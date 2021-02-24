«Правосеки» в рядах СБУ, или об одном малоизвестном добробате • 31 • Украина

Как становится ясно из воспоминаний ветеранов АТО, в 2014 - 2015 годах взаимодействие СБУ и «Правого сектора»* шло настолько активно, что планировалось создать даже отдельный батальон «правосеков» в подчинении упомянутого ведомства

Андрей Дубовик, в 2014 — 2016 годах занимавший пост заместителя командира Центра специальных операций (ЦОС) СБУ «А», сообщил украинскому интернет-изданию «Заборона»: «Я вам раскрою одну небольшую тайну. Собирались создать на базе ДУК батальон, подчиненный СБУ. Я планировал управление этого батальона». Это признание, опубликованное 16 февраля в очередной части расследования убийства Павла Шеремета, звучит сенсационно.



«Правосек» с позывным Котяра…



Взаимодействие с Дубовиком подтвердил и Виталий Применко, представленный «Забороной» таким образом: «Ветеран «Тризуба»* Виталий Применко говорит о том, что у батальона "с этим человеком было хорошее сотрудничество"».



Что за батальон, не упоминается. Однако, если заглянуть в интервью с Применко, опубликованное 8 июля 2015 года в газете «Украина молодая» (издание с нулевых годов достаточно тесно связано с националистами), то там он представлен следующим образом: «Нашелся в «ПС» человек, который доверяет мне и которому доверяю я, он и познакомил меня со своим командиром — Виталием Применко, бывшим (до ранения) комбатом 2-го батальона ДУК "Правый сектор"». Очевидно, Применко говорил «Забороне» про этот батальон.



Опять же, сообщил «Забороне» бывший «правосек» немного: «По словам Применко, интеграция бойцов «Правого сектора» в «Альфу» началась еще в 2014 году. "Было такое предложение и в этом направлении началось оформление групп, — говорит Применко. — Отбор прошли далеко не все желающие. Но часть прошла, и мы с ними сотрудничали"».



В принципе, доверять Применко можно, потому что он состоял в рядах ДУК «ПС» буквально с рождения этой военизированной структуры (и даже до ее официального создания). В материале «Забороны» об этом говорится мало, дополню парой примеров.



Координатор Комитета освобождения политзаключенных Татьяна Близнюк писала 5 мая 2016 году в Facebook: «10 июня 2014 года шли бои за Донецк. Боец «ПС» Виталий Применко был одним из участников штурма». Пост в целом посвящен продолжению уголовного дела, по которому Применко в 2011 году попал в тюрьму и вышел из нее уже после победы Майдана.



Другой пример. В интервью, опубликованном 12 апреля 2019 года на сайте «Фотографии старого Львова», Применко так излагает свой боевой путь: «Был (в АТО. — Авт.) с первых дней. Карловка, Иловайск, потом мариупольское направление, сам Мариуполь защищали». Бои под Карловкой (Донецкая область) имели место с 23 мая по 23 июля 2014 года, с 10 июля 2014 года к воевавшему там с мая 24-му батальону территориальной обороны Минобороны «Донбасс» присоединился 39-й батальон территориальной обороны Минобороны «Днепр-2».



Что же касается «Днепра-2» (который многие путают с более известным батальоном патрульной службы особого назначения МВД «Днепром-1»), то хорошо известно, что это была первая добровольческая часть, где массово воевали бойцы «Правого сектора». Об этом упоминается, например, в материале интернет-издания «Реалист» от 19 января 2017 года, основанном на интервью с пресс-секретарем «Правого сектора» Андреем Скоропадским: «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» (ДУК)… Официально подразделение появилось 17 июля 2014 года, тогда же был назначен его командир Андрей Стемпицкий… Бойцы «ПС» выполняли боевые задачи на фронте и раньше, в составе батальона «Днепр-2», однако после смерти Александра Музычко формирование отказалось переходить в подчинение к МВД. В ответ батальон не был официально зарегистрирован как подразделение украинских Вооруженных сил».



Можно предположить, что упомянутый «Украиной молодой» 2-й батальон ДУК «ПС» это лишь другое название «Днепра-2», точнее, находившегося в рядах последнего отряда «правосеков» (потому что имена командиров «Днепра-2» известны и Применко там нет). Дело в том, что в боевых действиях участвовали лишь 5-й, 7-й и 8-й батальоны ДУК «ПС», все прочие были тыловыми, включая носивший 2-й номер — запасной, созданный приказом Стемпицкого от 23 июля 2014 года во Львове и (но и его командиры известны и Применко там нет). Тогда как Применко получил ранение в бою в качестве комбата.



