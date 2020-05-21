«Право на тишину»: в Совфеде предлагают ввести ответственность для юрлиц и предпринимателей за ночной шум

В Совете Федерации предлагают в новом Кодексе об административных правонарушениях РФ ввести ответственность за шум в ночное время для предпринимателей и юрлиц. Законодатели отмечают, что речь идёт в том числе о кафе и ресторанах, а также стройках. По словам авторов проекта, в новой версии КоАП, которая сейчас находится на рассмотрении, предусмотрено наказание только для физических лиц.

В Совете Федерации предложили прописать в новой версии Кодекса об административных правонарушениях ответсвенность для предпринимателей, чиновников и юрлиц за нарушение тишины ночью. С такой инициативой выступил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, сообщает РИА Новости. Там отметили, что речь идёт в том числе о кафе и ресторанах, а также о стройках.

«Установить в новом Кодексе России об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время», — сказано в документе.

Сотрудникам правоохранительных органов предлагается предоставлять право составлять протоколы о подобных административных правонарушениях.

В текущем проекте КоАП содержится только статья об ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное время, отмечает первый зампред комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова. Однако, она добавила, что расположенные рядом с жилыми домами кафе и рестораны и строительные работы также могут нарушать права граждан на отдых в ночные часы.

Ранее Министерство юстиции России предложило в новом КоАП ввести наказания для тех, кто не препятствует производству шума в период с 23:00 по 07:00.

Предполагается, что такая мера позволит привлечь к ответственности хозяев лающих по ночам собак, а также тех, кто не выключает сигнализацию автомобиля.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди объяснила RT, что ответственность для физических и юридических лиц за нарушение тишины в ночное время — это гарантия защиты гражданских прав и свобод россиян. По её словам, именно поэтому предлагаемая норма должна войти в новый Кодекс об административных правонарушениях.

«Поэтому я твёрдо уверена, что такая норма нам просто необходима. Наш комитет мониторит общесоциологическую ситуацию, настроения в обществе. Инициатива, прежде всего, исходит от самих людей. Сегодня существует общественный запрос на реализацию конституционного права человека и гражданина на тишину. В данном случае, я думаю, что это чрезвычайно важно», подчеркнула Ольга Ковитиди.

В беседе с RT первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России, адвокат Артём Кирьянов отметил, что поддерживает инициативу комитета Совфеда по конституционному законодательству.

Как заявил Кирьянов, несмотря на то, что в большинстве субъектов РФ приняты нормы соблюдения режима тишины, правоохранительные органы сталкиваются с тем, что не имеют достаточной правовой базы для применения необходимых санкций к нарушителям.

Кроме того, эксперт подчеркнул актуальность инициативы в контексте ситуации с коронавирусом.

«В этом плане, конечно, законодательство о тишине подстёгивает сегодняшняя ситуация с самоизоляцией людей, когда люди подавляющую часть времени находятся дома. Конечно, эта дискуссия обострилась», — сказал он.

Помимо этого, член общественной палаты высказал предположение, что законодатели, возможно, в дальнейшем пойдут по пути ужесточения санкций. К примеру, они могут ограничить возможность шуметь не только ночью, но в определённые периоды в дневное время.

«То есть те часы, например, которые уже сегодня декларируют свободными от шума, например, товарищество собственников жилья — часы, например, послеобеденного отдыха детей. Это тоже вполне возможно описать и в федеральном законодательстве», — отметил Кирьянов.

Отметим, что это не единственная инициатива, призванная оберегать покой граждан.

Так, 5 мая в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 24 апреля.

Изменения коснулись помещений, площадь которых составляет менее 20 кв. м. При этом властям регионов предоставили право увеличивать минимально возможную площадь таких заведений, а также вводить полный запрет на реализацию алкогольной продукции в жилых домах.

Авторы законопроекта отмечали, что жители домов, где располагаются подобные заведения, очень часто жалуются на шум и негативно к ним относятся.