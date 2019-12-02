Право руля: машинам на Дальнем Востоке дали еще год без ГЛОНАСС

До 2024 года на проекты в сфере транспортной инфраструктуры будет потрачено 7 трлн рублей, из них бюджетных средств — около 3 трлн рублей. Об этом рассказал первый зампредседателя правительства и министр финансов Антон Силуанов на совещании вице-премьеров с премьером Дмитрием Медведевым. При этом, чтобы указанные суммы расходовались эффективно, правительство разработало специальную методику оценки инвестиций в этой области. Кроме того, на заседании были продлены послабления при регистрации праворульных подержанных автомобилей для жителей Дальнего Востока.

На 7 трлн рублей планируется реконструировать существующие магистрали, строить новые, прокладывать тоннели, наводить и ремонтировать мосты, расширять сеть железнодорожных перевозок и модернизировать все транспортные узлы, включая аэропорты и автовокзалы.

Однако в правительстве решили, что ни одной копейки из выделенных денег не должно быть потрачено впустую. Поэтому и была разработана специальная методика, позволяющая оценить вклад конкретных проектов в рост ВВП, влияние на занятость населения, а также социальные эффекты.

Также правительство продлило правила ввоза из-за границы подержанных автомобилей через таможни Дальнего Востока, согласно которым машины с правым рулем не нужно оснащать системой экстренного вызова при аварии «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом просил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Кабинет министров подготовил распоряжение правительства о том, чтобы установить правила ввоза на территорию России бывших в употреблении транспортных средств жителями ДФО.

— Ко мне в социальных сетях обращались, говорили, что все склады уже заполнены и что это насущная проблема. Срок действия этого распоряжения — один год с момента подписания. Но просил бы меня держать в курсе, информировать, что мы всё-таки собираемся в дальнейшем делать, потому что бесконечно всё это продлевать неправильно. Надо принимать какие-то кардинальные меры для решения этой проблемы, — уточнил Дмитрий Медведев.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС». Чтобы таможня могла поставить ввозимые в Россию подержанные машины на учет, для них был разработан временный порядок действий.

С 22 ноября 2018 года правительство ввело мораторий на установку ЭРА-ГЛОНАСС для жителей ДФО, но только на один год. В середине октября 2019-го вице-премьер Юрий Трутнев заявлял о намерении правительства продлить еще на год действие временного порядка ввоза иномарок на Дальний Восток. По его словам, об этом неоднократно просили жители макрорегиона, поскольку автомобили с правым рулем по-прежнему там популярны, а систему «ЭРА-ГЛОНАСС» нужно под такой тип машин доработать.

— Поскольку проблема до сих пор не решена, хочу известить, что я подписал — это уже не временный порядок, а распоряжение правительства о том, чтобы установить правила ввоза на территорию России бывших в употреблении транспортных средств жителями Дальневосточного федерального округа, — уточнил Дмитрий Медведев.

Сейчас ввезти на территорию России автомобиль без устройства вызова экстренных служб могут жители Дальнего Востока либо те, кто переезжает в регион на постоянное место жительства. При этом в течение года один человек может ввезти только одну подобную машину.