Право на свободу отключили на Украине: Новый телеканал проработал час

Новый оппозиционнный телеканал, который создали на Украине журналисты из закрытых Зеленским перед тем трёх телеканалов, проработал в эфире всего час. После этого власти без объснения причин прекратили вещание нового СМИ.

"Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания через час после начала эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнёров", - говорится в сообщении телеканала.

Журналисты утверждают, что "Перший Незалежний" был создан на законных основаниях, в соответствии с законодательством. Руководство телеканала призвало прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов.

"Запрет на вещание нашего канала не соответствует международно-правовым стандартам свободы слова и вещания. "Перший Незалежний" был создан для того, чтобы журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK имели возможность работать. Наша цель - быть в эфире и создавать качественный медиапродукт. Но мы остаемся на YouTube и на сайте pnk.tv. Мы - за свободу слова и свободу мысли", - добавили на телеканале.

"В стране, которая стремится к европейским ценностям, необходимо сохранять право на свободу слова", - заявил по этому поводу Егор Бенкендорф.