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Правоохранители передумали арестовывать "проштрафившегося" мэра Махачкалы

19 января 2018, 23:39  •  66 • Политика
После обыска в кабинете градоначальника администрация города продолжила работу в прежнем режиме.
Правоохранители передумали задерживать мэра Махачкалы Мусу Мусаева, которого подозревают в превышении служебных полномочий, ущерб от которого оценивается в 80 миллионов рублей. Такой информацией поделились в пресс-службе мэрии.
Там заявляют, что после обыска в кабинете градоначальника его не стали задерживать. После того как сотрудники правоохранительных органов покинули городскую администрацию, она продолжила работать в прежнем режиме.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил в отношении главы Махачкалы уголовное дело о превышении полномочий. Это произошло вскоре после того, как в Дагестан прибыло порядка 40 сотрудников Генпрокуратуры, а также представители других ведомств, для того чтобы проверить, как местные власти тратят бюджетные деньги.
Так, Мусу Мусаева подозревают в том, что он нанес государству ущерб на сумму в 80 миллионов рублей. Тем не менее задержания после обыска в его кабинете не последовало.
"Администрация работает в штатном режиме, мэр не задержан, продолжает работать", - цитирует "РИА Новости" заявление пресс-службы.

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