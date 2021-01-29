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Право на жизнь с момента зачатия: Жёсткий запрет на аборты в Польше объяснил Конституционный суд

29 января 2021, 05:30  •  73 • В мире
Конституционный суд Польши подтвердил ужесточение запрета абортов в стране. Как говорится в пояснении суда, "человек с момента зачатия имеет право на жизнь".
Конституционный суд Польши опубликовал обоснование своего решения ужесточить запрет на аборты в стране. В частности, польские женщины теперь не имеют права прерывать беременность в случае тяжёлых нарушений развития плода.
В своём обосновании КС подтверждает, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь". Поэтому теперь в Польше можно сделать аборт только в двух случаях - когда "велика вероятность, что тяжёлые и необратимые нарушения развития плода или неизлечимая болезнь поставят под угрозу жизнь и здоровье матери". Или если беременность наступила в результате противоправных действий - изнасилования.
Одновременно с этим в документе подчёркивается, что "прерывание беременности одновременно связано с лишением ребёнка его жизни".
Запрет на аборты в Польше был введён в 1993 году. Но до 2020 года в законе содержалось три исключения - прерывать беременность разрешалось также в случае тяжёлой патологии плода.

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