 • Украина
Вернувшийся в парламент депутат Штефан Гацкан обеспечил кворум для принятия законопроектов
Четвёртая попытка провести заседание парламента Молдовы и принять поправки в государственный бюджет, согласно которым увеличиваются социальные выплаты медикам и пенсионерам, увенчалась успехом. Успех этот обеспечил вернувшийся в парламент депутат-социалист Штефан Гацкан, который на прошлой неделе перешёл в оппозиционную фракцию Pro Moldova, но в тот же день покинул её и заявил о сложении депутатского мандата.
В четверг, 9 июля, Гацкан объявил, что отозвал своё заявление о сложении мандата и возвращается в парламент.
«Я попал в политическую игру, и когда я понял, что мой уход используется для блокирования работы парламента, я решил, что это неприемлемо. Тем более что эта деятельность парламента была заблокирована именно тогда, когда правительство должно было увеличить зарплату моим коллегам-медикам, пенсионерам, фермерам и другим категориям граждан»,
– объяснил депутат своё возвращение.
По его словам, он не смог оставаться в стороне и просто наблюдать, какой хаос начался в парламенте. И его голос оказался решающим при принятии законопроекта.
В четверг на заседание парламента прибыли и фракции PAS и DA, однако после того, как премьер-министр поднялся на трибуну, они в полном составе с криками «Позор!» покинули парламент. Ещё две оппозиционные партии – Pro Moldova и «Шор» – изначально бойкотировали заседание.
Тем не менее, парламент принял все представленные законопроекты – правительство Молдовы переиграло оппозицию.
Премьер-министр Молдовы Ион Кику поблагодарил депутатов за то, что они «выполнили свой долг перед народом и обеспечили правительству право представить четыре важных законопроекта». Теперь Молдавия сможет получить финансовую помощь от Евросоюза в размере 100 млн евро, которая так необходима стране.
Представители Pro Moldova уже пообещали поговорить «коллегиально» с вернувшимся Штефаном Гацканом, который «сломал» всю игру оппозиции.
А вице-председатель парламента и депутат от оппозиционной Платформы DA Александр Слусарь заявил, что «на следующей неделе Платформа DA выступит с вотумом недоверия правительству Кику, а также предложит подписать этот документ депутатам PAS». Но добавил – «скорее всего».
«Это правительство должно и может быть отправлено в отставку. После обсуждения в политбюро Платформы, мы проанализируем и, возможно, выступим на следующей неделе с вотумом недоверия. Прежде всего, мы обратимся к PAS, тем более что вместе у нас 26 подписей. Тогда настанет момент истины»,
– заявил Слусарь в четверг во время брифинга для прессы.
Четверг ознаменовался в молдавской политике ещё двумя событиями – советник премьер-министра Виталий Драганча подал в отставку, объяснив, что «просто устал» и пообещав позже дать комментарии по этому поводу, и была взломана официальная страница премьер-министра Молдовы Иона Кику в социальной сети Facebook.
Тем не менее, председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ уверен, что можно праздновать победу – «победу, одержанную народом».
«Граждане победили альянс Санду-Канду-Плаха-Шор, который даже сегодня бойкотировал заседание парламента, пытаясь заблокировать законопроекты для народа. А ведь партии Майи Санду и Андрея Нэстасе могли бы встать на «путь света», разорвав сотрудничество с альянсом хаоса, однако они отказались, выбрав поводок Плахотнюка»,
– констатировал Фуркулицэ.
Соб. корр. ФСК
На фото. Депутат молдавского парламента Штефан Гацкан

Фонд Стратегической Культуры

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