Право знать. Пардон, право не знать! • 225 • Аналитика







Вообще, такое бывает с западными политологами российского происхождения, Дмитрий Саймс часто отвечает «по гамбургскому счёту», но он не входит в Атлантический совет, наверное, это некий признак. Ариэль Коэн отвечал как истинный атлантист, в стиле «когда Россия прекратит свою агрессивную политику», перефразируя его сентенцию: «Когда вы перестанете бить вашу жену?»





Вертелся Ариэль как уж на сковородке, и наши эксперты со своими политкорректными и солидными вопросами типа «Почему США предали своих курдских союзников в Ракке» попадали всегда пальцем в небо. Потому что Коэн всегда отвечал просто: это вы так думаете, а вот Атлантический совет… и вообще, курды ваши давние союзники. А «дело Скрипаля» мутное, и мне ничего не ясно, как вам. Ответы Ариэлем как бы даны, а то, что они не экспертные и вообще ни о чём – это уже другой вопрос.



В принципе, на ток-шоу внеплановые вопросы оппонентам задавать нельзя ни в коем случае, об этом в любом древнегреческом учебнике риторики написано, но наши эксперты и ведущие в этом вопросе сохраняют поразительное невежество, постоянно спрашивают мнение «уважаемых» украинских и прочих экспертов: что они думают вот об этом? И матёрый бандеровец начинает любимую песню, как ему жалко, что не удалось «навести порядок» в Крыму. Вопрос оппоненту передаёт ему право голоса, право вести свою пропаганду, издеваясь над этой глупостью противной стороны, но наши прекраснодушные эксперты понять этого до сих пор не могут.



Ариэль Коэн выступал в программе, подразумевавшей вопросы к нему как к приглашённому эксперту, поэтому избежать вопросов было невозможно, но тогда они должны быть простые, а не теоретически-гамбургские, и наилучшим из них является поистине гениальный вопрос: «Как пройти в библиотеку?» Имеется в виду его построение, которое подразумевает однозначный ответ: или сказать, как пройти, или признать своё бессилие. Поводы для таких вопросов есть всегда.



Только что США ввели новые санкции против России «за злонамеренные действия по всему миру». Как России после этого разговаривать с США, и о чём? В свете того, что наш атлантический эксперт призывает постоянно к диалогу и поиску неких точек соприкосновения. Где бы он порекомендовал Госдепу после этого искать точки соприкосновения?



Почему бы не задать простой вопрос: как прореагирует Америка, если Россия совместно с Китаем помогут национальным силам в Мексике совершить освободительную мексиканскую и антиамериканскую революцию ради процветания мирового человечества?



По «делу Скрипаля» интересно было бы услышать от Ариэля, и других «уважаемых западных экспертов», ответ на вопрос: «Как должна была ответить Россия на ультиматум Терезы Мэй: признать российское происхождение ОВ «Новичок», якобы применённого в Солсбери? Это ультиматум именно в стиле «когда вы перестанете бить вашу жену?» Как бы США ответили на подобный ультиматум со стороны, скажем, Мексики, или Бразилии? Тогда, как в случае с библиотекой, эксперт должен всё-таки ответить «по гамбургскому счёту», или признаться, что он совсем не эксперт, и не знает, как пройти в библиотеку.



Я бы задал Ариэлю такой вопрос: как он относится к уничтожению российским спецназом, возможно, ЧВК «Вагнер», неизвестной террористической группы, совершившей высокотехнологическую атаку дронами российской базы в Хмеймим? Тогда американский самолёт-разведчик «Посейдон» как раз подлетел к Хмеймим. После этого инцидента началась череда наземных боевых столкновений в Сирии, в которых пострадали и ЧВК «Вагнер», и американский спецназ, совершенно случайно?



