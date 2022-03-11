Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму
Главная / Политика

Правоохранители всего мира заступились за Россию: Интерпол вводит бюрократию вместо санкций

11 марта 2022, 03:35  •  41 • Политика
Международная организация уголовной полиции - Интерпол не собирается выводить Россию из своего состава, однако появятся новые бюрократические проволочки. За Россию заступились правоохранители всего мира, пояснили в организации.
В уставных положениях Интерпола говорится о необходимости организации сохранять открытыми каналы коммуникации. Кроме того, необходимо продолжать сотрудничество по линии полицейских служб. По этим причинам Россия исключена не будет. Более того, мандат Международной организации уголовной полиции не предусматривает каких-либо санкций.
Порядок рассмотрения запросов России будет изменён. Напрямую московское бюро Интерпола не сможет обращаться к другим странам - участницам организации. Ему необходимо будет отправлять запросы в генеральный секретариат, где произведут проверку их соответствия правилам Интерпола.
"Руководители правоохранительных служб во всём мире потребовали сохранить сотрудничество с Россией по каналам Интерпола", - говорится в коммюнике, которое было передано парижскому бюро ТАСС.
Полицейские осознают, что без России в составе Интерпола у преступников появится больше возможностей избегать наказания. Ранее на исключении России из организации настаивали Великобритания, Канада и ряд других стран Запада.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


41
Источник
Похожие новости
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
11 марта 2022, 00:05
Псаки поставил в тупик вопрос о санкциях против России
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Для чего США отправляют наёмников на Украину: Военный эксперт объяснил - займутся бандитизмом
11 марта 2022, 01:50
Россия поставила Украине шесть условий: Киевское СМИ представило список
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бо...
11 марта 2022, 00:05
Псаки поставил в тупик вопрос о санкциях против России
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Для чего США отправляют наёмников на Украину: Военный эксперт объяснил - займутся бан...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2022, 12:55
Батальон "Азов" полностью вышел из под контроля
10 марта 2022, 10:35
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
06 марта 2022, 12:40
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
05 марта 2022, 17:25
Байден окончательно закопал сам себя: Отдача от санкционного удара сотрясла США
07 марта 2022, 17:50
Путин уничтожил Зеленского: опубликованы секретные документы [CТРИМ. Руслан Осташко]
08 марта 2022, 14:50
Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?
07 марта 2022, 15:30
Чтобы сдержать военных, СБУ пришлось убить одного из координаторов путча, Дениса Киреева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.