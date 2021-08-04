Право выборов: 10 млн человек смогут проголосовать онлайн

Наиболее активно на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) записываются жители Москвы и тех регионов, где такой формат уже применялся, рассказали «Известиям» в Центризбиркоме . Там добавили, что в субъектах, в которых «дистанционка» пока не использовалась, интерес не очень высокий, но он будет постепенно расти. Всего в ДЭГ в 2021 году примут участие семь регионов. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала «Известиям» о планах расширения этого формата голосования. В Общественной палате полагают, что Татарстан и Санкт-Петербург имеют все технические возможности присоединиться к ДЭГ в ближайшее время . В избиркоме Курской области «Известиям» сообщили о менее 7% «дистанционных» избирателей на прошлых выборах, а в Ярославской — чуть более 14%. Всего в ДЭГ смогут принять участие 10 млн человек, отметили в Минцифры .

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Со 2 августа в семи российских регионах началась запись на дистанционное электронное голосование. По решению Центризбиркома в этом году право провести выборы в такой форме получили Москва, Севастополь, Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области . В Минцифры «Известиям» напомнили о том, что все участники ДЭГ должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись, сопоставленную с данными Регистра избирателей.

— По данным ЦИК, на территории семи выбранных субъектов РФ зарегистрированы около 16 млн избирателей, из них 10 млн имеют подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг , — добавили в ведомстве.

В Центризбиркоме «Известиям» рассказали, что наиболее активно записываются на участие в ДЭГ жители Москвы. По словам члена ЦИК Антона Лопатина, в зависимости от количества жителей, пропорционально больше и количество записавшихся.

— Столица не первый год применяет эту технологию, москвичи ее опробовали. В Нижегородской, Курской и Ярославской областях ДЭГ тоже применялось, поэтому и интерес высокий. Другие регионы идут по нарастающей , там интерес будет только повышаться. Жители новых субъектов (Ростовская, Мурманская области и Севастополь. — «Известия») тоже записываются, но пока менее активно, — рассказал Антон Лопатин.

Он добавил, что регионы, которые станут проводить ДЭГ, параллельно будут вести и активную информационную работу для объяснения жителям правил этого формата голосования. В избиркоме Мурманской области подчеркнули, что всего воспользоваться возможностями ДЭГ смогут 400 тыс. избирателей .

— Отпускной период на Крайнем Севере в сентябре еще не заканчивается, и немалая часть жителей региона будет находиться за пределами области, предполагаем, что многие из них захотят проголосовать дистанционно, — добавили в комиссии.

В Курской области «Известиям» рассказали, что там дистанционно смогут проголосовать 650 тыс. человек . Правда, в прошлом году этим правом воспользовались лишь 11 943 избирателя (90,59% от числа подавших заявления для участия в ДЭГ).

— Возможностью проголосовать дистанционно воспользовались 6,61% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, — добавили в избиркоме региона.

Более 666 тыс. человек могут воспользоваться ДЭГ в Ярославской области . Явку в избиркоме региона прогнозировать не взялись, однако отметили, что тестирование «дистанционки» в мае 2021 года показало востребованность этого формата. Тогда заявление подали более 31,5 тыс. человек, а в самом тесте приняли участие 19 204 избирателя.

«Известия» направили запросы во все избиркомы регионов, которые будут проводить ДЭГ в этом году.

Электронные правила

Принять участие в ДЭГ может гражданин, обладающий активным избирательным правом, который зарегистрирован по месту жительства на территории одного из вышеуказанных субъектов . Проголосовать разрешается как за федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму РФ, так и за одномандатников. Подать заявление на участие можно на Едином портале Госуслуг со 2 августа по 13 сентября . При этом, до конца указанного срока избиратель вправе отозвать свою заявку. Когда избиратель будет зарегистрирован в системе электронного голосования, его фамилию исключат из списка на участке, поэтому он не сможет голосовать с использованием бумажного бюллетеня . А если он всё же придет на участок в дни выборов, ему предложат проголосовать там электронным способом.

Формат дистанционного голосования необходимо расширять, поскольку он максимально комфортен для граждан, отметил руководитель рабочей группы ОП по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич.

— Это удобное дополнение традиционного голосования для тех, кто мобилен и постоянно перемещается по стране и миру. Другой альтернативы нет . Это стимулирует политиков приходить в интернет и развивать новые коммуникационные формы. Кроме того, это абсолютно безопасно с точки зрения тайны голосования, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

Он добавил, что к тем регионам, которые допущены к проведению ДЭГ в этом году, в ближайшее время могут быть добавлены Татарстан и Санкт-Петербург.

Наблюдатели, в свою очередь, признают, что система дистанционного электронного голосования нуждается в дальнейшем совершенствовании по ряду критериев, один из которых — обеспечение качественного общественного контроля за процедурой.

— Наблюдатель, участвующий в контроле за проведением ДЭГ, должен обладать определенным багажом знаний, благодаря которому он сможет обнаружить возможные сбои и нарушения . Это требует прохождения наблюдателями специализированного курса, над чем в перспективе будет вестись работа, — сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг» Алена Булгакова.

Ранее в интервью «Известиям» председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что список регионов для участия в ДЭГ со временем будет расширяться.

— Мы предполагаем, что к следующей федеральной кампании, а это выборы 2024 года, список таких субъектов будет максимально расширен. В лучшем случае это всероссийский охват. В худшем — более половины, — подчеркивала глава Центризбиркома.

Она добавляла, что основная задача — безусловное доверие избирателей. «А для этого наши граждане должны понимать все процессы, которые происходят в этой системе», — отмечала глава Центризбиркома.