Либо же Применко имел в виду какой-то недолго существовавший отряд, называвшийся «2-м батальоном "Правого сектора"». По нашивкам на форме самого ветерана понять принадлежность к определенной части сложно. Например, на фотографиях из зала суда видим у него просто шеврон со скрещенными саблями и буквой «М», означающий участие в АТО в боевых действиях в секторе «М», то есть под Мариуполем.



…и «альфовец» с позывным Правосек



В упомянутом интервью «Украине молодой» журналист поинтересовался «Есть ли шансы, что ДУК «ПС» войдет в Вооруженные силы Украины?», на что Применко ответил: «Мы этого хотим. Но требуем одного: войти в ВСУ целостным подразделением, который доказало свою боеспособность. А не так, как нам предлагают: поодиночке».



Неудивительно, что тот же 2-й батальон мог быть заинтересован в легализации и в некоем статусе при Службе безопасности Украины. Когда такое предложение поступило, неясно, но в материале «Забороны» есть такая датировка: «"Медовый месяц" Дубовика с «Правым сектором» продолжался лишь до июня 2015 года. Президент Порошенко уволил Наливайченко и назначил на место главы СБУ своего бывшего охранника Василия Грицака. Планам Дубовика создать из «правосеков» «самый патриотичный, самый правильный батальон» не суждено было сбыться». То есть, ситуация вполне могла быть актуальной на весну — лето 2015 года.



Дубовик вообще интересный персонаж. О нем писали еще летом 2014 года, но широкую известность он получил после выхода интервью с ним на «Цензор.Нет» 13 апреля 2016 года. В начале материала упоминается: «Сейчас Андрей — заместитель начальника управления «А» СБУ. Его позывной очень необычный для «Альфы» — Правосек».



Позывной действительно необычный, его Дубовик более-менее объяснил в интервью «РИА Новости Украина» 13 апреля 2018 года: «Кличка, позывной — не важно. Это ребята, с которыми я был на Майдане, которых я уважаю, которых поддерживаю полностью. Это единственное до сих пор еще добровольческое движение, которое на фронте будет воевать за Украину, несмотря ни на что… Меня в конторе так называли — «майданутый правосек». Правосек, так правосек, ради бога».



История, изложенная в интервью Дубовика «Цензор.Нет», достаточно необычна, кратко ее изложу. До Майдана в звании полковника он уволился из СБУ, потом участвовал в Евромайдане, причем в январе 2014-го перешел на нелегальное положение и обстреливал из своего ружья водомет на Институтской улице (но, говорит, по «Беркуту» не стрелял). После победы Майдана вернулся в СБУ, но уволился весной 2016 года.



Есть немаловажный во всей этой истории момент. «Моих взглядов в отношении Революции Достоинства не разделяет большинство сотрудников ЦСО «А». В связи с этим я подал рапорт об увольнении», — говорил Дубовик в интервью «24 каналу», показанном 25 апреля 2016 года. В том числе жаловался он на свое непосредственное начальство: «Дискредитация пошла еще с того момента, когда я лежал в реанимации после ранения (13 апреля 2014 года в бою под Славянском. — Авт.). Из уст нынешнего советника Главы СБУ — генерала Сирыка, который когда-то был нашим руководителем в «Альфе». Именно он запустил слух о вине моей и полковника Кузнецова в гибели (в упомянутом бою. — Авт.) Беличенко».



В связи с этим «повисает в воздухе» главный вопрос — была ли попытка легализации батальона «правосеков» в СБУ личной инициативой Дубовика или инициативой тогдашнего руководства ведомства? Все же руководитель СБУ в 2014 — 2015 годах Валентин Наливайченко был тесно знаком с Дмитрием Ярошем еще до Евромайдана. Причем, судя по опубликованным «Забороной» свидетельствам Применко, в 1990-х возглавлявшего донецкую сотню «Тризуба имени Степана Бандеры», Наливайченко появлялся на военных сборах организации (на основе которой в 2013-м возникнет «Правый сектор») уже тогда, еще до своего первого руководства СБУ в 2006 — 2010 годах.



