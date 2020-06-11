Правозащитник из Латвии объяснил, как власти США "воздействуют на мозги" Прибалтики

Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш заявил, что власти США не заинтересованы в укреплении суверенитета России и потому будут всячески препятствовать этому, передаёт издание Nation News.

Такое мнение он высказал во время обсуждения отчёта ассоциации "Независимый общественный мониторинг" под названием "Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ". Презентация состоялась в МИА "Россия сегодня".

Граудиньш отметил, что Вашингтон хорошо умеет "воздействовать на мозги", используя приёмы гибридной войны. Прежде всего - пресловутые fake news.

Как показывает опыт прибалтийских республик, это даёт хороший результат, - подчеркнул правозащитник.

Он пояснил, что сейчас в его родной стране президентом является бывший представитель руководства фонда "Сорос. Латвия". Между тем должность премьер-министра занимает американский гражданин, "которого никто не избирал".