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Правозащитник из Латвии объяснил, как власти США "воздействуют на мозги" Прибалтики
11 июня 2020, 02:00 • 61 • Политика
Правозащитник из Латвии Эйнарс Граудиньш объяснил, как власти США "воздействуют на мозги" Прибалтики. По его мнению, Вашингтон заинтересован в ослаблении суверенитета других стран и использует для этого, в частности, fake news. Он заметил, что, например, в его родной стране премьер-министром сейчас является американский гражданин, "которого никто не избирал".
Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш заявил, что власти США не заинтересованы в укреплении суверенитета России и потому будут всячески препятствовать этому, передаёт издание Nation News.
Такое мнение он высказал во время обсуждения отчёта ассоциации "Независимый общественный мониторинг" под названием "Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ". Презентация состоялась в МИА "Россия сегодня".
Граудиньш отметил, что Вашингтон хорошо умеет "воздействовать на мозги", используя приёмы гибридной войны. Прежде всего - пресловутые fake news.
Он пояснил, что сейчас в его родной стране президентом является бывший представитель руководства фонда "Сорос. Латвия". Между тем должность премьер-министра занимает американский гражданин, "которого никто не избирал".
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