* Организация запрещена Верховным судом РФ

Как становится ясно из воспоминаний ветеранов АТО, в 2014 - 2015 годах взаимодействие СБУ и «Правого сектора»* шло настолько активно, что планировалось создать даже отдельный батальон «правосеков» в подчинении упомянутого ведомстваАндрей Дубовик, в 2014 — 2016 годах занимавший пост заместителя командира Центра специальных операций (ЦОС) СБУ «А», сообщил украинскому интернет-изданию «Заборона»: «Я вам раскрою одну небольшую тайну. Собирались создать на базе ДУК батальон, подчиненный СБУ. Я планировал управление этого батальона». Это признание, опубликованное 16 февраля в очередной части расследования убийства Павла Шеремета, звучит сенсационно.Взаимодействие с Дубовиком подтвердил и Виталий Применко, представленный «Забороной» таким образом: «Ветеран «Тризуба»* Виталий Применко говорит о том, что у батальона "с этим человеком было хорошее сотрудничество"».Что за батальон, не упоминается. Однако, если заглянуть в интервью с Применко, опубликованное 8 июля 2015 года в газете «Украина молодая» (издание с нулевых годов достаточно тесно связано с националистами), то там он представлен следующим образом: «Нашелся в «ПС» человек, который доверяет мне и которому доверяю я, он и познакомил меня со своим командиром — Виталием Применко, бывшим (до ранения) комбатом 2-го батальона ДУК "Правый сектор"». Очевидно, Применко говорил «Забороне» про этот батальон.Опять же, сообщил «Забороне» бывший «правосек» немного: «По словам Применко, интеграция бойцов «Правого сектора» в «Альфу» началась еще в 2014 году. "Было такое предложение и в этом направлении началось оформление групп, — говорит Применко. — Отбор прошли далеко не все желающие. Но часть прошла, и мы с ними сотрудничали"».В принципе, доверять Применко можно, потому что он состоял в рядах ДУК «ПС» буквально с рождения этой военизированной структуры (и даже до ее официального создания). В материале «Забороны» об этом говорится мало, дополню парой примеров.Координатор Комитета освобождения политзаключенных Татьяна Близнюк писала 5 мая 2016 году в Facebook: «10 июня 2014 года шли бои за Донецк. Боец «ПС» Виталий Применко был одним из участников штурма». Пост в целом посвящен продолжению уголовного дела, по которому Применко в 2011 году попал в тюрьму и вышел из нее уже после победы Майдана.Другой пример. В интервью, опубликованном 12 апреля 2019 года на сайте «Фотографии старого Львова», Применко так излагает свой боевой путь: «Был (в АТО. — Авт.) с первых дней. Карловка, Иловайск, потом мариупольское направление, сам Мариуполь защищали». Бои под Карловкой (Донецкая область) имели место с 23 мая по 23 июля 2014 года, с 10 июля 2014 года к воевавшему там с мая 24-му батальону территориальной обороны Минобороны «Донбасс» присоединился 39-й батальон территориальной обороны Минобороны «Днепр-2».Что же касается «Днепра-2» (который многие путают с более известным батальоном патрульной службы особого назначения МВД «Днепром-1»), то хорошо известно, что это была первая добровольческая часть, где массово воевали бойцы «Правого сектора». Об этом упоминается, например, в материале интернет-издания «Реалист» от 19 января 2017 года, основанном на интервью с пресс-секретарем «Правого сектора» Андреем Скоропадским: «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» (ДУК)… Официально подразделение появилось 17 июля 2014 года, тогда же был назначен его командир Андрей Стемпицкий… Бойцы «ПС» выполняли боевые задачи на фронте и раньше, в составе батальона «Днепр-2», однако после смерти Александра Музычко формирование отказалось переходить в подчинение к МВД. В ответ батальон не был официально зарегистрирован как подразделение украинских Вооруженных сил».Можно предположить, что упомянутый «Украиной молодой» 2-й батальон ДУК «ПС» это лишь другое название «Днепра-2», точнее, находившегося в рядах последнего отряда «правосеков» (потому что имена командиров «Днепра-2» известны и Применко там нет). Дело в том, что в боевых действиях участвовали лишь 5-й, 7-й и 8-й батальоны ДУК «ПС», все прочие были тыловыми, включая носивший 2-й номер — запасной, созданный приказом Стемпицкого от 23 июля 2014 года во Львове и (но и его командиры известны и Применко там нет). Тогда как Применко получил ранение в бою в качестве комбата.