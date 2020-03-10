Правосудие, которое нельзя снимать

Скамья подсудимых пуста: четырех фигурантов дела судят заочно. В Нидерландах прошли первые слушания по делу крушения малайзийского боинга МН17.В ходе первого заседания выступили все стороны — обвинение, защита и представители потерпевших. Заседание, правда, проходило не в здании суда Гааги, а в судебном комплексе в Схипхоле, где, как заверяют официальные власти, должно хватить мест для всех желающих. Желающих же пока, как стоит заметить, туда не пускают, а журналистам даже не разрешают вести фото- и видеосъемки. Негодующие СМИ успокаивают местные охранники, как бы намекая на правах человека.Пока Украина входит в число стран, проводящих данное расследование, — хотя ее военные так же являются подозреваемыми в уничтожении гражданского самолета, — Россия даже не приглашена в следственную группу по сбитому лайнеру. Получается, что РФ не может не только свои доказательства представить, но и позицию нидерландской прокуратуры опротестовать.Семьи погибших хотят знать: почему Украина не закрыла небо для гражданских самолетов в ходе ведения действий? Но ответ на этот вопрос, в ходе судебного процесса о крушении малайзийского боинга, семьи погибших вряд ли получат, ведь он так и останется открытым — нидерландский суд решил обойти его вниманием.