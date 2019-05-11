Право на помощь: в региональных МФЦ могут открыться бесплатные юридические консультации

В региональных МФЦ могут открыться бесплатные юридические консультации. Этот вопрос прорабатывается в Общественном совете при МВД России. Авторы инициативы полагают, что это будет способствовать повышению правовой грамотности населения. Как считают эксперты, услуги юриста при МФЦ будут очень востребованы. По закону малоимущие граждане и ряд других категорий имеют право на бесплатную юридическую помощь, однако, как отмечают аналитики, найти подходящего специалиста, который берётся безвозмездно консультировать нуждающихся, фактически нереально.

На базе региональных МФЦ могут сформировать бесплатные юридические консультации. Сейчас этот вопрос обсуждается на профильном уровне, рассказал в беседе с RT председатель Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена.

«Сейчас мы проводим ряд консультаций с нашими коллегами, с Адвокатской палатой России, с общественными деятелями, с политиками. После завершения всех консультаций мы уже сможем понять, какой алгоритм можно будет выбрать для того, чтобы воплотить эту инициативу в реальную жизнь», — пояснил он.

По словам Кучерены, прежде всего речь идёт о том, чтобы бесплатные юридические консультации смогли получить малоимущие граждане.

«Не каждый человек в состоянии разобраться в тех или иных хитросплетениях нашего законодательства. И не каждый человек в состоянии оплатить консультацию профессиональных юристов и адвокатов. Поэтому я считаю, что даже именитые адвокаты и юристы должны брать на себя эту нагрузку и по возможности оказывать населению бесплатную юридическую помощь», — считает адвокат.

В конце марта этот вопрос обсуждался на заседании общественного совета при МВД России с участием министра внутренних дел Владимира Колокольцева. RT ознакомился с протоколом заседания.

По мнению членов совета, уровень правовой грамотности россиян недостаточно высокий.

«Современные реалии диктуют необходимость постоянной работы государства и общества по повышению уровня правовой грамотности и правосознания граждан», — подчёркивалось на заседании.

Было решено проработать вопрос о формировании юридических консультаций на базе региональных МФЦ. По мнению авторов инициативы, это будет способствовать повышению уровня правовой грамотности населения. При этом отмечается, что услуги юристов и адвокатов на базе МФЦ должны оказываться бесплатно.

Ближе к людям

Сегодня граждане, которые официально признаны малоимущими и нуждающимися, уже имеют право получать бесплатную юридическую помощь, рассказал в беседе с RT член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации юрист Евгений Корчаго. Однако далеко не всегда граждане имеют возможность воспользоваться этим правом.

«Фактически получение бесплатной помощи юриста или адвоката для малоимущих граждан сводится к тому, чтобы найти тех специалистов, которые такую помощь оказывают бесплатно. И это не так просто, как кажется на первый взгляд. Многие граждане очень долго пытаются найти подходящего специалиста и чаще всего попросту не находят», — рассказал Корчаго.

Именно поэтому, по его мнению, создание бесплатных юридических консультаций на базе МФЦ станет удобной возможностью решить те или иные проблемы для тех, у кого нет средств на оплату услуг юриста.

«Сейчас в нашей стране МФЦ или подобные учреждения есть практически в каждом городе, районе, муниципальном образовании. Люди знают, что это такое, название у всех на слуху. Поэтому, если юридические консультации действительно появятся на базе МФЦ, для людей это станет максимально доступно и удобно», — уверен эксперт.



Начало карьеры для молодых специалистов

Инициатива о создании бесплатных юридических консультаций при МФЦ — важная и полезная, считает декан факультета государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС доктор юридических наук Владимир Ботнев.

«Так сложилось, что большая часть населения нашей страны в правовом отношении подготовлена очень слабо. И это несмотря на то, что у нас количество юридических дипломов на 100 тыс. населения больше, чем в любой другой стране мира. Уровень правовой грамотности просто необходимо повышать любыми доступными способами», — считает он.

Однако, по его словам, реализация инициативы может столкнуться с рядом сложностей, в том числе с отсутствием или недостатком государственного финансирования программы.

«Финансировать придётся из бюджета, другого варианта здесь нет. Если государство выделит деньги из бюджета на финансирование, например, хотя бы одного юриста, который будет находиться в МФЦ, то это уже будет очень хорошо», — полагает эксперт.



Владимир Ботнев также подчёркивает, что такой формат будет интересен начинающим специалистам.

«В МФЦ можно предложить работу молодым юристам после института, которые согласятся работать за небольшую зарплату. Им предстоит работать с достаточно ограниченным кругом законодательства, который будет связан как раз с оказанием госуслуг. Мы же понимаем, что вряд ли в МФЦ будут нужны специалисты в области уголовного, интеллектуального или спортивного права. Начинающие юристы вполне смогут проконсультировать граждан по вопросам, связанным, например, с ЖКХ, жилищными правоотношениями, семейным правом и так далее», — резюмировал Ботнев.