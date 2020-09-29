Православная церковь Украины создавалась вне правил. В сети опубликовали новые факты

Создание Православной церкви Украины (ПЦУ) и легитимность ее существования остается предметом дискуссий в политической и религиозной среде. Очередным источником, спровоцировавшим обсуждение данной темы, стал экс-депутат Верховной рады Сергей Мельничук, опубликовавший факты многочисленных нарушений украинских законов при регистрации ПЦУ.Напомним, до конца 2018 года на территории Украины были Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). По итогам Объединенного собора, который состоялся 15 декабря 2018 года, путем слияния УПЦ КП и УАПЦ была образована ПЦУ. Как уже отмечено, процесс оформления религиозной организации и другие детали оставляют ряд вопросов, что регулярно используют в своих интересах представители тех или иных политических сил.На днях бывший командир батальона «Айдар» и экс-депутат Сергей Мельничук опубликовал доклад, где сообщается, что процесс реорганизации двух раскольнических церквей в ПЦУ проходил с грубыми нарушениями юридических норм и церковных правил. На странице в социальной сети «Фейсбук» Мельничук привел несколько примеров подтасовок и нарушений при регистрации ПЦУ.В частности, автор указывает, что процесс ликвидации УПЦ КП осуществлялся министерством культуры, а не поместным Собором УПЦ КП, как этого требовал регламент. Отмечается, что ПЦУ не была зарегистрирована согласно постановлению поместного Собора, в связи с чем, не может быть связана с УПЦ КП и не является ее правопреемницей. Автор обращает внимание, что во время Объединительного собора в Киеве постановление о создании ПЦУ было поддержано УПЦ КП во главе с ее предстоятелем Филаретом, который, однако, спустя короткое время отменил решение о поддержке. Как комментируют СМИ, переменчивая позиция связана с потерей влияния Филаретом, который планировал продолжить играть весомую роль в церковных делах после создания ПЦУ.Продолжая разбирать опубликованное расследование, по сути, экс-депутат Мельничук подтверждает мнение многих экспертов о том, что независимые от Московского патриархата церковные образования на Украине являются, главным образом, политическими инструментами лишь с небольшой религиозной составляющей. Добавим, что в своей публикации Мельничук сравнивает создание ПЦУ с рейдерским захватом УПЦ КП, с целью заполучения ее имущества и участия в политических процессах в пользу Петра Порошенко.Ранее на бывшего президента Порошенко было заведено уголовное разбирательство по делу о получении томоса об автокефалии ПЦУ. В своем июльском выступлении по случаю 1032-й годовщины Крещения Руси экс-президент-кондитер заявил, что среди десятка уголовных преследований делом о предоставлении томоса он «гордится особенно».