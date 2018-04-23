Православные церкви на Украине. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 22 апреля 2018 года синод Константинопольского патриархата рассмотрел прошение президента Украины Петра Порошенко о создание автокефальной (самостоятельной) поместной церкви в стране и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

Ранее, 17 апреля, Порошенко заявил, что написал письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею I (Архондонису) с просьбой о предоставлении томоса (указа) об автокефалии так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о православных церковных юрисдикциях на территории Украины.

В настоящее время на территории современной Украины действуют каноническая самоуправляемая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также две крупные неканонические религиозные организации: Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

До Февральской революции 1917 года единственной православной церковью на территории современной Украины была единая каноническая Православная российская церковь Российской империи (с 1943 года - Русская православная церковь Московского патриархата, РПЦ МП).

В 1918 году Всероссийский поместный собор образовал на территории Украины церковную область "с особыми преимуществами на началах автономии" или Украинский экзархат Московской патриархии. Его главой стал митрополит Киевский и Галицкий, патриарший экзарх Украины. В 1918 году этот пост занял митрополит Антоний (Храповицкий). В 1921 году по указу патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина) украинская автономия была ликвидирована, но Украинский экзархат продолжал существовать как особая единица в составе Русской православной церкви до 1990 года.

25-27 октября 1990 года Архиерейский собор РПЦ вновь учредил самоуправляющуюся Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая в настоящее время продолжает оставаться единственной канонической православной церковью на Украине. В 1990-1992 годах главой УПЦ МП был митрополит Филарет (Денисенко). 27 мая 1992 года Архиерейский собор УПЦ МП сместил Филарета за раскольническую деятельность и избрал митрополитом Киевским и всея Украины Владимира (Сабодана), управляющего делами Московской патриархии.

С августа 2014 года главой церкви стал митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский).

С ростом украинского национализма летом 1917 года часть православных священников на Украине выступила за создание автокефальной церкви, украинизацию богослужения и др. Лидером движения стал протоиерей Василий Липковский, который вскоре был лишен священного сана за раскольническую деятельность.

1 января 1919 года директория Украинской народной республики во главе с Владимиром Винниченко приняла закон "Об автокефалии Украинской православной церкви и ее высшего правительства". Через своего посла в Турции украинские власти попытались добиться признания УПЦ Константинопольским патриархатом, но успеха не достигли.

Позднее, уже при поддержке большевиков на Украине были зарегистрированы первые украинские приходы. Московский патриархат во главе с патриархом Тихоном рассматривал действия сторонников создания автокефальной украинской церкви как раскол.

5 мая 1920 года представители Всеукраинской православной рады и активисты украинского националистического движения провозгласили Украинскую автокефальную православную церковь. Ни один из православных епископов участия в принятии этого решения не принимал. 14 октября 1921 года сторонники УАПЦ созвали Всеукраинский православный церковный собор, участниками которого стали только 64 священника и 17 диаконов.

Представитель Московского патриарха митрополит Михаил (Ермаков) отказался присутствовать на соборе. Он отверг кандидатуры, предложенные активистами Рады, и заявил: "Я гадюк в епископы не посвящаю". В итоге так называемые украинские епископы были возведены в сан в обход канонических правил, в частности Липковский сам "посвятил" себя в епископы. УАПЦ не была признана ни одной из канонических православных церквей.

До середины 1920-х годов советские власти поддерживали развитие УАПЦ, надеясь таким образом ослабить Православную российскую церковь. Однако с 1929 года ОГПУ начало массовые аресты активистов УАПЦ. В 1930 году организация объявила о самороспуске.

В 1942 году на территории Украины, находившейся под немецкой оккупацией, деятельность УАПЦ была восстановлена. После отступления немецких войск с Украины, представители УАПЦ эмигрировали и основали свои епархии в местах компактного проживания украинской диаспоры, в первую очередь в США и Канаде.

В 1989 году во Львове вновь было официально провозглашено восстановление УАПЦ. В 1990 году в Киеве прошел поместный собор религиозной организации, был принят ее устав, а возвратившийся из эмиграции в США митрополит Мстислав (Скрипник) провозглашен патриархом Киевским и всея Украины. В настоящее время УАПЦ возглавляет митрополит Макарий (Малетич).