Либо же Применко имел в виду какой-то недолго существовавший отряд, называвшийся «2-м батальоном "Правого сектора"». По нашивкам на форме самого ветерана понять принадлежность к определенной части сложно. Например, на фотографиях из зала суда видим у него просто шеврон со скрещенными саблями и буквой «М», означающий участие в АТО в боевых действиях в секторе «М», то есть под Мариуполем.В упомянутом интервью «Украине молодой» журналист поинтересовался «Есть ли шансы, что ДУК «ПС» войдет в Вооруженные силы Украины?», на что Применко ответил: «Мы этого хотим. Но требуем одного: войти в ВСУ целостным подразделением, который доказало свою боеспособность. А не так, как нам предлагают: поодиночке».Неудивительно, что тот же 2-й батальон мог быть заинтересован в легализации и в некоем статусе при Службе безопасности Украины. Когда такое предложение поступило, неясно, но в материале «Забороны» есть такая датировка: «"Медовый месяц" Дубовика с «Правым сектором» продолжался лишь до июня 2015 года. Президент Порошенко уволил Наливайченко и назначил на место главы СБУ своего бывшего охранника Василия Грицака. Планам Дубовика создать из «правосеков» «самый патриотичный, самый правильный батальон» не суждено было сбыться». То есть, ситуация вполне могла быть актуальной на весну — лето 2015 года.Дубовик вообще интересный персонаж. О нем писали еще летом 2014 года, но широкую известность он получил после выхода интервью с ним на «Цензор.Нет» 13 апреля 2016 года. В начале материала упоминается: «Сейчас Андрей — заместитель начальника управления «А» СБУ. Его позывной очень необычный для «Альфы» — Правосек».Позывной действительно необычный, его Дубовик более-менее объяснил в интервью «РИА Новости Украина» 13 апреля 2018 года: «Кличка, позывной — не важно. Это ребята, с которыми я был на Майдане, которых я уважаю, которых поддерживаю полностью. Это единственное до сих пор еще добровольческое движение, которое на фронте будет воевать за Украину, несмотря ни на что… Меня в конторе так называли — «майданутый правосек». Правосек, так правосек, ради бога».История, изложенная в интервью Дубовика «Цензор.Нет», достаточно необычна, кратко ее изложу. До Майдана в звании полковника он уволился из СБУ, потом участвовал в Евромайдане, причем в январе 2014-го перешел на нелегальное положение и обстреливал из своего ружья водомет на Институтской улице (но, говорит, по «Беркуту» не стрелял). После победы Майдана вернулся в СБУ, но уволился весной 2016 года.Есть немаловажный во всей этой истории момент. «Моих взглядов в отношении Революции Достоинства не разделяет большинство сотрудников ЦСО «А». В связи с этим я подал рапорт об увольнении», — говорил Дубовик в интервью «24 каналу», показанном 25 апреля 2016 года. В том числе жаловался он на свое непосредственное начальство: «Дискредитация пошла еще с того момента, когда я лежал в реанимации после ранения (13 апреля 2014 года в бою под Славянском. — Авт.). Из уст нынешнего советника Главы СБУ — генерала Сирыка, который когда-то был нашим руководителем в «Альфе». Именно он запустил слух о вине моей и полковника Кузнецова в гибели (в упомянутом бою. — Авт.) Беличенко».В связи с этим «повисает в воздухе» главный вопрос — была ли попытка легализации батальона «правосеков» в СБУ личной инициативой Дубовика или инициативой тогдашнего руководства ведомства? Все же руководитель СБУ в 2014 — 2015 годах Валентин Наливайченко был тесно знаком с Дмитрием Ярошем еще до Евромайдана. Причем, судя по опубликованным «Забороной» свидетельствам Применко, в 1990-х возглавлявшего донецкую сотню «Тризуба имени Степана Бандеры», Наливайченко появлялся на военных сборах организации (на основе которой в 2013-м возникнет «Правый сектор») уже тогда, еще до своего первого руководства СБУ в 2006 — 2010 годах.* Организация запрещена Верховным судом РФ Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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