Странно, что наши ведущие эксперты прокалываются на таких риторических мелочах, не понимают, что западным политическим экспертам нет смысла задавать политические и идеологические вопросы общего плана, искать с ними «гамбургский счёт» — они получают всегда мутный политический ответ ни о чём, что и проделывал постоянно в программе Куликова «Право знать!» наш друг Ариэль Коэн. В программе «Право знать!» от 6 апреля Евгений Куликов принимал ведущего эксперта Атлантического совета США Ариэля Коэна. Эта организация даёт рекомендации Госдепу по внешней политике в отношении России и мира, предсказывает «цветные революции», например, новую украинскую «антикоррупционную», заслушивает новоизбранных президентов (в т. ч. Петра Порошенко). То есть Ариэль — эксперт из организации солидной, откровенно враждебной России, хотя и российского происхождения. Однако наши эксперты почему-то считают, что, если западный эксперт говорит по-русски, и делает вид, что хорошо относится к России, то с ним можно говорить «по гамбургскому счёту»: он откровенно ответит на поставленные вопросы.Вообще, такое бывает с западными политологами российского происхождения, Дмитрий Саймс часто отвечает «по гамбургскому счёту», но он не входит в Атлантический совет, наверное, это некий признак. Ариэль Коэн отвечал как истинный атлантист, в стиле «когда Россия прекратит свою агрессивную политику», перефразируя его сентенцию: «Когда вы перестанете бить вашу жену?»Вертелся Ариэль как уж на сковородке, и наши эксперты со своими политкорректными и солидными вопросами типа «Почему США предали своих курдских союзников в Ракке» попадали всегда пальцем в небо. Потому что Коэн всегда отвечал просто: это вы так думаете, а вот Атлантический совет… и вообще, курды ваши давние союзники. А «дело Скрипаля» мутное, и мне ничего не ясно, как вам. Ответы Ариэлем как бы даны, а то, что они не экспертные и вообще ни о чём – это уже другой вопрос.В принципе, на ток-шоу внеплановые вопросы оппонентам задавать нельзя ни в коем случае, об этом в любом древнегреческом учебнике риторики написано, но наши эксперты и ведущие в этом вопросе сохраняют поразительное невежество, постоянно спрашивают мнение «уважаемых» украинских и прочих экспертов: что они думают вот об этом? И матёрый бандеровец начинает любимую песню, как ему жалко, что не удалось «навести порядок» в Крыму. Вопрос оппоненту передаёт ему право голоса, право вести свою пропаганду, издеваясь над этой глупостью противной стороны, но наши прекраснодушные эксперты понять этого до сих пор не могут.Ариэль Коэн выступал в программе, подразумевавшей вопросы к нему как к приглашённому эксперту, поэтому избежать вопросов было невозможно, но тогда они должны быть простые, а не теоретически-гамбургские, и наилучшим из них является поистине гениальный вопрос: «Как пройти в библиотеку?» Имеется в виду его построение, которое подразумевает однозначный ответ: или сказать, как пройти, или признать своё бессилие. Поводы для таких вопросов есть всегда.Только что США ввели новые санкции против России «за злонамеренные действия по всему миру». Как России после этого разговаривать с США, и о чём? В свете того, что наш атлантический эксперт призывает постоянно к диалогу и поиску неких точек соприкосновения. Где бы он порекомендовал Госдепу после этого искать точки соприкосновения?Почему бы не задать простой вопрос: как прореагирует Америка, если Россия совместно с Китаем помогут национальным силам в Мексике совершить освободительную мексиканскую и антиамериканскую революцию ради процветания мирового человечества?По «делу Скрипаля» интересно было бы услышать от Ариэля, и других «уважаемых западных экспертов», ответ на вопрос: «Как должна была ответить Россия на ультиматум Терезы Мэй: признать российское происхождение ОВ «Новичок», якобы применённого в Солсбери? Это ультиматум именно в стиле «когда вы перестанете бить вашу жену?» Как бы США ответили на подобный ультиматум со стороны, скажем, Мексики, или Бразилии? Тогда, как в случае с библиотекой, эксперт должен всё-таки ответить «по гамбургскому счёту», или признаться, что он совсем не эксперт, и не знает, как пройти в библиотеку.Я бы задал Ариэлю такой вопрос: как он относится к уничтожению российским спецназом, возможно, ЧВК «Вагнер», неизвестной террористической группы, совершившей высокотехнологическую атаку дронами российской базы в Хмеймим? Тогда американский самолёт-разведчик «Посейдон» как раз подлетел к Хмеймим. После этого инцидента началась череда наземных боевых столкновений в Сирии, в которых пострадали и ЧВК «Вагнер», и американский спецназ, совершенно случайно?Странно, что наши ведущие эксперты прокалываются на таких риторических мелочах, не понимают, что западным политическим экспертам нет смысла задавать политические и идеологические вопросы общего плана, искать с ними «гамбургский счёт» — они получают всегда мутный политический ответ ни о чём, что и проделывал постоянно в программе Куликова «Право знать!» наш друг Ариэль Коэн. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 225 Источник Похожие новости Удар по Сирии: США воюют израильскими руками? Трамп, кокаин и национальная гвардия Как правительству ответить на санкции? Поработать в своей стране!

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