Право на права: в Госдуме предлагают смягчить наказание за выезд на встречку

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому для водителей, совершивших выезд на встречную полосу впервые, предусматривается только штраф. Сейчас суд может как оштрафовать нарушителя, так и лишить его прав на вождение транспортного средства. Авторы законопроекта объясняют необходимость такого смягчения чрезмерно строгой правоприменительной практикой — по данным парламентариев, возможности управлять автомобилем часто лишают даже за неумышленный наезд на двойную сплошную полосу, например, при повороте.

Смягчить меры наказания для автолюбителей предложили депутаты партии ЛДПР — Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Борис Пайкин. В пояснительной записке к законопроекту авторы сообщили, что необходимость изменения мер наказания обусловлена тем, что на практике подобные правонарушения не всегда отличаются высокой степенью общественной опасности, а прав нередко лишают водителей, совершивших нарушение впервые и не создавших при этом аварийной ситуации.

Более того, зачастую подобные нарушения связаны с проблемами дорожного движения, отмечают парламентарии. В частности, с его не всегда корректной организацией или неисправными светофорами.

В таких городах, как Москва, установлено множество камер фиксации правонарушений. Нередко они работают некорректно или настроены таким образом, чтобы фиксировать и штрафовать самые незначительные нарушения, рассказал RT зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он отметил, что в Москве большинство камер настроены с нарушением действующего регламента, то есть с разрывом между фотографиями в 3 секунды.

«Соответственно, автомобили, которые едут в крайней правой полосе, находящиеся в пробке, также получают уведомления о штрафе за парковку незаконную, стоянку незаконную, а это – всего лишь машина, движущаяся в пробке. Таких случаев десятки тысяч, это не рядовой случай. При этом граждане, которые регулярно попадают в такие ситуации – это практически все автолюбители. Штрафуют абсолютно всех. Нет уже автовладельца, который бы не имел штрафов за превышение скорости, за пересечение сплошной линии попутного движения», —рассказал депутат.

Депутаты также указывают на то, что, помимо неисправных камер, причиной для нарушения правил дорожного движения может стать неграмотно нанесенная разметка или отсутствие дорожных знаков.

«Люди при повороте налево, направо или при развороте случайно неумышленно пересекают встречную полосу, потому что, например, отсутствует знак, что встречной полосы две, а попутного направления – одна», — добавил Андрей Свинцов.

Инициативу депутатов от ЛДПР поддержал и глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. По его мнению, нет необходимости наказывать водителей лишением прав в воспитательных целях.

«Я бы в данном случае сказал, что молодые водители хуже ориентируются на дороге, они как раз и могут совершать эти правонарушения абсолютно случайно. Поэтому, на мой взгляд, это очень разумное предложение, тем более, оно делается уже с учетом статистики», — добавил Сергей Канаев.

Также, согласно новому законопроекту, при повторном выезде на встречную полосу авторы законопроекта предлагают расширить срок лишения водительских прав от 2 до 12 месяцев.

«Это позволит судам принимать решения в отношении злостных нарушителей, чтобы лишать их права управления на 12 месяцев, а для тех, кто где-то во дворе, выезжая на второстепенную улицу, немножко растерялся и одним колесом заехал на встречную полосу, для них сохраняется возможность более низкой планки наказания — 2 месяца, может быть 3, 6 и т.д. Поэтому здесь это для суда будет возможностью не наказывать тех водителей, которые сделали это случайно», —рассказал Андрей Свинцов.

О взыскании судами штрафов и о лишении прав водителей высказался и председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, нет необходимости вносить изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в том случае, если бы судьи могли объективно оценивать ситуацию с нарушением

«Если бы у нас были квалифицированные судьи, то я бы сказал, что ничего менять не надо. Бывает грубый, хамский обгон, который чреват угрозой безопасности других участников движения — таких людей надо наказывать жёстко. Но бывает ситуативный выезд, когда человек не заметил знак, разметка стёрлась или водитель неадекватно оценил ситуацию — конечно, такого человека сразу наказывать лишением прав неправильно. Если бы судьи могли бы все оценивать, я бы сказал, что надо оставить все как есть, но они далеки от совершенства, и в этих условиях я, будучи человеком, защищающий автомобилистов, встаю на сторону наименьшего зла в сторону поддержки депутатов, которые внесли этот законопроект. В нынешних условиях лучше изменить закон в сторону смягчения», — заключил Виктор Похмелкин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассматривает проект о введении дорожных знаков для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса.