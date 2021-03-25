«Правосеки» возвращаются в Донбасс

В зону боевых действий в Донбассе возвращаются боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».«По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ замечены две группы боевиков националистической организации „Правый сектор“, имеющих боевой опыт участия в т.н. антитеррористической операции», - сообщил на брифинге в Луганске официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.В настоящий момент «правосеки» уже развернули мобильный блокпост в районе населенного пункта Станица Луганская с целью досмотра личного автотранспорта и документов местного населения, и уже отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов.«Работа второй группы нацелена на проведение провокаций на отдельных участках фронта с целью дестабилизации обстановки», - добавил представитель Народной милиции.Боевики нацистских группировок участвовали в карательной операции против народных республик с первых дней ее проведения. На нарушении государственной монополии на насилие настояли тогда американские кураторы, указывавшие, что к зачистке населенных пунктов и проведению акций устрашения лучше привлекать вооруженные формирования из «гражданских активистов», чем регулярные войска или силы правопорядка. Турчинов, а затем и Порошенко увидели в этом возможность канализовать пассионарную энергию «хероев майдана», которая грозила стать проблемой уже для их режима. Наконец, возможностей и энтузиазма ВСУ для начавшейся гражданской войны явно не хватало, и нацбаты сыграли заметную роль в организации кровавой бойни.Но как только боевые действия из хаотичных схваток превратились в полноценную войну, стало ясно, что боевая эффективность нацбатов не слишком высока. Кроме того, они практически не управлялись. Их главари предпочитали во главу угла ставить не распоряжения и приказы командования, а собственные интересы и свои представления о «революционной целесообразности». Но настоящей проблемой для Киева они стали после Дебальцевского разгрома, когда Порошенко вынужден был подписать Минские соглашения-2. Удаление неонацистских боевиков не интегрированных в ВСУ и МВД затянулось на очень большой срок и стоило киевскому режиму изрядных репутационных потерь.И вот теперь боевики вновь возвращаются к линии фронта. Причем, судя по всему, это отнюдь не спонтанное и не самодеятельное решение. Практически все неонацистские группировки, которые «не ходят под Аваковым», управляются СБУ и курируются американскими спецслужбами. Примечательно и то, что члены боевого крыла «Правого сектора» последние несколько лет проходили подготовку под руководством иностранных инструкторов по диверсионно-террористической и агентурной деятельности.Украинскими нацистами создана целая сеть ячеек и боевых автономных групп, которая охватывает территорию не только ЛДНР, но и России. (На днях сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух таких групп на территории РФ — в Ярославле и Геленджике).Судя по всему, появление на линии противостояния «правосеков» связано с подготовкой серии терактов и диверсий на территории народных республик. Заброска через линию фронта диверсионно-террористических групп может сопровождаться активизацией «спящих» ячеек, уже находящихся в ЛДНР.Дополнительной причиной для беспокойства являются появившиеся в украинских СМИ в последнее время материалы о якобы растущем недовольстве жителей Донбасса руководством народных республик и их готовности поддерживать «украинских партизан».Все это можно расценивать, как информационное обеспечение готовящейся террористической войны против ЛДНР, а возможно, и России.