В ноябре 1991 года митрополит Филарет (Денисенко), возглавлявший УПЦ МП, созвал собор епископов, который обратился к Московской патриархии с просьбой предоставить УПЦ "полную каноническую самостоятельность, то есть автокефалию". Однако вскоре после собора часть иерархов отозвала свои подписи под обращением. В апреле 1992 года Архиерейский собор РПЦ предложил митрополиту Филарету покинуть свой пост. Тот согласился, пообещав провести выборы нового главы УПЦ. Однако 7 апреля 1992 года, вернувшись в Киев, Филарет объявил о своем отказе подчиняться Московскому патриархату.

27 мая 1992 года в Харькове собрался собор УПЦ Московского патриархата, который сместил Филарета с должности предстоятеля церкви, лишил его Киевской кафедры и отчислил за штат с запретом служения "впредь до решения Архиерейского собора Матери-Церкви". 11 июня 1992 года Архиерейский собор РПЦ постановил "извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире <...> за жестокое и высокомерное отношение к подведомственному духовенству, диктат и шантаж, внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду верующих, клятвопреступление, учинение раскола в Церкви" и др.

Сам Филарет этого решения не признал. Поддержку ему оказали украинские власти, в частности президент Украины Леонид Кравчук. Киевская милиция совместно с членами украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) не допустила в митрополичью резиденцию делегацию УПЦ МП, которая пришла принять дела у низложенного митрополита. При поддержке украинских националистов Денисенко сохранил контроль над кафедральным Владимирским собором в Киеве. Кравчук и президиум Верховной рады объявили незаконными решения харьковского Архиерейского собора УПЦ МП.

Для легитимации собственного статуса Филарет при поддержке украинских властей провел Всеукраинский православный собор, на котором было объявлено об объединении его сторонников с Украинской автокефальной православной церковью в так называемую единую Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Филарет стал заместителем главы новой организации, которым был объявлен находящийся в США патриарх УАПЦ Мстислав (Скрипник). Однако настоящего объединения де-факто не произошло: в 1993 году, после смерти Мстислава, большинство представителей УАПЦ покинули Киевский патриархат. 20 октября 1995 года Филарет был избран патриархом УПЦ КП.

В 1992 году в ходе поездки в Стамбул (Турция) Филарет безрезультатно пытался договориться о признании УПЦ КП Константинопольским патриархатом. Однако в июле 1993 года Константинопольский патриарх Варфоломей I официально заявил, что признает только одного канонического митрополита Киевского - Владимира (Сабодана).

21 февраля 1997 года на Архиерейском соборе Русской православной церкви Филарет был отлучен от церкви и предан анафеме, поскольку "не внял обращенному к нему от лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал... раскольническую деятельность".

16 ноября 2017 года Денисенко обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу (Гундяеву) и епископату РПЦ. В нем предлагалось "положить конец существующему противостоянию" и отменить "яко не бывшие" все "прещения и отлучения". 30 ноября 2017 года для ведения переговоров с УПЦ КП Архиерейский собор РПЦ учредил специальную комиссию, которую возглавил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). 1 декабря 2017 года на пресс-конференции в Киеве Филарет Денисенко сообщил, что целью его переговоров с РПЦ является автокефалия украинской церкви.

При этом, по словам Филарета, он продолжает вести переговоры об автокефалии с Константинопольским патриархатом. Кроме того, он заявил о необходимости принятия поправок в уже действующий закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", целью которых является ограничение в правах УПЦ МП. В частности, одна из таких поправок дает право властям Украины запрещать религиозные организации за сотрудничество с центрами, находящимися в "государстве-агрессоре".

По данным опроса, проведенного в ноябре 2016 года компанией Ukrainian Sociology Service при Институте социологии Национальной академии наук Украины, 39,4% граждан считают себя прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата. К самопровозглашенному Киевскому патриархату отнесли себя 25,3% опрошенных, к Украинской автокефальной православной церкви - 4,6%.

