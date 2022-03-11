Правоохранители всего мира заступились за Россию: Интерпол вводит бюрократию вместо санкций

Международная организация уголовной полиции - Интерпол не собирается выводить Россию из своего состава, однако появятся новые бюрократические проволочки. За Россию заступились правоохранители всего мира, пояснили в организации.

В уставных положениях Интерпола говорится о необходимости организации сохранять открытыми каналы коммуникации. Кроме того, необходимо продолжать сотрудничество по линии полицейских служб. По этим причинам Россия исключена не будет. Более того, мандат Международной организации уголовной полиции не предусматривает каких-либо санкций.

Порядок рассмотрения запросов России будет изменён. Напрямую московское бюро Интерпола не сможет обращаться к другим странам - участницам организации. Ему необходимо будет отправлять запросы в генеральный секретариат, где произведут проверку их соответствия правилам Интерпола.

"Руководители правоохранительных служб во всём мире потребовали сохранить сотрудничество с Россией по каналам Интерпола", - говорится в коммюнике, которое было передано парижскому бюро ТАСС.

Полицейские осознают, что без России в составе Интерпола у преступников появится больше возможностей избегать наказания. Ранее на исключении России из организации настаивали Великобритания, Канада и ряд других стран Запада.