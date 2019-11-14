«Право на самооборону»: что в США думают о столкновении с РФ

Бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата назвал маловероятным столкновение американских военных с сирийскими и российскими коллегами в Сирии. Как он объяснило РИА «Новости», это может произойти только в том случае, если сирийцы, россияне или кто-либо еще кроме террористов запрещенной в России и ряде других стран террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) решит напасть на американцев.

«Заявленная миссия [США] по-прежнему заключается в борьбе с ИГ. Я был бы удивлен, если бы миссия заключалась в противостоянии кому-то еще в регионе. Но, как и везде, у них (военных США — «Газета.Ru») есть право на самооборону в случае нападения», — сказал Нагата.

Бывший командующий затруднился сказать, когда американские войска будут выведены из САР.

Он выразил мнение, что благодаря сотрудничеству США с курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС) террористам ИГ был нанесен серьезный урон. При этом он напомнил, что боевики еще не побеждены.

«Сейчас эти отношения [с курдами] ослабли, а американское военное присутствие уменьшилось. Сколько займет борьба с ИГ? Теперь это займет гораздо больше времени», — констатировал Нагата.

Военный усомнился в том, что на борьбу с ИГ повлияет формирование нового правительства Сирии. Он напомнил, что группировка имеет значительное присутствие на территории САР. Причем боевики представляют угрозу не только для сирийского правительства, но и для всего региона, заметил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что колонна американских военных пересекла сирийско-иракскую границу и остановилась в районе нескольких нефтяных месторождений на северо-востоке САР. Как сообщили на сирийском государственном телеканале Al-Ikhbariya, прибывшая в Сирию колонна состоит из 22 армейских автомобилей и двух грузовых машин, передвигающихся под прикрытием с воздуха. Ранее в Пентагоне сообщали, что ведомство планирует сохранить в арабской республике 500-600 военных.

О намерении американских военных продолжать бороться с ИГ в Сирии 29 октября заявил министр обороны США Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Марком Милли.

Как сказал Эспер, Вашингтон по-прежнему преследует одну цель — разгромить террористические группировки. Он пояснил, что последнее перемещение американских сил как раз было направлено на продолжение этой миссии. Те военнослужащие США, которые остаются в Сирии, продолжат контртеррористические операции в тесном контакте с СДС, сообщил министр.

Глава Пентагона также подчеркнул, что США продолжат контролировать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии. Государство намерено сохранять в САР контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор и базой Эт-Танф, которая расположена на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Ей подконтрольна зона в 55 км вокруг города.

Но министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя планы США в САР, напомнил, что они вместе с участниками возглавляемой ими коалиции находятся в Сирии незаконно, а их действия в этой стране противоречат международному праву. По мнению главы дипведомства РФ, Вашингтон использует защиту сирийских нефтяных месторождений от боевиков запрещенной в России террористической группировки только как предлог для того, чтобы остаться в арабской республике.

К тому же, как напомнил Лавров, американская сторона еще в марте на уровне руководства страны заявила о победе над террористами, но теперь США возвращаются в Сирию даже после заявления о выводе всех своих войск оттуда. Причем в САР вернутся даже те, кого вывели в Ирак.

«В самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит. Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны. Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной», — обратил внимание министр иностранных дел России.

США начали операцию по выводу своих войск из Сирии в середине октября после объявления Турцией операции против находящихся там курдов.

В рамках этой операции американские военные разрушали собственные авиабазы, находящиеся на северо-востоке арабской республики.

Все войска США, которые выводили из этой части государства, переводили в Ирак, подтвердил Марк Эспер. Он сообщал о планах США передислоцировать около тысячи солдат, чтобы остановить возрождение «Исламского государства».