По информации УПЦ МП, ее прихожанами являются 35 млн верующих (более 80% населения). По данным на ноябрь 2017 года, церковь состоит из 53 епархий и 12 тыс. 69 приходов. В клире УПЦ МП - 85 архиереев (52 епархиальных и 33 викарных), 12 тыс. 283 священнослужителя, из которых 11 тыс. 312 - священники и 971 - диаконы. На территории Украины действует 251 монастырь, где послушание несут 4 тыс. 412 монахов (1 тыс. 685 монахов и иноков, 2 тыс. 727 монахинь и инокинь). В 17 духовных учебных заведениях УПЦ МП (Киевская духовная академия, духовные семинарии и училища, богословский университет и кафедра богословия) на дневном отделении обучаются 1 тыс. 429 студентов. Крупнейшие монастыри: Свято-Успенская Киево-Печерская лавра и Свято-Успенская Почаевская лавра.

Согласно "Отчету о сети религиозных организаций на Украине по состоянию на 1 января 2017 года", опубликованному в июне 2017 года министерством культуры страны, УПЦ МП объединяет 12 тыс. 328 религиозных общин. Наибольшее число приходов - в Винницкой (1038) и Хмельницкой (977) областях, наименьшее - во Львовской (71) и Ивано-Франковской (36). УПЦ МП принадлежат 208 монастырей, 19 духовных учебных заведений, 3 тыс. 987 школ, 135 СМИ. Количество священнослужителей - 10 тыс. 289 человек, монашествующих - 4 тыс. 807. Согласно данным отчета минкультуры Украины, треть всех священнослужителей, две трети всех православных приходов, три четверти всех студентов духовных учебных заведений и почти все православное монашество относятся к УПЦ МП.

Украинская православная церковь Киевского патриархата насчитывает 5 тыс. 114 приходов, 60 монастырей, 18 духовных учебных заведений, 1 тыс. 349 школ, 3 тыс. 479 клириков, 219 монашествующих, 48 СМИ. Больше всего приходов - во Львовской (496) и Киевской (423) областях, меньше всего - в Луганской и Харьковской (по 31).

У Украинской автокефальной православной церкви - 1 тыс. 195 приходов, 13 монастырей, восемь духовных учебных заведений, 305 школ, 709 клириков, 21 монах, 12 СМИ. Наибольшее число приходов действуют во Львовской (388) и Тернопольской (202) областях, наименьшее - в Донецкой (3) и Одесской (7).

После смены власти на Украине в феврале 2014 году Киевский патриархат проводил крайне агрессивную политику по отношению к приходам Московского патриархата, системный характер приобрел захват его храмов. По данным УПЦ МП, за 2014-2016 годах она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата. В 2017 году 17 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата подверглись нападениям радикалов, а с начала 2018 года было совершено уже 10 новых нападений.

В 2016 году в Верховную раду было внесено два законопроекта - "О статусе религиозных организаций" и "О свободе совести и религиозных организациях", согласно которым УПЦ МП может быть запрещена, ее приходы конфискованы, а деятельность церкви поставлена под контроль государства.

В первом законопроекте, авторами которого стали представители коалиции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", предлагалось назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Кроме того, в одной из статей документа было прописано, что если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами, находящимися в России, власть получит право полностью запретить ее деятельность на Украине.

Во втором проекте, подготовленном депутатами "Народного фронта", "Блока Петра Порошенко" и "Самопомощи", парламентарии предложили законодательно регулировать принадлежность лиц к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, по решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

Более 300 тыс. граждан Украины подписали требование не допустить принятия в Раде этих документов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) обратился к лидерам стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция), генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и папе римскому Франциску с призывом воспрепятствовать дискриминации православных на Украине.

18 мая 2017 года под давлением общественности Рада отложила обсуждение законопроектов, однако официальных комментариев о снятии документов с дальнейшего рассмотрения не последовало.

Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата. В 2008 году президент Украины Виктор Ющенко пытался получить поддержку Константинопольского патриарха Варфоломея. Но Вселенский патриарх не дал своего благословения на каноническое отделение Украинской православной церкви.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти пытаются принудительно объединить каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата с раскольниками и легализовать этот процесс законодательно. Порошенко ранее неоднократно заявлял, что выступает за создание на Украине единой поместной церкви. 16 июня 2016 года Верховная рада направила обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В начале 2018 года патриарх Варфоломей на встрече с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата подчеркнул, что "проблемы церковного единства можно решить только каноническими, а не политическими методами".

В апреле 2018 года Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви. Он также отметил, что к его обращению присоединились представители УПЦ КП, а также УАПЦ.

18 апреля 2018 года законопроект в поддержку обращения Порошенко был внесен группой депутатов в Верховную раду.

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